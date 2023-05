รัศมี ชูทรงเดช : อ่านประวัติศาสตร์จากซาก (โบราณวัตถุ) อ่านอนาคตคน (สังคม) ไทย

"อ่านประวัติศาสตร์จากซาก (โบราณวัตถุ) อ่านอนาคตคน (สังคม) ไทย" บรรยายพิเศษจาก ศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช การศึกษาซากจะจากหลักฐานทางโบราณคดีจะทำให้เข้าใจพัฒนาการทางสังคม การปฏิสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงอดีตถึงปัจจุบัน และทำนายอนาคตได้

4 พ.ค. 2566 เนื้อหาจากโครงการบรรยายพิเศษ “อ่านประวัติศาสตร์ อ่านอนาคตคนไทย” จัดโดยภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และแผนงานคนไทย 4.0 หัวข้อ "อ่านประวัติศาสตร์จากซาก (โบราณวัตถุ) อ่านอนาคตคน (สังคม) ไทย" โดย ศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2566

ศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช

ความหมายของโบราณคดี

โบราณคดี หมายถึง การศึกษาอดีตที่เก่าแก่ หรือศึกษาปัจจุบันที่พึ่งเกิดจากวัตถุทางวัฒนธรรมหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างที่หลงเหลืออยู่ ซึ่งโบราณคดีเป็นศาสตร์ที่มีการใช้วิธีการทางสหวิทยาการในการศึกษาและอธิบายทั้งวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ โดยการใช้ศาสตร์ที่หลากหลายในการศึกษาและค้นคว้าจนเกิดการผสานผสานกันขององค์ความรู้ที่นำไปสู่การศึกษาให้ความเข้าใจเรื่องราวในทุกด้านของมนุษย์ในอดีต ไม่ว่าจะเป็น ตัวมนุษย์ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

ความแตกต่างของโบราณคดีและประวัติศาสตร์

คำนิยาม (Definition)

โบราณคดี (Archaeology) คือ การศึกษาเชิงอัตวิสัยเกี่ยวกับกิจกรรมของมนุษย์จากการกู้คืนผ่านการสำรวจหรือขุดค้นภาคสนาม และการวิเคราะห์วัตถุทางวัฒนธรรมเพื่อตีความสะท้อนข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อลำดับเหตุการณ์ในอดีตว่า โบราณวัตถุชิ้นต่าง ๆ ว่ามีนัยเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ในช่วงเวลาขณะนั้นอย่างไร โดยการศึกษาโบราณคดีที่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับหลักฐานที่หลากหลายจึงทำให้มีการนำเอาศาสตร์ของการใช้หลักวิชาการจากสาขาอื่น ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาด้วย เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เป็นต้น

ประวัติศาสตร์ (History) คือ การศึกษาความเป็นมนุษยชาติตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยอาศัยความพยายามทำความเข้าใจต่อปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์ ความเปลี่ยนแปลงของสังคม ความคิดที่ก่อตัวขึ้น พัฒนาการของชาติ สถานบัน และประเทศในทุกด้าน

ขอบเขตการศึกษา (The Scope of Study)

โบราณคดี เป็นการศึกษาเรื่องราว วิถีชีวิต ขนมธรรมเนียม ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ไม่มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านการขุดค้นวัตถุทางวัฒนธรรม โดยอาศัยการค้นคว้าข้อมูลและวิเคราะห์ในเชิงอนุมานที่ต้องมีการใช้วิธีการทางสหวิทยาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอดีตของมนุษยชาติขึ้นมา

ประวัติศาสตร์ เป็นการศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ตั้งแต่เริ่มมีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรูปแบบของการบอกเล่า นิทาน และตำนาน โดยประวัติศาสตร์มีการศึกษาผ่านเหตุการณ์ในอดีตและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเชิงวิชาการในลักษณะต่าง ๆ เช่น จารึก พงศาวดาร จดหมายเหตุ ที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำและการค้นพบที่นำไปสู่การรวมรวบเพื่อตีความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

การใช้หลักฐาน (The Use of Evidence)

โบราณคดี ศึกษาเรื่องราวของผู้คนได้ทุกระดับชั้นที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเกิด การดำรงชีวิต ปฏิสัมพันธ์ของผู้คน การประกอบอาชีพ คติความเชื่อ วัฒนธรรม และการตายของมนุษย์ในอดีตจากหลักฐานที่หลงเหลืออยู่ ทั้งนี้นักโบราณคดีใช้วัฒนธรรมมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในอดีตในการศึกษาหาความรู้ เช่น ชิ้นส่วนจากร่างกายมนุษย์ นิเวศวัตถุ โบราณวัตถุประดิษฐ์ และร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์