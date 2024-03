กิจกรรม Sing for Rights ส่งบทเพลง เล่าชีวิตเพื่อนผู้ต้องขังทางการเมืองในเรือนจำ

นักกิจกรรมการเมืองกลุ่ม Thumb Rights จัดกิจกรรมจาก 'เรา' ถึง 'ทุกคนในเรือนจำ' Sing for Rights ส่งบทเพลง เล่าเรื่องผู้ต้องขังคดีการเมือง บุ้ง - เนติพร, ตะวัน - ทานตะวัน, แฟรงค์ - ณัฐนนท์ และ เก็ท - โสภณ ที่ทำให้เห็นมุมมองความเป็นมนุษย์ของนักกิจกรรมมากยิ่งขึ้น

21 มี.ค. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานวันนี้ (21 มี.ค.) ที่ร้านอาหาร The Ordinary bar เขตพระนคร กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 20.00-21.00 น. กลุ่ม "Thumb Rights - ทำไรท์ เครือข่ายประชาชนเพื่อสิทธิทางการเมือง" จัดกิจกรรมจาก 'เรา' ถึง 'ทุกคนในเรือนจำ' "Sing for Rights by ThumbRights x The Ordinary bar" โดยกิจกรรมเป็นการเชิญชวนทุกคนมาดื่ม และส่งบทเพลงถึงเพื่อนที่อยู่ในเรือนจำ พร้อมดนตรี และ เรื่องเล่า ถึงผู้ต้องขังคดีการเมือง ภายในงานมีเพื่อนสนิทและคนในครอบครัวเล่าถึงชีวิตผู้ต้องขังทางการเมือง

จาก 'สายน้ำ' ถึง 'ตะวัน-แฟรงค์'

นภสินธุ์ ตรีรยาภิวัฒน์ หรือ สายน้ำ นักกิจกรรมอิสระ และเพื่อนของทานตะวัน และณัฐนนท์ กล่าวว่า ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ หรือตะวัน และณัฐนนท์ ไชยมหาบุตร หรือ แฟรงค์ เหมือนเด็กคนอื่นทั่วไป ตะวัน ติดคุกมารอบที่ 3 ส่วนแฟรงค์ ติดคุกรอบ 2 สามข้อเรียกร้องของพวกเขาไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัว เพื่อนของเขาไม่ใช่มาเฟีย และวันนี้เขาจึงร้องเพลง "แสงดาวแห่งศรัทธา" เพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่ตะวัน-แฟรงค์ ร้องก่อนเข้าเรือนจำ และหวังว่าเราจะได้มากอดกันอีกครั้ง

นภสินธุ์ ตรีรยาภิวัฒน์

สำหรับทานตะวัน และณัฐนนท์ ถูกดำเนินคดีล่าสุดในข้อหา พ.ร.บ.คอมฯ และ มาตรา 116 หรือยุยงปลุกปั่น จากกรณีโพสต์คลิปวิดีโอบนสื่อโซเชียลมีเดียบีบแตรรถรักษาความปลอดภัยขบวนเสด็จ เมื่อ 4 ก.พ. ที่ผ่านมา

โดยทั้งสองคนถูกตำรวจแสดงหมายจับกุมที่หน้าศาลอาญา เมื่อ 13 ก.พ. 2567 และนำตัวไปฝากขัง 1 คืนที่ สน.ฉลองกรุง และเมื่อ 14 ก.พ. ศาลอนุญาตฝากขัง และปฏิเสธการให้ประกันตัวระหว่างสืบสวนของตำรวจเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้ทานตะวัน และณัฐนนท์ ถูกฝากขังนานกว่า 1 เดือนแล้ว

ทั้งสองคนได้อดอาหารประท้วงกระบวนการยุติธรรม โดยมีข้อเรียกร้องทั้งหมด 3 ข้อ 1.ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 2. ไม่มีใครต้องติดคุกเพราะเห็นต่างอีก และ 3. ประเทศไทยไม่ควรได้เป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ หรือ HRC

ทั้งคู่ยังอดอาหารและจำกัดน้ำตั้งแต่ 13 ก.พ. จนถึง 21 มี.ค. 2567 รวมระยะเวลา 38 วันหรือนานกว่า 1 เดือน โดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ระบุว่า ณัฐนนท์รักษาตัวที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ กรุงเทพฯ ขณะที่ทานตะวันรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี โดยทานตะวัน มีอาการอ่อนเพลียมาก โพแทสเซียมในเลือดอยู่ที่ 3.1 mEq/L. และน้ำตาลในเลือดอยู่ที่ 53 mg./dl. นอกจากนี้ เมื่อวาน (20 มี.ค.) ทานตะวันเซ็นเอกสาร ‘ปฏิเสธการรักษาทุกอย่าง’ ไม่รับสารน้ำที่มีน้ำตาลและเกลือแร่ ไม่จิบน้ำหวาน รวมถึงไม่รับยารักษาใดเลย

