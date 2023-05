ดราม่าโฆษณา 'สตาร์บัคส์' สะท้อนปัญหาการ 'เหยียดคนข้ามเพศ' ในอินเดีย

“สตาร์ บัคส์” อินเดียปล่อยโฆษณานำเสนอภาพคนข้ามเพศผู้ที่ ได้รับการยอมรับจากครอบครัวในร้านกาแฟสตาร์บัคส์ และเรียกชื่อจริ ง (หลังข้ามเพศ) ของเธอจาก “อาร์พิต” เป็น “อาร์พิตา” พร้อม #ItStartsWithYourName (มันเริ่มต้นจากชื่อของคุณ) แต่กลุ่มขวาจัดในอินเทอร์เน็ตพยายามปั่ นกระแสเพื่อต่อต้าน ซึ่งสะท้ อนให้เห็นปัญหาของการเหยียดคนข้ ามเพศในอินเดีย

26 พ.ค. 2566 เมื่อไม่นานนี้ ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ในอินเดียได้ออกโฆษณาที่มีนักแสดงเป็ นโมเดลหญิงข้ามเพศในชื่อ #ItStartsWithYourName ที่แปลว่า "มันเริ่มต้นจากชื่อของคุณ"

โฆษณาดังกล่าวนำเสนอเรื่องราวครอบครัวอินเดียที่กำลั งรอลูกสาวหญิงข้ามเพศของตั วเองในร้านกาแฟ ซึ่งผู้เป็นพ่อที่ดูเหมื อนจะทะเลาะกับลูกของตัวเองมาก่ อน เมื่อลูกสาวเดินเข้ามาในร้าน พ่อกับลูกก็ดูจะมีความตึงเครี ยดระหว่างกันสักระยะหนึ่ง ก่อนที่ต่อมาพ่อจะแสดงออกยอมรั บลูกสาวหญิงข้ามเพศในที่สุด ด้วยการเดินไปปสั่งกาแฟโดยชื่ อใหม่หลังข้ามเพศของลูกสาวคือ “อาร์พิตา” แทนที่จะเป็นชื่อเดิมก่อนข้ ามเพศคือ “อาร์พิต”

"สำหรับพ่อแล้ว หนูยังเป็นลูกของพ่ออยู่นั่ นแหละ แค่มีตัวอักษรในชื่อเพิ่มมาตั วหนึ่งเท่านั้นเอง" ตัวละครพ่อกล่าวกับลูกสาวข้ ามเพศ

ภาพส่วนหนึ่งจากโฆษณา Starbucks | #ItStartsWithYourName

โพสต์ทวิตเตอร์ของโฆษณาสตาร์บั คส์อินเดียระบุว่า "ชื่อของคุณเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึ งตัวคุณ ไม่ว่าจะเป็น อาร์พิต หรือ อาร์พิตา ที่สตาร์บัคส์นั้น พวกเรารักและยอมรับคุณในแบบที่ คุณเป็น เพราะว่าการเป็นตัวของตัวเองคื อทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับพวกเรา" พร้อมด้วยแฮชแท็ก #ItStartsWithYourName

โฆษณาดังกล่าวนี้มีผู้รั บชมมากกว่า 9.2 ล้านวิว แล้วจากการเข้าชมเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2566 และมีจำนวนไลก์มากกว่า 10,600 ไลก์ในทวิตเตอร์ โฆษณาดังกล่าวที่มีทั้งเสียงสนับสนุ น เสียงชื่นชม และเสียงต่อต้านเกิดขึ้ นในโลกออนไลน์

มีชาวเอเชียใต้จำนวนมากที่บอกว่ าการสะท้อนภาพของคนข้ ามเพศในโฆษณาชิ้นนี้ชวนให้ พวกเขารู้สึกร่วมจากประสบการณ์ ที่ใกล้เคียงกัน อีกทั้งยังเป็นโฆษณาที่สำคั ญสำหรับคนรุ่นใหม่ชาวอินเดียที่ เป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศ

มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งชื่อ Asad Zafar ระบุว่า โฆษณาสตาร์บัคส์อินเดียทำให้เขาร้ องไห้ โฆษณาที่ทรงพลังเช่นนี้มี ความสำคัญมากในการเปลี่ยนแปลงทั ศนคติผู้คนในเรื่ องความหลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะในโลกที่ความเกลียดกลั วคนข้ามเพศกำลังแพร่กระจายมากขึ้ น ส่วนผู้ใช้งานชื่อ Dr.Farbod ระบุว่า อินเดียยังคงเป็ นประเทศที่อนุรักษ์นิยมอย่างมาก โฆษณานี้จึงกลายเป็นการส่งสารที่ ทรงพลัง

แต่ก็มีฝ่ายปฏิกิริยาโต้ ตอบในเรื่องนี้อ้างว่าสตาร์บั คส์ทำตัวเป็นพวก "ตาสว่าง" และเรียกร้องให้มีการบอยคอตต์ บริษัท หนึ่งในคนที่พูดถึงเรื่องนี้คือ คนทำพอดแคสท์ฝ่ายขวาที่ชื่อ Rukshan Fernando เขาอ้างว่าสตาร์บัคส์เผยแพร่ "วัฒนธรรมบรรษัทนิยมตาสว่าง" จากสหรัฐฯ มายังประเทศอื่น และอ้างว่าสตาร์บัคส์ "กำลังเผชิญแรงต่อต้านในอินเดี ย" หลังจากที่สตาร์บัตส์ แสดงการยอมรับคนข้ามเพศอย่างเต็ มที่ ในแบบเดียวกับโฆษณาเบียร์ยี่ห้อ "บัดไลท์" เคยทำก่อนหน้านี้ที่มีการใช้นั กแสดงหญิงข้ามเพศในโฆษณาตั วเองเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม วาจาแอบซ่ อนความเกลียดชังเลือกปฏิบัติต่ อคนข้ามเพศของ Rukshan Fernando ก็มีจำนวนไลก์เพียงอย่างน้อย 700 ไลก์ จากจำนวนผู้รับชมถึง 138,500 วิว เทียบกับคนที่สนับสนุนโฆษณานี้ อย่าง Asad Zafar ที่มีจำนวนไลก์อย่างน้อย 4,300 ไลก์ จากผู้รับชม 493,100 วิว

มีผู้ใช้งานทวิตเตอร์อีกรายหนึ่ งระบุว่า "ความรักและการยอมรับของพ่อแม่ ที่มีต่อลูกที่เป็นคนข้ามเพศนั้ น เป็นทุกสิ่งทุกอย่าง ... มันถึงเวลาแล้วที่จะต้องก้าวข้ ามการเกลียดกลัวคนข้ามเพศ"

ตัวแทนบริษัทสตาร์บัคส์กล่าวว่ า พวกเขาสนับสนุนชุมชนผู้มี ความหลากหลายทางเพศ และโฆษณา #ItStartsWithYourName แสดงให้เห็นว่าบริษัทของสตาร์บั คส์มีพันธกิจในการทำให้ผู้ คนจากทุกอัตลักษณ์ตัวตนและทุกที่ มารู้สึกว่าได้รับการต้อนรับ พวกเขาจะใช้เสี ยงของพวกเขาในการสร้างความเข้ าใจว่าการคำนึงถึงอย่างครอบคลุ มและความหลากหลายเป็นเรื่องสำคั ญ

คนข้ามเพศในอินเดียมีมานานแล้ว ไม่ใช่ 'โฆษณาชวนเชื่อจากต่างชาติ' อย่างที่กล่าวหา

หนึ่งในสิ่งที่ฝ่ายเกลียดกลั วคนข้ามเพศมักจะกล่าวหาโต้ ตอบโฆษณาสตาร์บัคส์คือการอ้างว่ า มันเป็นสิ่งที่ "ขัดต่อวัฒนธรรมอินเดีย" หรือไม่ก็เป็น "โฆษณาชวนเชื่อจากต่างชาติ"

