รัฐบาลคู่ขนานรัฐกะเรนนี ออกมาตรการจูงใจให้ทหารพม่า แปรพักตร์ มาอยู่ข้างประชาชน

สภาบริหารชั่วคราวแห่งรั ฐกะเรนนี (IEC) แถลงเรียกร้องให้ทหารกองทัพพม่าแปรพักตร์จากฝ่ายคณะรั ฐประหาร ชี้เป็นการช่วยเหลือทั้ งตัวเองและประเทศชาติ รวมถึงมีรางวัลให้ อดีตทหารกองทัพพม่าที่ แปรพักตร์กล่าวว่าเป็ นการปกป้องประชาชนตามคำปฏิ ญาณของทหารด้วย

22 ธ.ค. 2566 Khun Bedu รองประธานสภาบริหารชั่วคราวแห่ งรัฐกะเรนนี (IEC) และประธานกรรมการด้านการแปรพั กตร์ แถลงเรียกร้องอีกครั้งให้ทหารกองทัพพม่าหันมาอยู่ข้ างประชาชนและปฏิเสธฝ่ายเผด็ จการ

Khun Bedu ประกาศว่า "ผมอยากให้ทั้งทหารของสภากองทั พพม่าและข้าราชการเข้าร่วมกั บขบวนการอารยะขัดขื นและทำการแปรพักตร์เพื่ออนาคตที่ ดีกว่า พวกทัตมะตอว์ (คำที่ใช้เรียกสภากองทัพเผด็ จการพม่าที่ปัจจุบันนำโดยมินอ่ องหล่าย) แค่กำลังรักษาผลประโยชน์ของมิ นอ่องหล่ายเท่านั้น แล้วก็กำลังสูญเสียการสนับสนุ นจากประชาชน การทำให้ความขัดแย้งดำเนินต่ อไปเรื่อยๆ เสี่ยงที่จะทำให้พลเรื อนและทหารสูญเสียมากขึ้น ยิ่งจะทำให้ประเทศพวกเราเสื่ อมถอยลงไปกว่าเดิม"

จนถึงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีทหารมากกว่า 150 นาย จากสภากองทัพพม่าที่เข้ าหาและขอลี้ภัยในภาคส่ วนขบวนการอารยะขัดขืนของกองกำลั งป้องกันชาติกะเรนนี (KNDF) ที่มีการประสานงานเป็นอย่างดี การติดต่อสื่อสารเพื่อขอแปรพั กตรฺ์เช่นนี้ดำเนินมาเป็ นเวลามากกว่า 2 ปีแล้วนับตั้งแต่ที่มีการจัดตั้ งภาคส่วนดังกล่าว

ในวันที่ 11 ธ.ค. ที่ผ่านมา IEC ประกาศถึงพันธกิ จของพวกเขาในการที่จะให้ความร่ วมมือกับองค์กรใดๆ ก็ตามที่จำเป็นต่อการเจรจาอย่ างเป็นไปตามกฎหมายกับรั ฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) และสภาที่ปรึกษาเอกภาพแห่งชาติ (NCC)

U Nay Myo Zin ผู้อำนวยการคณะกรรมการด้ านการแปรพักตร์และอดีตเจ้าหน้ าที่ทัตมะตอว์กล่าวย้ำว่ าทหารเป็นผู้ที่ถือกำเนิ ดจากประชาชนจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเร่ งด่วนกับคณะกรรมการ เพื่อแสดงให้ เห็นว่าพวกเขามีความภักดีต่ อประชาชนและทำงานเพื่อปกป้ องประชาชน

"การเป็นคนของมินอ่องหล่ ายนั้น หมายถึงการปกป้องแค่เขากับคนอี กไม่กี่คน ไม่ได้ปกป้ องประชาชนและประเทศชาติ ถ้าหากคุณมองตัวเองว่าเป็ นทหารของประชาชน ปฏิบัติตามคำปฏิญาณของทหารในทุ กๆ วัน การแปรพักตร์มาอยู่ข้ างประชาชนก็นับเป็นทางเลือกที่ เป็นประโยชน์ที่สุด เป็นการช่วยรักษาทั้งชีวิ ตและเกียรติยศศักดิ์ศรีของพวกคุ ณด้วย" U Nay Myo Zin กล่าว

ในแถลงการณ์ของ IEC มีการนิยามการแปรพักตร์ว่ าหมายถึงการที่คนของทัตมะตอว์ แยกตัวมาจากการบังคับบั ญชาของกองทัพพม่าที่เคยก่ อรัฐประหาร แล้วหันมาอยู่ข้างเดียวกั บการปกครองของประชาชนไม่ว่ าจะโดยวิธีใดก็ตาม

IEC กล่าวเน้นย้ำว่า บุคคลที่ ทำการแปรพักตร์จะต้องปฏิบัติ ตามมาตรฐานจรรยาบรรณแบบเดียวกั บที่กลุ่มต่อต้านทุกกลุ่มในรั ฐกะเรนนีปฏิบัติ โดยเป็นไปตามแนวทางเดียวกั บมาตรฐานนานาชาติ เช่นเรื่องการไม่โจมตีเป้ าหมายที่เป็นพลเรือน, การทำให้แน่ใจว่าเชลยศึ กจะปลอดภัย และการหลีกเลี่ยงการใช้อาวุธต้ องห้าม

กองกำลังฝ่ายต่อต้านของกะเรนนี เสนอรางวัลให้กับบุคคลที่สมั ครใจจะแปรพักตร์และรับผิดชอบกั บความปลอดภัยของตัวเอง

เรียบเรียงจาก

Karenni Resistance Renews Invitation to Soldiers :”Side with the People -Reject the Coup Regime”, BNI News, 13-12-2023

https://www.bnionline.net/en/ news/karenni-resistance- renews-invitation-soldiers- side-people-reject-coup-regime