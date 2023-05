คนท้องถิ่นโค่นโครงการเหมืองแร่ ในพื้นที่ของ KIO ได้อย่างไร เหมืองแร่แรร์เอิร์ธในคะฉิ่น ตอนที่ 1

องค์การอิสรภาพคะฉิ่น (KIO) ยอมยกเลิ กโครงการเหมืองแร่แรร์เอิร์ธในพื้นที่ปกครองของตนเอง แม้จะกำลังประสบปัญหาต้องการเงินทุ นในการซื้ออาวุธ หลังประชาชน 10 หมู่บ้าน กว่า 1,500 คนร่วมกันประท้ วง เพราะเกรงผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและวิถีชีวิต

19 พ.ค. 2566 เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2566 องค์การอิสรภาพคะฉิ่น (KIO) ซึ่งเป็นกองกำลังที่ควบคุมพื้ นที่เมือง Mansi ในรัฐคะฉิ่น ได้ตอบรับการประท้ วงของประชาชนด้วยการยกเลิ กแผนการอนุญาตให้มีการทำเหมื องแร่แรร์เอิร์ธในพื้นที่

นายพล N'Ban La ประธานของ KIO ประกาศเรื่องนี้ต่อหน้ าประชาชนมากกว่า 1,500 คน จาก 10 หมู่บ้านที่มาร่วมชุมนุม ณ ที่ทำการขององค์การ KIO ที่ Mai Ja Yang นายพล N'Ban La ประกาศว่าการทำเหมืองแร่นั้นเป็ นไปเพื่อต้องการหาทุนมาใช้กั บโครงการพัฒนาและจัดหาอาวุธเพื่ อทำสงครามกับเผด็จการทหาร แต่เมื่อได้รับฟังข้อกั งวลจากประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้ นที่ ว่าเหมืองแร่จะทำให้แหล่งน้ำ ปนเปื้อนและทำลายผืนดิ นของพวกเขาแล้ว ทาง KIO ก็ตัดสินใจยกเลิกการทำเหมืองแร่

การประกาศของ KIO เกิดขึ้นก่อนที่บริษัทเหมืองแร่ จะลงมือสกัดแร่ และเป็นการกลับลำกระทันหันหลั งจากที่ความตีงเครียดยกระดับขึ้ นในช่วงเวลามากกว่า 4 เดือน จากการที่ขบวนการประท้วงในท้ องถิ่นได้รับการสนับสนุนจากนั กกิจกรรมและกลุ่มภาคประชาสังคม นอกจากนี้ยังมีข้อกล่ าวหาจากประชาชนชาวคะฉิ่นว่า KIO พยายามข่มขู่คุกคามและกดดันชุ มชนให้ยอมรับเหมืองแร่ด้วย

สื่อฟรอนเทียร์เมียนมาร์ระบุว่ า ก่อนหน้านี้ KIO พยายามจะเสริมกำลังตนเองด้ วยการทำเหมืองแร่ที่เคยบูมอยู่ ตามชายแดนรัฐคะฉิ่นติดกับมณฑลยู นนานของจีนมาเป็นเวลานานกว่าสิ บปีแล้ว แต่ในช่วงก่อนหน้านี้กลุ่มที่ ครอบครองการทำเหมืองแร่ในพื้นที่ ดังกล่าว คือผู้นำทหารคะฉิ่นที่อยู่ฝ่ ายเดียวกับเผด็จหารทหารพม่าชื่อ Zahkung Ting Ying กองกำลังของเขาเคยสวามิภักดิ์ต่ อกองทัพพม่าเมื่อปี 2552 และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มี การทำธุรกิจผิดกฎหมายหลายอย่ างในพื้นที่ๆ รู้จักในนาม "เขตภูมิภาคพิเศษที่ 1"

ประชาชนวิจารณ์ KIO "เพราะรัก"

