หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้พูดถึงบทความ “Race and racism in the founding of the modern world order” ของ Amitav Acharya ที่เผยแพร่ใน International Affairs (1/2022) ที่ชี้ให้เห็นว่าการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกระแสหลัก ยังคงมุ่งศึกษาแต่ระเบียบโลกที่สหรัฐอเมริกาครองสถานะอำนาจนำ จนละเลยเรื่องการล่าอาณานิคมและค้าทาสในอดีต ที่ทำให้เกิดการสะสมอำนาจและความมั่งคั่งให้จักรวรรดิตะวันตก และเป็นที่มาของการเหยียดเชื้อชาติในปัจจุบัน