แต่สื่ออินเดียเอ็กซ์เพรสก็ระบุ ว่า อัตลักษณ์ตัวตนของคนข้ ามเพศมีอยู่มานานแล้วในวั ฒนธรรมอินเดีย แม้กระทั่งในตำนานของศาสนาฮินดู ซึ่งเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลมากที่ สุดในอินเดีย โดยที่ เอ็ม มิเคลราช นักวิชาการอินเดียระบุว่ าในตำนานฮินดูก็มีเรื่องของ "ตรีติยา แพรกรีตี" ที่พูดถึงผู้มีคุณสมบัติทั้ งความเป็นชายและความเป็นหญิง กับคำว่า "นปุมสะ" ที่พูดถึงสภาพที่ไม่มีทั้ งความเป็นชายและความเป็นหญิง (ซึ่งเรื่องนี้สำหรับผู้เขี ยนแล้วมองว่าเป็นการสื่อถึ งนอนไบนารีได้ด้วย)

นอกจากนี้ยังมีตัวอย่ างจากศาสนาฮินดูในเรื่องที่ พระวิศนุ เคยมีอวตารเป็นร่างผู้หญิงที่ชื่ อ โมหินี ซึ่งปรากฏในเรื่องมหาภารตะ ก็อาจจะสามารถตีความได้ว่าเป็ นการสื่อถึงคนข้ามเพศเป็นครั้ งแรกในตำนานของฮินดู

ทั้งนี้ ในมหาภารตะยังมีกรณีที่ตั วละครชื่อ ศิขัณฑิน ซึ่งเป็นตัวละครเพศกำเนิดหญิง ที่ต่อมาแปลงเพศของตัวเองเป็ นชายชื่อ ศิขัณฑี แล้วไปออกรบ โดยที่เขาได้เผชิญหน้ากับภีษมะ ผู้ที่เคยทำให้ศิขัณฑีในชาติที่ แล้วเสียเกียรติ์ ในตอนที่เผชิญหน้ากันนั้นภี ษมะไม่ยอมรับเพศสภาพของศิขัณฑี ว่าเป็นชาย แต่ยังอ้างว่าเป็น "หญิง" จึงไม่ยอมรบด้วย ทำให้ภีษมะเป็นฝ่ายพ่ ายไปเพราะเหตุนี้ ถึงแม้ว่าศิขัณฑีจะไม่ได้โจมตี ภัษมะโดยตรง

มากไปกว่านั้น ในอินเดียยังมีอัตลักษณ์ที่เรี ยกว่า "ฮิจระ" หรือกะเทยในแบบของอินเดีย ซึ่งได้รับการยอมรับและคุ้ มครองอยู่พอสมควรก่อนหน้าที่อิ นเดียจะตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ และกระแสการมองเรื่องเพศในแง่ ลบว่าเป็นเรื่อง "ผิดศีลธรรม" หรือ "ผิดธรรมชาติ" จากโลกตะวันตกยุคกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 ก็กลายเป็นเรื่องที่ส่งอิทธิ พลต่อประเทศอาณานิคมทำให้เกิ ดการลิดรอนสิทธิพลเมืองของชาว LGBTQ+ และทำให้ ความหลากหลายทางเพศกลายเป็นเรื่ องผิดกฎหมาย

คำอธิบายดังกล่าวนี้จึงขัดกับข้ ออ้างของพวกปฏิกิริยาที่เกลี ยดกลัวคนข้ามเพศที่อ้างว่ าโฆษณาที่เสนอภาพบวกของคนข้ ามเพศเป็น "โฆษณาชวนเชื่อจากต่างชาติ" ที่ "ขัดต่อวัฒนธรรมอินเดีย" โดยสิ้นเชิง

ถึงจะเต็มไปด้วยขวากหนาม และถูกมองเป็น "ไม้ประดับ" แต่ก็ดีกว่าไม่มีตัวแทนให้เห็ นเลย

แม้แต่การนำเสนอภาพของคนข้ ามเพศในอินเดียยุคสมัยใหม่นี้ก็ ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด ในปี 2564 ก็เคยมีกรณีที่ห้างค้าอัญมณี ของอินเดียที่โฆษณาโดยอาศัยเรื่ องราวของโมเดลหญิงข้ามเพศชื่อ มีรา จนชนะใจผู้คนได้ ซึ่งมีราบอกว่าการที่เธอได้ถ่ ายโฆษณาตัวนี้ "ช่วยให้เธอมีความมั่นใจในตั วเองมากขึ้น"

