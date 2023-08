รัฐบาลนานาชาติแห่ยินดี 'เศรษฐา' เป็นนายกฯ คนใหม่ของไทย

รัฐบาลนานาประเทศ อาทิ จีน อินเดีย สหรัฐฯ กัมพูชา รวมถึงสหภาพยุโรป โพสต์โซเชียลแสดงความยินดี เศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกฯ คนใหม่ของไทย ตั้งหน้าตั้งตารอทำงานร่วมกัน

24 ส.ค. 2566 รัฐบาลนานาประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ อย่างสหภาพยุโรป โพสต์โซเชียลมีเดียร่วมแสดงความยินดีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทย เศรษฐา ทวีสิน อายุ 61 ปี หลังเมื่อ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมรัฐสภาไทย มีมติ "เห็นชอบ" เศรษฐา จากพรรคเพื่อไทย เป็นนายกฯ ด้วยคะแนน 482 ต่อ 165 เสียง

โจเซพ บอเรลล์ ผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของสหภาพยุโรป และรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ออกแถลงการณ์ผ่านแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก "European Union in Thailand" วันนี้ (24 ส.ค.) แสดงความยินดีที่เศรษฐา ทวีสิน ได้เป็นนายกรัฐมนตรี หลังการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อ 14 พ.ค. 2566

"สหภาพยุโรปตั้งตารอที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรป และประเทศไทย ในการผลักดันระเบียบระหว่างประเทศที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย เสถียรภาพในระดับภูมิภาค การพัฒนาที่ยั่งยืน ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ความเจริญรุ่งเรือง และการค้าที่เสรีและเป็นธรรม

"ข้อตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทย ซึ่งลงนามไปเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 คือโอกาสในการกระชับความร่วมมือของเราในทุกด้านที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน สหภาพยุโรปตั้งตารอที่จะดำเนินการในขั้นตอนต้นตามข้อตกลกนี้ภายใต้รัฐบาลใหม่ของไทย" โพสต์ของอียู ระบุ

ด้านแอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ได้โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม ‘เอ็กซ์’ แสดงความยินดีเศรษฐา และหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกับนายกฯ เศรษฐา เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันยั่งยืนระหว่างสหรัฐฯ และไทย ให้มั่นคงต่อไป

Congratulations to Prime Minister Thavisin on his selection as Thailand’s next prime minister. We look forward to engaging with Prime Minister Thavisin to further strengthen the enduring alliance between the United States and Thailand. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 23, 2023

นอกจากนี้ โรเบิร์ต เอฟ. โกเดก เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย โพสต์แสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทย โดยสหรัฐฯ ตั้งตารอที่จะได้ทำงานร่วมกับนายกรัฐมนตรีท่านใหม่ตลอดจนรัฐบาลและประชาชนไทย เพื่อสานต่อความร่วมมือที่ยืนนานของเรา

ขณะที่ บัญชีแพลตฟอร์ม ‘X’ ของ หวัง เหวินปิง โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีน มหาอำนาจจากเอเชีย โพสต์ข้อความแสดงความยินดี เศษฐา ทวีสิน หลังได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทย และระบุด้วยว่า จีนและไทยต่างใกล้ชิดกันเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน พวกเราพร้อมทำงานร่วมกับประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนของเราจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดี มิตรสหายที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดี และหุ้นส่วนที่ดีต่อกันตลอดไป

Congratulations to Mr. Srettha Thavisin on his election as the new Prime Minister of Thailand! China and Thailand are as close as one family. We are ready to work with Thailand to ensure our peoples will forever be good neighbors, good friends, good relatives and good partners. pic.twitter.com/IYeb1JRfsc — Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) August 23, 2023

นเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีของอินเดีย โพสต์ข้อความบน ‘เอ็กซ์’ แสดงความยินดีต่อเศรษฐา ทวีสิน ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทย และเขาตั้งตารอทำงานร่วมกับเศรษฐา อย่างใกล้ชิด เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทย และอินเดีย ให้สูงยิ่งขึ้น

Heartiest congratulations @Thavisin on your election as the Prime Minister of Thailand. I look forward to working closely with you for taking India-Thailand bilateral relations to a higher level. — Narendra Modi (@narendramodi) August 22, 2023

นอกจากนี้ เมื่อ 23 ส.ค.ที่ผ่านมา ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ที่เพิ่งส่งต่อตำแหน่งผู้นำประเทศให้กับลูกชาย 'ฮุน มาเนต' ได้โพสต์โซเชียลมีเดีย แสดงความยินดี เศรษฐา ทวีสิน และระบุว่า "วันนี้เป็นวันที่สวยงามเมื่อสองประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา และไทย ได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ในวันเดียวกัน"

ฮุน เซน ระบุต่อว่า “แม้ว่าข้าพเจ้าจะลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชา โดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป แต่ข้าพเจ้าขอส่งข้อความแสดงความยินดีกับ ฯพณฯ เศรษฐา ทวีสิน ที่ได้รับเลือกจากรัฐสภาให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทย”

อดีตนายกฯ กัมพูชา ระบุต่อว่า "ข้าพเจ้าหวังว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ทั้งสองจะทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป"

ก่อนหน้านี้ ฮุน เซน เคยโพสต์ข้อความ แสดงความยินดีที่ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางกลับประเทศไทย โดยบอกว่า "ผมได้รับข่าวดีว่าพี่ชายของผม ฯพณฯ ทักษิณ ชินวัตร ได้กลับประเทศไทยอย่างปลอดภัย และกลับมาอยู่กับครอบครัวอีกครั้ง โดยเฉพาะได้อยู่กับหลานๆ ที่เขาคิดถึงอย่างสุดซึ้ง ขอให้พี่ชายมีสุขภาพแข็งแรง"