จาก 'บิวตี้' ถึง 'บุ้ง เนติพร' กลุ่มทะลุวัง

'บิวตี้ ทะลุวัง' กล่าวถึงสภาพร่างกายของเนติพร เสน่ห์สังคม นักกิจกรรมการเมืองที่ถูกคุมขัง สภาพร่างกายใบหน้าโทรมมาก ตัวเล็ก บิวตี้ เผยว่า เธอค่อนข้างสะเทือนใจ เพราะแม้ว่าเนติพร อดอาหารอยู่ แต่ก็ยังเป็นห่วงเธอเหมือนเป็นพี่สาวเหมือนเดิม เนติพร บอกว่า ฝันถึงบิวตี้ ตลอดเลย ฝันว่าทำกิจกรรมด้วยกัน ฝันว่าออกไปใช้ชีวิตด้วยกัน วันนี้จึงมาร้องเพลงที่ทำให้คิดถึงเขาเสมอ คือเพลง "ลืมไปแล้วว่าลืมยังไง" เจ้าของเพลงคือ "Jeff Satur"

เมื่อ 26 ม.ค.ที่ผ่านมา เนติพร ถูกศาลถอนประกันจากการเข้าร่วมการชุมนุมหน้ากระทรวงวัฒนธรรม เมื่อ 6 ส.ค. 2566 เรียกร้องถอดถอน สว.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ออกจากศิลปินแห่งชาติ สาเหตุจากสมาชิกวุฒิสภาไม่โหวตเห็นชอบนายกรัฐมนตรีที่มาจากเสียงข้างมากประชาชนจากการเลือกตั้งปี 2566

บิวตี้ ทะลุวัง

โดยศาลให้สาเหตุที่ทำให้เนติพรถูกถอนประกันตัว คือมีพยานเห็นว่าเธอพ่นสเปรย์ใส่ธงสีฟ้าประจำพระองค์ของสมเด็จพระราชินี ซึ่งเป็นการกระทำผิดเงื่อนไขการประกันตัวที่ห้ามกระทำการในลักษณะเดียวกับที่ถูกกล่าวหานี้

ในวันเดียวกัน ศาลอาญากรุงเทพใต้ตัดสินลงโทษจำคุก 1 เดือนไม่รอลงอาญา ข้อหาละเมิดอำนาจศาลในวันที่ เนติพร และธนลภย์ ผลัญชัย นักกิจกรรมเยาวชน อายุ 15 ปี ไปให้กำลังใจสหรัฐ สุขคำหล้า หรืออดีตสามเณรโฟล์ค ฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีมาตรา 112 และมีเรื่องกระทบกระทั่งกับตำรวจศาล

การถูกถอนประกันทำให้เนติพรถูกส่งตัวไปที่ทัณฑสถานหญิงกลางทันที และเธอถูกคุมขังตั้งแต่ 26 ม.ค. จนถึง 21 มี.ค. 2567 รวมระยะเวลา 56 วันแล้ว

จากน้องสาว-เพื่อนสนิท ถึง 'เก็ท' โสภณ สุรฤทธิ์ธำรง

ไฮยีนส์ เพื่อนสนิทของเก็ท กล่าวว่า เธอได้มีโอกาสไปเยี่ยมเก็ทที่เรือนจำบ่อย โดยเก็ท มักเล่าเรื่องที่ไม่เครียดให้ฟัง เวลาอยู่ในเรือนจำเก็ท อาบน้ำทุกวันเลย เพราะไปขโมยสบู่ในเรือนจำ ไฮยีนส์เล่าให้ฟังว่าเธอเจอกับเก็ทครั้งแรก เพราะไปสมัครกลุ่มมวลชนอาสา 'WeVo'

นอกจากนี้ เก็ทเล่าให้ฟังด้วยว่า กลุ่มชาวจีนที่ทำธุรกิจสีเทาถูกคุมขังในเรือนจำเยอะมาก และกลุ่มจีนเทาเหล่านี้ก็เอ็นดูเก็ท เรียกเขามากินสเต็กด้วย ทั้งนี้ ตนก็ขอสื่อสารว่าไม่อยากให้ทุกคนลืม 'แม็กกี้' (นามสมมติ) คดี ม.112 ที่ตอนนี้ถูกย้ายไปเรือนจำคลองเปรมแล้ว

ไฮยีนส์

ด้าน 'กิ๊ฟ' น้องสาวของ 'เก็ท' โสภณ กล่าวว่า เธอเป็นพี่น้องกันก็มีทะเลาะกันบ้าง มีรักกันบ้าง ช่วงที่ผ่านมาพวกเขาก็ซัปพอร์ตกัน การที่มีคนในครอบครัววัยใกล้กันทำให้พวกเขาผ่านปัญหาต่างๆ ไปได้ วันนี้จึงเลือกร้องเพลง "คิดถึง" ของวงดนตรี "ซิลลี่ฟูลส์" (SillyFools) เพราะเป็นก้อนความคิดถึงก้อนใหญ่ๆ ที่จะมอบให้กัน

สำหรับคดีของโสภณ สุรฤทธิ์ธำรง สมาชิกโมกหลวงริมน้ำ โดยเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2566 ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาในคดีมาตรา 112 ลงโทษจำคุก 3 ปี และลงโทษในข้อหาใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 6 เดือน จากกรณีการปราศรัยในกิจกรรมทัวร์มูล่าผัว ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2565 โดยโสภณ ถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ตั้งแต่ 24 ส.ค. 2566 จนถึง 21 มี.ค. 2567 รวมระยะเวลา 211 วัน

กิ๊ฟ