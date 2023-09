'วัชรเรศร' ชมนิทรรศการ 'ม.112' ในสหรัฐฯ เผยรู้ดีกว่าไม่รู้ รับฟังความเห็นหลายฝ่าย แนะคุยด้วยเหตุผล

‘วัชรเรศร’ ชมนิทรรศการ มาตรา 112 ที่ ม.โคลัมเบีย สหรัฐฯ เผยแม้ตนเองเทิดทูนและรักสถาบันกษัตริย์ แต่รู้ดีกว่า "ไม่รู้" รับฟังความเห็นที่หลากหลาย เห็นด้วยหรือไม่อีกเรื่อง แต่ต้องคุยด้วยเหตุผล

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เปิดสถิติมีผู้ถูกดำเนินคดีด้วย ม.112 ระหว่าง 24 พ.ย. 2563 จนถึง 13 ก.ย. 2566 มีจำนวนอย่างน้อย 257 คน ใน 278 คดี โดยมีพริษฐ์ ชิวารักษ์ นักกิจกรรมการเมืองถูกดำเนินคดี ม.112 มากสุดถึง 24 คดี และมีผู้ถูกดำเนินคดีเป็นเด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 20 ราย ในจำนวน 23 คดี

19 ก.ย. 2566 วัชรเรศร วิวัชรวงศ์ อายุ 42 ปี โอรสองค์ที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กเพจ "Vacharaesorn Vivacharawongse" เมื่อ 6.45 น. ให้ความเห็นหลังชมนิทรรศการเกี่ยวกับมาตรา 112 ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Columbia University) มหานครนิวยอร์ก สหรัฐฯ จัดโดย ปวิน ชัชวาลพงษ์พันธ์ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกียวโต

โพสต์ข้อความระบุว่า เขา "รัก" และ "เทิดทูน" สถาบันกษัตริย์ แต่เชื่อว่า "รู้" ดีกว่า "ไม่รู้" แต่ละคนมีความคิดเห็นของตัวเองที่มาจากประสบการณ์ของเขา ถ้าเราไม่รับฟังความคิดเห็น ก็ไม่ได้ทำให้ความคิดเห็นของเขาหายไป

"เพราะฉะนั้น รู้และรับฟังไว้ก็ดี รับรู้เหตุผลและมุมมองของหลายๆ ฝ่าย เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็อีกเรื่องนึง คุยกันด้วยเหตุผล" โพสต์เฟซบุ๊กระบุ

ทั้งนี้ ในวันเดียวกัน เมื่อเวลา 8.10 น. สำนักข่าว Voice of America หรือ VOA ได้รายงานข่าวว่า ปวิน ชัชวาลพงษ์พันธ์ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกียวโต และผู้ลี้ภัยมาตรา 112 เปิดนิทรรศการโฉมหน้าเหยื่อ 112 (Faces of Victims of 112) ที่ Leroy Neiman Gallery มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เผยแพร่เรื่องราวผู้ถูกกล่าวหาที่ได้รับผลกระทบจากมาตรา 112 ในประเทศไทย

VOA รายงานด้วยว่า งานดังกล่าวได้รับความสนใจจากแวดวงนักวิชาการ และประชาชน เดินทางมาเข้าร่วม รวมถึง วัชรเรศร ตามที่รายงานข้างต้น โดยงานนี้จัดระหว่างวันที่ 18-25 กันยายน 2566

