'โรคระบาดใหญ่' (Pandemic) กับ 'โรคประจำถิ่น' (Endemic) ต่างกันอย่างไร

สื่ออัลจาซีรานำเสนออินโฟกราฟิ กแยกแยะความแตกต่างว่า "โรคประจำถิ่น" (Endemic) กับ "โรคระบาดใหญ่/โรคระบาดไปทั่ วโลก" (Pandemic) ต่างกันอย่างไร หลังจากที่องค์การอนามั ยประกาศว่าโรคระบาด COVID-19 กำลังจะกลายเป็นโรคในระดับ "โรคประจำถิ่น" ในขณะที่กรณีระบาดในบางพื้นที่ ยังคงสูง และการเข้าถึงวัคซีนที่ไม่ มากพอจะสร้าง Herd Immunity ในการจำกัดการระบาดได้จนเลิ กกลายเป็นการระบาดใหญ่ได้จริ งหรือ

Endemic vs pandemic diseases.

The @WHO has said calls to treat the #coronavirus as endemic are premature as cases in parts of the world remain high.https://t.co/OXS1ug5e0H via @AlJazeera pic.twitter.com/zk9nsFL2Ez

