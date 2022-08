กสม. ย้ำให้ยกเลิกการตรวจหาเชื้อเอชไอวีก่อนรับเข้าทำงาน - ยินดีสภาฯ ร่างกฎหมายป้องกันการทรมานฯ

กสม. เผยผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่อผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ย้ำให้ยกเลิกการตรวจหาเชื้อก่อนรับเข้าทำงาน

เตรียมเคลื่อนงานสมัชชาสิทธิมนุษยชนระดับชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย เผยประเด็นสิทธิกระบวนการยุติธรรม สิทธิชุมชน และสถานะบุคคล ยังมีข้อท้าทายอยู่มาก

ขอบคุณสภาผู้แทนราษฎรมีมติผ่านร่างกฎหมายป้องกันการทรมานฯ เตรียมติดตามการนำไปบังคับใช้ในทางปฏิบัติ

25 ส.ค.2565 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รายงานต่อสื่อมวลชนว่า วันนี้ (25 ส.ค.) เวลา 10.30 น. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดย วสันต์ ภัยหลีกลี้ และปิติกาญจน์ สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แถลงข่าวเด่นประจำสัปดาห์ครั้ งที่ 30/2565

โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้

1. กสม. เผยผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการเลื อกปฏิบัติต่อผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้ อเอชไอวี ย้ำให้เลิกการตรวจหาเชื้อก่อนรั บเข้าทำงาน เลิกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งสุ ขภาพ

วสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในคราวประชุมด้านการคุ้ มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบอั นเกี่ยวเนื่องกับการเลือกปฏิบั ติโดยไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งสุ ขภาพของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้ อเอชไอวี 3 กรณี ได้แก่ (1) กรณีโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนปฏิ เสธการรับเข้าทำงานของผู้ร้ องรายหนึ่งเนื่องจากผลการตรวจสุ ขภาพก่อนเข้าทำงานแสดงผลการติ ดเชื้อเอชไอวี (2) กรณีบริษัทเอกชนสองแห่งกำหนดเงื่ อนไขให้ผู้สมัครงานที่ผ่านการคั ดเลือกไปเข้ารับการตรวจหาเชื้ อเอชไอวีก่อนเริ่มทำงาน และ (3) กรณีระเบียบมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ งกำหนดเงื่อนไขไม่จ่ายเงินสวั สดิการรักษาพยาบาลกรณีพนั กงานหรือครอบครัวของพนักงานเจ็ บป่วยอันเป็นผลโดยตรงของเหตุ การเป็นโรคเอดส์

กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 27 กำหนดว่าการเลือกปฏิบัติโดยไม่ เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุ ความแตกต่างในสภาพทางกายหรือสุ ขภาพจะกระทำไม่ได้ และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) ได้กำหนดหน้าที่ของรัฐภาคีว่ าจะต้องรับประกันถึงการมีอยู่ ของสิทธิในการทำงาน ซึ่งการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ ทางสุขภาพ อันรวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์นั้น คณะกรรมการ ICESCR ได้มีความเห็นตามปรากฏในความเห็ นทั่วไปหมายเลข 18: สิทธิในการทำงาน (General Comment No.18 – The Rights to Work: Article 6 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) ว่าเป็นการจำกัดการเข้าถึงสิทธิ ในการทำงาน (Accessibility to the Right to Work) นอกจากนี้ นโยบายการตรวจเลือดก่อนรับเข้ าทำงาน ยังขัดต่อแนวปฏิบัติเรื่ องโรคเอดส์ในโลกแห่ งการทำงานขององค์การแรงงานระหว่ างประเทศ ซึ่งวางแนวปฏิบัติไว้ว่าไม่ ควรมีการตรวจหาเชื้อเอดส์ ในกระบวนการสรรหาบุคคลหรื อในการต่ออายุการจ้างงาน การตรวจสุขภาพร่างกายใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการตรวจก่อนจ้ างงานหรือการตรวจร่างกายตามปกติ ของลูกจ้างก็ไม่ควรมีข้อบังคั บให้ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีร่ วมด้วย ดังนั้น นโยบายการตรวจหาเชื้อเอชไอวีก่ อนรับเข้าทำงาน จึงถือเป็นนโยบายที่ละเมิดสิทธิ มนุษยชนและถือเป็นการเลือกปฏิบั ติด้วยเหตุทางสุขภาพ