KIO เป็นกลุ่มที่ต่อสู้เพื่ อการปกครองตนเองมาเป็ นเวลามากกว่า 60 ปีแล้ว พวกเขามีบทบาทมากขึ้นหลั งจากที่เกิดเหตุรัฐประหาร เดือนกุมภาพันธ์ 2564 การที่ KIO มีบทบาทในการปฏิวัติฤดูใบไม้ผลิ ในพม่าทำให้พวกเขาได้รับความนิ ยมเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วย แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็กำลั งต้องการทรัพยากรเพิ่มมากขึ้ นในการสู้รบกับเผด็จการทหาร ไม่ว่าจะเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์หรื อการฝึกซ้อมรบให้กับกลุ่มต้ านเผด็จการทหารกลุ่มใหม่ อีกทั้งยังมีความต้องการเสริ มเรื่องการบริหารบ้านเมืองในส่ วนที่ขาดหายไปด้วย

เป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วที่ KIO อาศัยทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่ งรายได้หลักของพวกเขา ก่อนหน้าที่จะเกิดรัฐประหาร KIO เคยทำการปรึกษาหารือกั บประชาชนชาวคะฉิ่นในเรื่ องนโยบายเกี่ยวกับการจัดการทรั พยากร แต่แผนการนี้ก็ชะงักไปหลังรั ฐประหาร 2564 ซึ่งเป็นรัฐประหารที่ส่งผลให้ เกิดความวุ่นวายและทำให้การรุ กล้ำแย่งชิงทรัพยากรเลวร้ายยิ่ งกว่าเดิมจากที่มันเคยเป็นปั ญหาอยู่แล้ว

เรื่องดังกล่าวส่งผลให้เกิ ดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้ อมอย่างรวดเร็ว บวกกับการที่ขบวนการสายก้าวหน้ าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการปฏิ วัติฤดูใบไม้ผลิ ทำให้ KIO ถูกกดดันจากประชาชนชาวคะฉิ่ นมากขึ้นเรื่อยๆ ในการต้องเปลี่ยนแปลงวิธี การหาทรัพยากรของตัวเอง ซึ่งรวมถึงกรณีเหมืองแร่แรร์เอิ ร์ธด้วย

Laur Kiik นักมานุษยวิทยาผู้ที่ศึกษาเรื่ องการซ้อนทับระหว่างแนวคิดชาติ นิยมคะฉิ่นกับขบวนการเคลื่ อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมระบุว่า ขบวนการประท้วงในคะฉิ่นดำเนิ นมาจนถึงระดับที่ทำให้ KIO ตอบสนองต่อพวกเขา เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้ นมาก่อนในประวัติศาสตร์ 62 ปีของการก่อตั้ง KIO

KiiK กล่าวอีกว่าขบวนการประท้วงต้ านเหมืองแร่ในรัฐคะฉิ่นเป็นสิ่ งสะท้อนให้เห็นถึงขบวนการเคลื่ อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในรัฐคะฉิ่ นที่สั่งสมมาเป็นเวลา 20 ปี พอหลังรัฐประหาร ขบวนการสิ่งแวดล้อมนี้เองได้ หลอมรวมเข้ากับขบวนการในระดั บกว้างๆ ที่ต้องการปฏิรูปเปลี่ยนแปลง KIO

KiiK กล่าวว่า "ตามประสบการณ์ของผมแล้ว ประชาชนชาวคะฉิ่นจำนวนมากวิ พากษ์วิจารณ์ KIO อย่างหนักเพราะพวกเขาสนับสนุน KIO พวกเขาต้องการให้ KIO ดีขึ้น ... พวกเขาวิพากษ์วิจารณ์ KIO ด้วยความรัก"

คนในท้องถิ่นประท้วงอย่างไรบ้าง

ผู้ที่ร่วมประท้วงต้านเหมืองแร่ ในรัฐคะฉิ่นพูดถึงอุปสรรคต่างๆ ที่พวกเขาเผชิญในการประท้วง กลุ่มชุมชนที่ต่อต้านเหมือนแร่ พากันปฏิเสธข้อเสนอทางการเงิ นและยืนยันจะปกป้องผืนดินและวิ ถีชีวิตของตัวเอง รวมถึงต้องเผชิญกับการข่มขู่คุ กคามในช่วงเวลาไม่นานหลังจากที่ กลุ่มบริษัทเหมืองแร่เข้าไปในพื้ นที่เมื่อเดือนกันยายน 2565

