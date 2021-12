‘พนักงานสอบสวนหญิง’ กลไกสำคัญให้เพศหญิงเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

เพราะ “คดีความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก” เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย แต่กระบวนการยุติธรรมที่ซับซ้อนและไม่อาจครอบคลุมในทุกด้าน ทำให้เคสเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างแท้จริง พร้อมฟังความเห็นจากผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม และที่ปรึกษามูลนิธิผู้หญิง ว่าทำอย่างไรให้คดีเหล่านี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

พนักงานสอบสวนหญิง เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการช่วยให้ผู้เสียหายเพศหญิงเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ แต่กลไกนี้ มีข้อจำกัดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งจำนวนพนักงานสอบสวนหญิงที่มีจำนวนน้อยกว่าสถานีตำรวจในปัจจุบัน และตำรวจเองที่ไม่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาความรู้อย่างเพียงพอ ทั้งยังมีข้อจำกัดบางประการที่ทำให้ผู้หญิงยังไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง

ประชาไทจึงชวน สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม ซึ่งนอกจากช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงแล้ว ยังมีรายงานการศึกษา 'การเข้าถึงความยุติธรรมในชั้นงานสอบสวน : กรณีความรุนแรงต่อผู้หญิง' ที่เผยแพร่เมื่อปี 61 มาร่วมสนทนาถึงความแตกต่างของกระบวนการยุติธรรมระหว่างคดีทั่วไป และคดีความรุนแรงทางเพศในกรณีเพศหญิงเป็นผู้เสียหาย ความสำคัญของพนักงานสอบสวนหญิง รวมทั้งข้อจำกัดในการเข้าสู่ความยุติธรรมของเพศหญิง พร้อมฟังความคิดเห็นจาก อุษา เลิศศรีสันทัด ที่ปรึกษามูลนิธิผู้หญิง และผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการและความคุ้มครองของแรงงานหญิงข้ามชาติ ถึงนโยบายว่าจะทำอย่างไร ให้คดีเหล่านี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่เริ่มต้น

สุเพ็ญศรี กล่าวว่า หากพูดถึงคดีทั่วไปที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนั้น มองว่าเป็นเรื่องของคนที่อาจจะไม่รู้จัก ไม่คุ้นเคย ไม่มีความผูกพันธ์ ไม่มีความลึกซึ้ง ซึ่งแบ่งออกเป็นคดีอาญา หรือคดีแพ่งก็ว่ากันไปตามกฎหมายของเรื่องนั้นๆ แต่หากเป็นคดีที่มีเรื่องของความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันอย่างสามีภรรยา หรือเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้อง จะต้องมีระเบียบวิธีการสอบสวน ระเบียบในกระบวนการยุติธรรม หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิธีพิจารณาที่มีการออกแบบเฉพาะเจาะจง เพราะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เข้ามาเกี่ยวโยงกับเรื่องจิตใจ อารมณ์ความรู้สึก และสิทธิหน้าที่

ผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม กล่าวเพิ่มเติมถึงคดีความรุนแรงทางเพศในปัจจุบันว่า เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และสิ่งที่แตกต่างกันจากคดีทั่วไปที่ทำให้เพศหญิงต้องการพนักงานสอบสวนหญิง คือการที่พนักงานสวบสวนหญิงจะสามารถเข้าใจผู้หญิงด้วยกันได้มากกว่าตำรวจชาย

“คดีเพศเป็นเรื่องละเอียดอ่อน แล้วเพศที่ถูกกระทำส่วนใหญ่ก็คือเป็นผู้หญิง เป็นเด็ก ผู้กระทำก็คนใกล้ชิด คนใกล้ชิดที่ว่าก็เป็นเพศชาย เป็นพ่อ เป็นพี่ เป็นญาติ เป็นอาจารย์ เพราะฉะนั้นการสอบปากคำพยาน ผู้ที่มาสอบปากคำต้องมีความละเอียดอ่อน มีความเข้าใจ การเป็นผู้หญิงมาสอบปากคำผู้หญิงจะมีความเข้าใจ” สุเพ็ญศรีกล่าว พร้อมยกตัวอย่างกรณีผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้หญิงที่ถูกข่มขืนมาเล่าให้ตนฟังถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในการสอบปากคำระหว่างตำรวจหญิงกับตำรวจชาย

“น้องที่เป็นผู้เสียหายในอดีตตั้งแต่ปี 2548 น้องก็บอกว่าวันนั้นที่ไปหาตำรวจผู้ชายเป็นตำรวจกองปราบ เป็นพนักงานสอบสวน น้องบอกว่าถูกสอบปากคำโดยตำรวจนานมาก ตำรวจประมาณ 7 คน จนท้ายที่สุดเมื่อเธอได้มีโอกาสไปสอบปากคำกับผู้กำกับฉัตรแก้วซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนหญิง เป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจ แล้วก็ทำงานร่วมกับองค์กรผู้หญิง องค์กรเด็ก ถูกฝึกอบรมเฉพาะทางก็จะมีความเข้าใจ แล้วก็สามารถพูดคุยสอบถามได้แบบเป็นมิตร มีความเข้าใจ จะผิดกับพนักงานสอบสวนที่เป็นผู้ชาย” สุเพ็ญศรีกล่าว

ผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมระบุว่า ข้อจำกัดและอุปสรรคในการเข้าสู่ความยุติธรรมของผู้เสียหายที่เป็นเพศหญิง ประการแรกคือข้อจำกัดในเชิงปริมาณของตำรวจหญิงที่มีเพียง 500 กว่าคนในวงการตำรวจ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถมีตำรวจหญิงประจำอยู่ทุกสถานีตำรวจได้

“สถานีตำรวจมีทั่วประเทศเป็นพันๆ สถานี ตำรวจผู้หญิงมีประมาณ 500 คน แล้ว 500 คนนี้ก็ไม่ได้ประจำการอยู่ทุกสถานีตำรวจ อันนี้ก็เป็นอุปสรรคว่าแล้วพอคดีทางเพศที่เกิดขึ้น พอผู้หญิงไปแล้วเจอตำรวจผู้ชาย ในกรณีที่ผู้กระทำเนี่ยมีสถานะอำนาจเหนือกว่าตำรวจ ตรงนี้ในกระบวนการสอบสวน ในกระบวนการรับแจ้งความ เวลาคดีข่มขืนเราก็พบว่า ส่วนใหญ่บางทีรับแจ้งแต่ไม่ลงบันทึกประจำวัน แจ้งก็คือแจ้งด้วยวาจา อาจจะส่งตัวไปตรวจร่างกาย หรืออาจไม่ส่งตัวไปตรวจร่างกายก็ได้ แต่ในกรณีส่งตรวจร่างกาย ตำรวจก็จะรอจนผลแพทย์ออกถึงจะเรียกไปสอบปากคำ ซึ่งในกฎหมายไม่ได้เขียนไว้เลยว่าการสอบปากคำให้ทำหลังจากที่ผลแพทย์ออก” สุเพ็ญศรีกล่าว

นอกจากนี้ ข้อจำกัดประการที่สอง ผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมให้ความเห็นว่าคือการที่ตำรวจเพศชาย ‘ไม่มีความเข้าใจประเด็นที่อ่อนไหว’ ในการสอบปากคำผู้เสียหายผู้หญิง และการที่ตำรวจผู้ชายไม่ได้ถูกฝึกมา อาจจะทำให้ไม่มีความเข้าใจในประเด็นที่อ่อนไหวโดยเฉพาะในเรื่องเพศ

“พนักงานสอบสวนส่วนใหญ่ ในการเรียนเขาจะเรียนหลักนิติศาสตร์ กฎหมายอาญาแต่ว่าการสอบปากคำ วิธีสอบปากคำที่เป็นมิตร ตำรวจก็จะไม่ค่อยมีความเข้าใจเท่าไหร่ บางทีใช้คำพูดคำจาที่อาจจะไม่เหมาะสม หรือตั้งคำถามทีไม่เชื่อว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงหรือคำถามที่แทงใจดำทำให้ผู้หญิงรู้สึกสูญเสียความมั่นใจ” ผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมกล่าว พร้อมระบุว่าการใช้คำถามเชิงดูหมิ่นมีผลทำให้ผู้เสียหายตัดสินใจไม่แจ้งความ

“กรณีที่ผู้หญิงถูกละเมิดทางเพศ ไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นจะแต่งงานมีสามี หรือว่าเป็นผู้หญิงสูงอายุก็ตาม หรือผู้หญิงพิการก็ตาม เราพบว่าความอายก็ดี หรือคำถามที่เป็นคำถามเชิงดูหมิ่น ตำหนิ ทำให้ผู้หญิงบางคนถึงขนาดถอยหลังกลับไม่แจ้งความดำเนินคดี” ผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมกล่าว

ปี 62 ตำรวจหญิงไทยคิดเป็น 16%

รายงานการศึกษาผู้หญิงในการบังคับใช้กฎหมาย จัดทำโดย United Nations Office on Drugs and Crime, UN Women และ INTERPOL เผยแพร่เมื่อ พ.ศ. 2563 หน้า 33 ระบุว่า สัดส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศไทยแยกตามเพศใน พ.ศ. 2562 มีสัดส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจแบ่งออกเป็น เพศชาย 84% และเพศหญิง 16% โดยในที่นี่ไม่ได้เจาะจงเฉพาะพนักงานสอบสวน

ตารางอัตราส่วนตำรวจหญิงใน 30 ประเทศ :

ตารางอัตราส่วนตำรวจหญิงใน 30 ประเทศ ไม่ได้เจาะจงเฉพาะพนักงานสอบสวน ที่มา M. Natarajan and E. Oliveira (2019) “Women and international criminal justice”, in M. Natarajan (ed.) International and Transnational Crime and Justice, New York: Cambridge University Press อ้างถึงใน รายงาน 'ชุดเครื่องมือเพศสถานะกับความมั่นคง การตำรวจกับเพศสถานะ' ("Policing and Gender", in Gender and Security Toolkit) เขียนโดยลิซา เดนนี แปลเป็นภาษาไทยโดยมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)