ส่วนกรณีที่ระเบียบมหาวิทยาลั ยแห่งหนึ่งกำหนดว่า จะไม่ให้เงินสวัสดิการการรั กษาพยาบาลกรณีพนักงานหรื อครอบครัวของพนักงานเจ็บป่วยอั นเป็นผลโดยตรงของเหตุการณ์เป็ นโรคเอดส์นั้น แม้มหาวิทยาลัยแห่งดังกล่าวจะชี้ แจงเหตุผลว่าพนักงานต้องปฏิบัติ หน้าที่ใกล้ชิดนักศึกษาหรือปฏิ บัติหน้าที่ให้บริการแก่บุคคลทั่ วไปซึ่งจะต้องมีสุขภาพที่ดี และแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่ อการปฏิบัติงานหรือเป็ นพาหะในการแพร่เชื้อโรค แต่กรมควบคุมโรคระบุว่าโรคเอดส์ สามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ การรับเชื้อทางเลือด และการติดจากแม่สู่ลูกเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ป่วยโรคเอดส์อยู่ร่ วมกับคนในสังคม และทำงานได้เหมือนคนปกติทั่วไป การกำหนดเงื่อนไขไม่ให้เงินสวั สดิการเกี่ยวกับการรั กษาพยาบาลของผู้ป่วยโรคเอดส์จึ งเป็นการจำกัดสิทธิการได้รับบริ การสาธารณสุขโดยไม่มีเหตุผลอั นสมควรว่าลักษณะงานที่ปฏิบัติ จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิ ภาพการทำงานหรือไม่ และยังไม่ได้สัดส่วนเมื่อคำนึ งถึงการคุ้มครองสิทธิพนักงานให้ มีสุขภาพที่ดี ระเบียบที่กำหนดเงื่อนไขดังกล่ าว จึงเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่ เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่ งสุขภาพเช่นกัน

ก่อนหน้านี้ กสม. เคยมีข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ อพิจารณาแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิ บัติต่อบุคคลที่ติดเชื้อเอชไอวี มาแล้วหลายกรณี เช่น กรณีโรงเรียนบังคับให้นักเรี ยนตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อและใช้ เป็นเงื่อนไขในการศึกษาต่อ กรณีบริษัทเอกชนให้ผู้สมั ครงานตรวจหาเชื้อเอชไอวีก่อนเข้ าทำงาน กรณีกฎ ก.ตร.ว่าด้วยคุณสมบัติและลั กษณะต้องห้ามของการเป็นข้ าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547 มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้ อเอชไอวี เป็นต้น แต่ยังพบว่ามีกรณีร้องเรียนลั กษณะเดียวกันนี้มายัง กสม. อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรมีข้อเสนอแนะเพื่อเน้ นย้ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพิ จารณาแก้ไขปัญหาในภาพรวมด้วย

ในการนี้ กสม. จึงมีข้อเสนอแนะในภาพรวมจากทั้ งสามกรณีคำร้องอันเกี่ยวเนื่ องกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็ นธรรมด้วยเหตุแห่งสุขภาพของผู้ ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยระบุให้หน่วยงานของรัฐที่มี หน้าที่กำกับดูแลองค์กรภาครั ฐหรือเอกชนที่มีนโยบายละเมิดสิ ทธิของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อ ดำเนิ นการตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การป้องกันและบริหารจัดการด้ านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 โดยเฉพาะการให้ยกเลิ กการตรวจหาเชื้อเอชไอวีก่อนรั บเข้าทำงาน และติดตามการปฏิบัติตามประกาศดั งกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิต่ อลูกจ้าง

ส่วนกรณีระเบียบการจ่ายเงินสวั สดิการรักษาพยาบาลของมหาวิทยาลั ยแห่งหนึ่งมีการเลือกปฏิบัติต่ อผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีนั้ น ให้แก้ไขหรือยกเลิกระเบียบดั งกล่าว และให้รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งให้มหาวิทยาลัยในสังกัดแก้ ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ ที่ลิดรอนสิทธิผู้ป่วยโรคเอดส์ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรั ฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 ที่เห็นชอบหลักเกณฑ์การให้ โอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิการ และผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดซึ่งพ้ นจากสภาพการใช้ยาเสพติด เข้าทำงาน หรือรับการศึกษาในหน่วยงานภาครั ฐ

“จากกรณีรายงานตรวจสอบข้างต้น จะเห็นได้ว่า หลายภาคส่วนยังมีความเข้าใจที่ ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้ป่วย/ผู้ ติดเชื้อเอชไอวี ที่นำไปสู่ความหวาดกลั วและการเลือกปฏิบัติหรือกีดกั นไม่ให้เข้าถึงสิทธิ ในการทำงานและการรักษาพยาบาลรู ปแบบต่าง ๆ ทั้งที่จริงแล้ว ปัจจุบันมียารักษาที่มีประสิทธิ ภาพที่ทำให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี สามารถดำรงชีวิตปกติเหมือนคนทั่ วไปและไม่สามารถแพร่กระจายเชื้ อได้ นอกจากนี้ แม้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะเข้าสู่ ระยะของโรคเอดส์ แต่โรคเอดส์ก็ไม่ใช่โรคติดต่ออั นตราย แต่เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้ าระวังตามพระราชบัญญัติโรคติดต่ อ พ.ศ. 2558 เท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมต้องช่ วยกันสร้างความเข้าใจ” กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าว