มีผู้ประท้วงรายหนึ่งบอกว่า พวกเขาเคยถูกไต่สวนในแบบที่เหมื อนกับอยู่ภายใต้ การปกครองของเผด็จการทหารพม่ ามากกว่าจะเป็นภายใต้ การปกครองของ KIO เช่นถูกสอบถามในเรื่องที่ว่ าชาวบ้านร่วมประชุมกันพูดถึงเรื่ องอะไรบ้างและมีใครเข้าร่ วมประชุมบ้าง

10 หมู่บ้านที่อยู่ใกล้เหมือนแร่ ทำการจัดตั้งคณะกรรมการของตั วเองในการออกจดหมายถึง KIO ระบุว่า ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ ต้องการคัดค้าน KIO และกิจการของ KIO แต่พวกเขาก็ขอให้ยกเลิ กโครงการเหมืองแร่เพื่อปกป้องสิ่ งแวดล้อมและประชาชนที่อาศัยอยู่ ที่นั่น รวมถึงส่งจดหมายไปที่สำนั กงานเขตที่ KIO ปกครองอยู่ด้วย แต่พวกเขากลับถูกเรียกตัวอ้างว่ าเพื่อไปปรึกษาหารือแต่จริงๆ แล้วกลับเป็นการพาไปตักเตือนให้ เลิกประท้วง โดยอ้างว่าการทำเหมืองแร่ได้รั บการอนุมัติแล้ วโดยคณะกรรมการกลางของ KIO

ในวันที่ 21 ม.ค. 2566 มีประชาชนมากกว่า 50 ไปพบปะกับคณะกรรมการกลางของ KIO ในประเด็นนี้ แต่ทาง KIO บอกกับประชาชนว่าพวกเขาต้ องการเหมืองแร่เพื่อเอาไปเป็นทุ นในการสู้กับเผด็จการทหารพม่า และจะดำเนินการทำเหมืองแร่ต่ อไปโดยไม่สนใจคนในพื้นที่

หลังจากนั้นคณะกรรมการของ KIO ก็ส่งข้อความให้ประชาชนแบบกลั บไปกลับมา ในทีแรกบอกว่าจะมีการระงั บโครงการชั่วคราว แต่ต่อมากลับออกคำสั่งให้กลุ่ มคนในพื้นที่ยกเลิกประท้วงเหมื องแร่ไม่เช่นนั้นจะ "ดำเนินการอย่างจริงจังต่อใครก็ ตามที่ต่อต้านพวกเราหรือจัดตั้ งการประท้วง"

มีเหตุการณ์ที่ผู้หญิงชื่อ Lahtaw Roi หัวใจวายในช่วงที่มีการพบปะกั บกลุ่ม KIO เธอเสียชีวิตขณะถูกนำส่ งโรงพยาบาล พอถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ทางคณะกรรมการฝ่ายผู้ประท้วงได้ ส่งจดหมายเรียกร้องให้ KIO หยุดการทำเหมืองแร่ทั้ งหมดภายในสิ้นเดือน ก.พ. แต่ก็ไม่ได้คำตอบอะไรกลับมา

จนกระทั่งในวันที่ 21 มี.ค. ก็มีความตึงเครียดก็ทวีเพิ่มสู งขึ้น โดยที่ประชาชนหลายร้อยรายเดิ นขบวนไปที่แหล่งที่พั กของคนงานเหมืองแร่และย้ำข้อเรี ยกร้องของพวกเขารวมถึงเรียกร้ องให้เจ้าหน้าที่กองกำลัง KIO 2 นาย และยามติดอาวุธที่ประจำอยู่ที่ นั่นร่วมขบวนการประท้วงกั บพวกเขาด้วย แต่ฝ่าย KIO ก็บอกให้พวกเขาไปหารือกับสำนั กงานกลางของ KIO เอาเอง

