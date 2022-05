ศาลรัสเซียสั่งยุบองค์กร LGBTQ+ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ศาลรัสเซียสั่งยุบองค์กรด้านสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ใหญ่ที่สุดของประเทศคือ มูลนิธิแชร์ริเตเบิลสเปียร์ หลังจากที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลรัสเซียล้มเหลวในการพยายามกวาดล้างองค์กรนี้และองค์กรลูกคือเครือข่าย LGBT รัสเซีย

(แฟ้มภาพ) การเดินขบวนสนับสนุนสิทธิ LGBT ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รัสเซีย เมื่อ 1 พ.ค. ปี 2007 (ที่มา: Alexei Kouprianov/Wikpedia)

ศาลในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กตัดสินในช่วงปลายเดือน เม.ย. ที่ผ่านมาในเชิงสนับสนุนข้ออ้างของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมที่อ้างว่าองค์กรมูลนิธิแชร์ริเตเบิลสเปียร์กระทำผิดกฎหมายโดยการ "ปฏิบัติกิจกรรมทางการเมืองโดยอาศัยทรัพย์สินต่างชาติ" ในนามมูลนิธิ และกล่าวหาว่ากลุ่มองค์กรเหล่านี้มีเป้าหมายต้องการเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่างๆ รวมถึงรัฐธรรมนูญรัสเซีย

ในคำฟ้องร้องคดีรัฐบาลรัสเซียยังกล่าวหาว่ากลุ่มองค์กร LGBTQ+ พยายามเผยแพร่ "แนวคิดแบบ LGBT" และดำเนินกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตาม "ค่านิยมประเพณีดั้งเดิม"

อิกอร์ โคเชตคอฟ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิแชร์ริเตเบิลสเปียร์และอดีตผู้อำนวยการของเครือข่าย LGBT รัสเซีย ประณามคำตัดสินของศาลและคำกล่าวหาของรัฐบาลที่อ้างว่ามูลนิธิของพวกเขาไม่เป็นไปตาม "พื้นฐานค่านิยมเรื่องครอบครัวตามประเพณีดั้งเดิมที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ"

โคเชตคอฟ กล่าวว่ามันแสดงให้เห็นชัดเจนว่ารัฐมนตรีและศาลนี้ไม่ได้ตัดสินบนฐานคิดมุมมองด้านกฎหมาย แต่อาศัยเอาเรื่องอุดมการณ์มาเป็นตัวตัดสิน

"ไม่มีกฎหมายข้อใดเลยของรัสเซียที่ห้ามการทำกิจกรรมขององค์กรที่ 'ไม่สอดคล้อง' กับค่านิยมอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่มีหลักการใดๆ เลยในข้อกฎหมายที่จะอ้างให้มีการยุบองค์กรเอ็นจีโอได้" โคเชตคอฟกกล่าว

คิลยา กาฟุโรวา โฆษกของมูลนิธิแชร์ริเตเบิลสเปียร์กล่าวว่าถึงแม้ศาลจะตัดสินออกมาเช่นนี้ แต่พวกเขาก็จะไม่ยอมล่าถอย พวกเขาจะทำการยื่นอุทธรณ์ต่อไปและมองว่าพวกเขาเห็นคดีนี้เป็น "คดีที่สำคัญต่อประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหว LGBT+ ในยุคสมัยใหม่ของรัสเซีย"

"อุดมการณ์ทางการเมืองไม่ควรจะมีชัยเหนือกฎหมาย และรัฐบาลรัสเซียก็ควรจะเล็งเห็นว่าชาว LGBT+ เป็นกลุ่มทางสังคม ที่ดำรงอยู่ในฐานะพลเมืองของรัสเซีย และควรจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ" กาฟุโรวากล่าว

องค์กรเครือข่าย LGBT รัสเซียที่มีฐานปฏิบัติการในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นที่รู้จักในฐานะกลุ่มที่นำการปฏิบัติการต่อต้านนโยบายกีดกัน LGBTQ+ ของรัฐบาลรัสเซีย รวมถึงต่อต้านการก่อเหตุในเชิงละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาว LGBTQ+ ไม่ว่าจะเป็นการกวาดล้างชาวเกย์ในเชชเนีย ที่ทางการเชชเนียถึงขั้นก่อเหตุลักพาตัวคนที่หนีไปอยู่ในกรุงมอสโกแล้วส่งตัวกลับเชชเนียเพื่อทำการไต่สวน คุมขัง หรือถึงขั้นยัดเยียดข้อหาให้พวกเขา

นอกจากนี้เครือข่าย LGBT รัสเซียยังเคยเคลื่อนไหวต่อต้านกฎหมายของรัฐบาลรัสเซียที่อ้างว่าจะจำกัด "การโฆษณาชวนเชื่อชาวเกย์" โดยการห้ามไม่ให้มีการพูดถึงเรื่อง "เพศวิถีที่แตกต่างจากขนบ" ต่อคนที่เป็นเยาวชน

กาฟุโรว่าบอกว่าองค์กรเพื่อ LGBTQ+ ของพวกเขายังคงมีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีชาว LGBTQ+ ในรัสเซียต้องการความช่วยเหลือในด้านสุขภาพจิต, ความช่วยเหลือฉุกเฉิน และความช่วยเหลือด้านกฎหมายมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าพวกเขาจะเสี่ยงต่อการถูกสั่งให้ยุบองค์กรก็ตาม นั่นทำให้กาฟุโรวาบอกว่าพวกเขาจะเรียกร้องขอความเป็นธรรมในคดีนี้ต่อไป ทั้งๆ ที่รู้ว่ามีช่องทางให้กับการปกป้องสิทธิมนุษยชนอยู่น้อยมากในรัสเซียยุคปัจจุบัน

เรียบเรียงจาก

Russian court dissolves country’s main LGBTQ rights organization, NBC News, 26-04-2022

No End to Chechnya’s Violent Anti-Gay Campaign, Human Rights Watch, 31-04-2021