2. กสม. เตรียมเคลื่อนงานสมัชชาสิทธิมนุ ษยชนระดับชาติร่วมกับภาคีเครื อข่าย – เผยประเด็นสิทธิกระบวนการยุติ ธรรมทางอาญา สิทธิชุมชน และสถานะบุคคล ยังมีข้อท้าทายในการแก้ไขปัญหา

ปิติกาญจน์ สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีกำหนดจัดงาน “สมัชชาสิทธิมนุษยชน : เหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษ กสม.” ขึ้น ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกั บภาคีเครือข่ ายในการทบทวนสถานการณ์ด้านสิทธิ มนุษยชนและการกำหนดนโยบายร่วมกั นเพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ จะมีการขับเคลื่อน 5 ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สำคัญ ได้แก่ 1) กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 2) สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม 3) สถานะบุคคล 4) สถานการณ์โรคโควิด 19 กับกลุ่มเปราะบาง และ 5) ความหลากหลายทางเพศ

ก่อนหน้านี้ กสม. ได้ระดมความเห็นและนำเสนอสภาพปั ญหาใน 2 ประเด็นย่อยได้แก่ สถานการณ์โรคโควิด 19 กับกลุ่มเปราะบาง และความหลากหลายทางเพศ ซึ่งในเบื้องต้นยังมีความท้ าทายในแง่การเข้าถึงสวัสดิ การและการเยียวยาโดยรัฐภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่ ส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนที่น่าห่ วงใย เช่น เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน ผู้มีปัญหาสถานะบุคคล แรงงานนอกระบบ แรงงานข้ามชาติ ส่วนประเด็นความหลากหลายทางเพศ ก็ยังมีข้อท้าทายในเรื่องการรั บรองสิทธิและความเท่าเที ยมทางเพศตามกฎหมาย

นอกจากสองประเด็นดังกล่าวแล้ว กสม. ยังได้รวบรวมข้อท้าทายเบื้องต้ นร่วมกับภาคีเครือข่ายในประเด็ นสำคัญอีก 3 ประเด็น ได้แก่ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม และสถานะบุคคล ซึ่งมีข้อมูลโดยสรุปดังนี้

ประเด็นกระบวนการยุติ ธรรมทางอาญา มีการติดตามสถานการณ์สำคัญ ได้แก่ (1) การป้องกันและปราบปรามการทรมาน จากสถิติเรื่องร้องเรียนระหว่ างปี 2554 – 2565 พบว่ามีการร้องเรียนกรณี การละเมิดสิทธิในชีวิตและร่ างกายจากการซ้อมทรมานและทำร้ ายร่างกายระหว่างถูกควบคุมตัว จำนวน 115 เรื่อง แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ดังกล่ าวดำรงอยู่มายาวนานและไม่มี แนวโน้มที่จะคลี่คลาย แม้ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็ นภาคีอนุสัญญาต่อต้ านการทรมานและการประติบัติหรื อการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ ศรี (CAT) แล้วตั้งแต่ปี 2550 แต่ก็ยังไม่มีบทบัญญัติเฉพาะที่ ว่าด้วยเรื่องการทรมานอยู่ ในระบบกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ล่าสุดวานนี้ (24 สิงหาคม 2565) สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่ างพระราชบัญญัติ ป้องกั นและปราบปรามการทรมานและการกระทำ ให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …. ตามที่วุฒิสภาส่งร่างแก้ไขกลั บไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้ ว ซึ่งกสม. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง เท่ากับว่ากฎหมายดังกล่าวจะได้ ออกมาบังคับใช้เพื่อคุ้มครองสิ ทธิในชีวิตและร่ างกายของประชาชนในเร็ววัน

(2) การบริหารจัดการทะเบียนประวัติ อาชญากร พบผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน เช่น เสรีภาพในการประกอบอาชีพ กรณีหน่วยงานปฏิเสธไม่รับเข้ าทำงานหรือกรณีนายจ้างนำประวัติ อาชญากรของผู้ร้องที่เคยถู กดำเนินคดีอาญาในขณะที่ยังเป็ นเยาวชนและพ้นโทษแล้ วมาประกอบการพิจารณาและปฏิ เสธการเข้าทำงาน หรือปัญหาบุคคลผู้ได้รั บประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการล้ างมลทินยังคงมีชื่ออยู่ในทะเบี ยนประวัติอาชญากร ซึ่ง กสม. เคยมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการคัดแยกทะเบี ยนเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้พ้ นผิดให้กลับคืนสู่สังคมแล้ว