อินเดียมีคนข้ามเพศอยู่ราว 2 ล้านคน ถึงแม้ว่าศาลสูงสุดของอินเดี ยจะเคยตัดสินว่าคนข้ามเพศทีสิ ทธิเท่าเทียมคนเพศอื่นๆ แต่ก็มีคนข้ามเพศจำนวนมากที่ยั งคงประสบกับการถูกข่มเหงรั งแกและถูกตีตรา มีคนข้ามเพศหลายคนที่ถูกกีดกั นจากครอบครัว ทำให้ต้ องทำงานหาเลี้ยงตัวเองด้ วยความยากลำบาก

ในขณะที่บางคนอาจจะอ้างว่าการที่ มีการนำเสนอเรื่องราวของคนข้ ามเพศมากขึ้นนั้นอาจจะเป็นแค่ เพราะต้องการใช้คนข้ามเพศเป็น "ไม้ประดับ" (token minority) หรือเป็นแค่การที่บรรษั ทพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้ดู "ตาสว่าง" เท่านั้น แต่ก็มีศิลปินและนักกิจกรรมที่ ชื่อ ทุรกา ระบุว่า เรื่องนี้ก็มีข้อดีที่ ทำให้คนข้ามเพศได้รับโอกาสมากขึ้ น เช่นที่เขามีโอกาสเข้าถึ งวงการแฟชั่นได้มากขึ้น

นอกจากนี้แล้วทุรกายังมองอีกว่ าแทนที่จะคิดว่าเป็นเรื่ องของการสร้างภาพ มันน่าจะเป็นเพราะโลกกำลังเปลี่ ยนแปลงไปในการที่มีการพยายามสร้ างพื้นที่ที่โอบรั บความหลากหลายของผู้คนมากขึ้น จนทำให้แบรนด์สินค้าต่างๆ ต้องปรับตัวตามเพื่อที่จะไม่ ตกขบวน

อย่างไรก็ตาม ทุรกาก็มองว่า เรื่องนี้ก็ยังเป็นปัญหาในแง่ที่ ว่า มันเอื้อแค่กับคนข้ามเพศแค่ จำนวนหนึ่งที่มีความได้เปรี ยบในการเข้าถึงโอกาสอยู่แล้วเท่ านั้น คนข้ามเพศที่เป็นดีไซนเนอร์ชื่ อไซชา ชินเด ก็พูดถึงปัญหาอีกเรื่องหนึ่งว่ าแบรนด์เหล่านี้มักจะสนใจคนข้ ามเพศก็แต่เฉพาะในเดือนไพรด์ (เดือนมิถุนายน) เท่านั้น แต่ละเลยพวกเขาในช่ วงเวลาอื่นๆ ของปี

อย่างไรก็ตาม มีผู้มองว่าการที่จะเปลี่ ยนแปลงค่านิยมของสังคมและทั ศนคติทางสังคมได้นั้น แม้กระทั่งการปรากฏตัวให้เห็นต่ อสาธารณะเล็กๆ น้อยๆ หรือแม้กระทั่งเป็นแค่การให้พื้ นที่คนข้ามเพศเป็น "ไม้ประดับ" ตามมารยาทเท่านั้นก็ยังดีกว่ าไม่มีโอกาสได้แสดงตัวตนให้เห็ นเลย

ซันโตส เดไซ นักเขียนและคอลัมนิสต์บอกว่า อย่างน้อยการที่มีตัวแทนจากชุ มชนคนข้ามเพศให้มีการบันทึ กเอาไว้เคยเกิดความเกลียดชังต่ อคนข้ามเพศเกิดขึ้นก็ดีกว่ าการไม่มีตัวแทนเลยแม้แต่น้ อยกระบวนการที่ตัวแทนของคนข้ ามเพศเหล่านี้ ต้องผ่านการถูกปฏิเสธ เผชิญกับความโกรธเคืองไม่พอใจ เพื่อที่สุดท้ายแล้วจะทำให้ผู้ คนสามารถยอมรับสิ่งใหม่ๆ ได้ในที่สุด แล้วก็เริ่มมีความคุ้ นเคยสะดวกใจที่จะอยู่ร่วมกั บคนข้ามเพศในสังคมของตั วเองมากขึ้น

