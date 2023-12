กองกำลัง TNLA ยึดเมืองน้ำสั่น เมืองศูนย์กลางสำคัญของเขตปะหล่อง

กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอาง (TNLA) สามารถเมืองน้ำสั่น เมืองศูนย์กลางของเขตปกครองตนเองปะหล่อง ในพื้นที่รัฐฉานตอนบน นับเป็นหนึ่งในชัยชนะหลังกองกำลังโกก้างและพันธมิตรฯ เปิดปฏิบัติการ 1027 ในพื้นที่รัฐฉานใกล้ชายแดนจีน

สำนักข่าว BNI รายงานเมื่อ 18 ธ.ค. ที่ผ่านมาว่า กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอาง (TNLA) และปีกการเมืองของกลุ่มได้แก่ แนวร่วมปลดปล่อยแห่งรัฐปะหล่อง (PSLF) ออกแถลงการณ์ระบุว่าพวกเขาสามารถยึดครองเมืองน้ำสั่น (Namhsan) หรืออมยะ ในภาษาตะอาง/ปะหล่อง ได้สำเร็จแล้ว

โดยที่เมืองน้ำสั่นแห่งนี้ ถือเป็นเมืองศูนย์กลางของรัฐตองแปง เช่นเดียวกับนครรัฐเจ้าฟ้าอื่นในรัฐฉาน เมืองน้ำสั่น มีเจ้าฟ้าเชื้อสายตะอางปกครองหลายชั่วอายุคน

ทั้งนี้ขุนปานจิ่ง เจ้าฟ้าเมืองน้ำสั่นคนสุดท้าย ได้ร่วมประชุมที่เมืองปางโหลง ในรัฐฉาน ระหว่าง 3 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2490 (ค.ศ. 1947) เพื่อกำหนดอนาคตของรัฐฉานก่อนได้รับเอกราชจากอังกฤษ โดยขุนปานจิ่งได้รับเลือกเป็นประธานสภาสหพันธรัฐฉาน และในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ประชุมสภาสหพันธรัฐฉานได้กำหนดให้ผืนธงสีเหลือง เขียว แดง และวงกลมสีขาว พร้อมด้วยเพลงชาติรัฐฉานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นของชาวรัฐฉานทั้งมวล โดยชนชาติในรัฐฉานได้ถือเอาวันที่ 7 กุมภาพันธ์ เป็นวันชาติรัฐฉาน ทั้งนี้สหภาพพม่าที่ได้รับเอกราช ต่อมาได้ยกเลิกระบบเจ้าฟ้ารัฐฉานเมื่อ 2 มีนาคม 2502 (ค.ศ. 1959)

ทหารกองกำลังตะอาง TNLA ลาดตระเวนในเมืองน้ำสั่น เมืองศูนย์กลางของภูมิภาคตะอาง ภาพเผยแพร่เมื่อ 18 ธันวาคม 2566 (ที่มา: Shwe Phee Myay News Agency)

เมืองน้ำสั่น เมืองสำคัญของเขตปกครองตนเองปะหล่อง หรือตะอาง (ที่มา: Shwe Phee Myay News Agency)

แผนที่รัฐฉานตอนเหนือและเมืองน้ำสั่น เมืองศูนย์กลางสำคัญในเขตปกครองตนเองปะหล่อง (ที่มา: Google Maps)

แผนที่รัฐฉาน และที่ตั้งของเมืองน้ำสั่น (ที่มา: Google Maps)

ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. เป็นต้นมา กองกำลัง TNLA ได้ทำการยึดฐานทัพและค่ายทหารทั้งหมดของกองพลน้อยที่ 2 กรมทหารราบเบาที่ 101 ของกองทัพพม่า

กองกำลัง TNLA ประกาศว่าได้ปลดปล่อยเมืองน้ำสั่นออกจากเงื้อมมือการปกครองยาวนาน 64 ปี ของเผด็จการทหาร เมื่อ 15.30 น. วันที่ 15 ธันวาคม ทั้งนี้ชาวตะอางถือเอาวันที่ 16 ธ.ค. เป็นวันขึ้นปีใหม่ปีที่ 2715 ตามปฏิทินของตะอาง และนับเป็นวันเดียวกับที่เมืองของชาวตะอางได้กลับสู่คืนเจ้าของโดยชอบธรรมคือประชาชนชาวตะอาง

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. กองกำลัง TNLA ได้เปิดฉากรุกเพื่อยึดครองน้ำสั่นในฐานะการเคลื่อนไหวเชิงยุทธศาสตร์ส่วนหนึ่งของ "ปฏิบัติการ 1027" พอถึงช่วงเย็นของวันที่ 15 ธ.ค. TNLA ก็สามารถเข้าควบคุมหน่วยบัญชาการของสภากองทัพพม่า ไม่ว่าจะเป็นค่ายทหาร ค่ายป้อมปราการที่โรงงานชาของเผด็จการ และสถานีตำรวจ ได้สำเร็จ

กองกำลัง TNLA ประกาศอีกว่าในการสู้รบที่น้ำสั่นนั้น พวกเขาสามารถยึดปืนใหญ่ชนิดวิถีโค้ง (howitzer) 4 กระบอก รวมถึงอาวุธอื่นๆ หลายจำพวก รวมทั้งกระสุน ระเบิด และยุทโธปกรณ์การทหารอื่นๆ นอกจากนี้แล้วยังพบศพของทหารพม่า 60 ราย นอกจากนี้ยังควบคุมตัวทหารพม่า 30 ราย, สมาชิกครอบครัวของทหาร 3 ราย, ตำรวจ 6 ราย และสมาชิกครอบครัวของตำรวจ 25 ราย ทำให้มีเชลยศึกรวมแล้ว 64 ราย

ในช่วงที่มีการปะทะกันอย่างดุเดือดนั้น กองพันทหารราบที่ 130 ของกองทัพพม่าที่เมืองบ้านโต่ง เมืองสำคัญอีกแห่งในเขตปกครองตนเองปะหล่อง โดยกองทัพพม่าได้วางกำลังปืนใหญ่อย่างหนาแน่น นอกจากนี้กองทัพอากาศพม่ายังได้ทำการโจมตีทางอากาศโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ Mi-35 และทำการทิ้งระเบิด 5 ครั้งจากเครื่องบิน ATR-42 มีการใช้เครื่องบินเจ็ทจู่โจมทางอากาศ 19 ครั้ง และมีการจู่โจมด้วยเครื่องบิน Y-12 เป็นจำนวน 5 ครั้ง เพื่อพยายามยับยั้งการรุกคืบของ TNLA แต่การโจมตีนี้ยังไม่ประสบผลเท่าที่ควร

ในช่วงที่มีการสู้รบนั้น กองทัพพม่ายังทิ้งระเบิดต่อพื้นที่พลเรือนในน้ำสั่นอย่างไม่มีการแยกแยะ เป็นเหตุให้มีพลเรือนเสียชีวิต 3 ราย

นอกจากนี้แล้วอาคารทางศาสนา เช่น เจดีย์ Padamya และคริสต์จักรน้ำสั่น ต่างก็เผชิญความเสียหายจากสะเก็ดระเบิดที่มาจากการทิ้งระเบิด อีกทั้งยังมีบ้านเรือนและอาคารมากกว่า 40 หลังที่โรงเรียนประถมศึกษาในหมู่บ้านงุนแสง ได้รับผลกระทบด้วย โดยมีบ้าน 14 หลังถูกทำลายเป็นเถ้าถ่าน