ประเด็นสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้ อม ยังคงพบปัญหาและข้อจำกั ดจากกฎหมายและการบังคับใช้ กฎหมายหลายฉบับ ที่ยังไม่ยอมรับสิทธิชุมชนและสิ ทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการเพิกถอนสิทธิของชุ มชนในการจัดการป่าที่เคยมีอยู่ เดิม ขณะที่นโยบายการพัฒนาของรัฐยั งมุ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให้การใช้ประโยชน์จากทรั พยากรธรรมชาติไม่ยั่งยืนและไม่ เป็นธรรม สร้างภาระ ผลกระทบทางนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพแก่ชุมชนท้องถิ่นที่ต้ องเผชิญปัญหาการถูกแย่งชิงทรั พยากร และเกิดกรณีการฟ้องคดีไล่รื้อที่ อาศัยประชาชนในพื้นที่อนุรักษ์ โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ ที่ดินและทรัพยากรตามประเพณีด้ วย

ส่วนประเด็นสถานะบุคคล ยังพบอุปสรรคในกระบวนการให้ สถานะจากทั้งตัวผู้ยื่นคำขอสั ญชาติและสถานะบุคคล รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ยั งขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั บกฎหมาย ระเบียบ และกระบวนการยื่นคำขอที่มี ความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกั บกฎระเบียบและหนังสือสั่ งการหลายฉบับ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานในสำนักทะเบียนอำเภอและจั งหวัดก็มีจำนวนไม่เพี ยงพอในการแก้ไขปัญหา บางคนมีทัศนคติเชิงลบต่อบุ คคลไร้สัญชาติ และยังคงมีรายงานการทุจริตอั นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสั ญชาติด้วย นอกจากนี้ ยังพบอุปสรรคในการแก้ไขปั ญหาสถานะบุคคลของกลุ่มคนไทยพลั ดถิ่นซึ่งแม้ประเทศไทยจะมี พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 เพื่อพิสูจน์และรับรองคนไทยพลั ดถิ่นมาแล้ว 10 ปี แต่การแก้ไขปัญหาพิสูจน์รั บรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นยังมี ความล่าช้าส่งผลให้ผู้ที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการดังกล่าวไม่ สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิ การขั้นพื้นฐานได้

“ในงานสมัชชาสิทธิมนุษยชนระดั บชาติ ภาคีเครือข่ายจะได้นำเสนอข้อมติ ทั้ง 5 ประเด็นสิทธิมนุษยชนสำคัญที่ได้ ร่วมกันสะท้อนสถานการณ์ปัญหาพร้ อมแนวทางแก้ไข พร้อมกันนี้จะมี การประกาศเจตนารมณ์รวมพลังขั บเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนร่ วมกัน ซึ่งประชาชนหรือผู้ที่ สนใจสามารถติดตามรับชมการถ่ ายทอดสดประเด็นการพูดคุ ยและสาระในงานได้ทาง Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2565 นี้ ” กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าว

3. กสม. ยินดีร่างกฎหมายป้องกั นการทรมานฯ ผ่านสภาฯ ขอบคุณ ส.ส.และผู้ที่เกี่ยวข้อง เตรียมติดตามการนำไปบังคับใช้ ในทางปฏิบัติ

วสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้พิ จารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกั นและปราบปรามการทรมานและการกระทำ ให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …. ที่วุฒิสภาแก้ไขและส่งกลับมาให้ สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา โดยมีผลการลงมติเห็นชอบด้ วยคะแนน 287 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง นั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทุกท่ านที่เห็นความสำคัญในการผลักดั นร่างกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งขอบคุณและยินดีกั บภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายด้ านสิทธิมนุษยชนที่ร่วมกันขั บเคลื่อนเพื่อให้ร่างกฎหมายนี้ ได้ผ่านออกมาบังคับใช้

ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติป้องกั นและปราบปรามการทรมานและการกระทำ ให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …. ถือเป็นร่างกฎหมายสำคัญที่จะคุ้ มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิ ตและร่างกายของประชาชน อันสอดคล้องตามหลักการอนุสั ญญาต่อต้านการทรมานและการประติ บัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (CAT) ที่ประเทศไทยเป็นภาคีมาตั้งแต่ ปี 2550 และมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตาม โดยหลังจากนี้ กสม. จะยังคงติดตามเรื่องนี้อย่างต่ อเนื่อง และเมื่อมีการนำกฎหมายไปบังคั บใช้ในทางปฏิบัติ กสม.จะร่วมกับภาคีเครือข่ายติ ดตามการบังคับใช้กฎหมายนี้เพื่ อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของกฎหมาย รัฐธรรมนูญ และพันธกรณีระหว่างประเทศที่ ประเทศไทยมีอยู่ เพื่อคุ้ มครองประชาชนจากการกระทำทรมานแล ะการกระทำให้บุคคลสูญหาย ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนอย่างร้ายแรง ต่อไป