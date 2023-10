ศาลพิพากษา ‘มณีขวัญ’ ผิด ม.112 กรณีแชร์โพสต์วิจารณ์ ร.10 ลงกลุ่มรอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลส

ศาลสมุทรปราการ พิพากษา “มณีขวัญ” ผิด ม.112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ กรณีแชร์โพสต์วิจารณ์ ร.10 จาก KonthaiUK จำนวน 2 โพสต์ลงกลุ่มรอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลส จำคุกรวม 6 ปี แต่ให้ลดกึ่งหนึ่ง เหลือจำคุก 2 ปี 12 เดือน เพราะรับสารภาพ รอลงอาญา 3 ปี

30 ต.ค. 2566 ทวิตเตอร์ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน แจ้งว่า เมื่อ 09.30 น. ศาลจังหวัดสมุทรปราการ พิพากษาว่า “มณีขวัญ” (สงวนนามสกุล) วัย 26 ปี ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีความผิด ม.112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ม.14 (3) จากการแชร์โพสต์วิจารณ์ ร.10 จาก KonthaiUK จำนวน 2 โพสต์ลงกลุ่มรอยัลลิสต์มาเก็ตเพลส

ให้จำคุกกระทงละ 3 ปี รวม 6 ปี แต่ให้ลดกึ่งหนึ่ง เหลือจำคุก 2 ปี 12 เดือน เพราะรับสารภาพ แต่โทษจำคุกให้รอลงอาญา 3 ปี กับให้ไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติทุก 2 เดือน นาน 2 ปี และทำกิจกรรมบริการสังคม 48 เดือน

จากรายงานคำฟ้องในเว็บไซต์ศูนย์ทนายฯ ระบุว่า มณีขวัญ ถูกอัยการจังหวัดสมุทรปราการสั่งฟ้องจากการแชร์ข้อความจากเฟซบุ๊ก 2 ข้อความ โดยตัวผู้แชร์โพสต์ไม่ได้มีการแสดงความคิดเห็นใด ประกอบด้วย

1. เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2563 แชร์ภาพและข้อความที่เพจ “KonthaiUK” โพสต์เอาไว้เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2563 ใจความว่า “วอชิงตันโพสต์สื่อแนวหน้าของโลก กับบทความระลึกทําไมเราถึงเสื่อมศรัทธากับระบอบนี้ (อ่านดูคร่าวๆ 9 ข้อ จุกๆ) พร้อมภาพการมอบถุงพระราชทานที่เบื้องหลังมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีข้อความแทรกบนภาพว่า “บทความจาก วอชิงตันโพสต์ Why This are losing faith in the monarchy? ทําไมคนไทย หมดศรัทธาในสถาบันกษัตริย์”

2. เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563 ได้แชร์ภาพและข้อความที่เพจ “KonthaiUK” โพสต์เอาไว้เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2563 ลงใน กลุ่มเฟซบุ๊กชื่อ “รอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลส” มีใจความว่า “ชัด ๆ ไปเลย ไม่ต้องถามหากูเกิ้ลแมพอะไรแล้ว เครื่องบินในสวนหน้าวังของกษัตริย์ผู้รักการบินฟรีบนภาษีประชาชน มันเอาไปตั้งทั้งลําเลย ยังไม่เอาเครื่องยนต์ออกด้วยเอาไปตกแต่งสวน บ้าแค่ไหนอ่ะ บ้านก็ไม่ได้อยู่ อยู่ เยอรมัน เชื่อแล้วว่าจิตจริง ทําไรทําสุด” ประกอบภาพเครื่องบินของสายการบินไทย

โดยคดีนี้มี อุราพร สุนทรพจน์ เป็นผู้กล่าวหา