แรงงานข้ามชาติพร้อมมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาฟ้องศาล รธน. 'ม.33 เรารักกัน' กีดกันเชื้อชาติ

แรงงานข้ามชาติและผู้ไร้สัญชาติ ยื่นฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยกรณีโครงการเยียวยาผู้ได้รั บผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 “มาตรา 33 เรารักกัน” ที่ เสนอโดยกระทรวงแรงงานว่าขัดต่อรั ฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะเงื่อนไขโครงการเป็นการกระทำที่ เป็นการจำแนก กีดกัน และเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็ นธรรม ซึ่งอาจขัดต่อมาตรา 4 และมาตรา 27 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ.2560

9 ธ.ค. 2564 วันนี้ (9 ธ.ค. 2564) มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) และตัวแทนแรงงานที่ไม่มีสัญชาติไทย ได้ยื่นฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณี "การไม่ได้รับการเยียวยาโครงการ ม.33 เรารักกัน" ของผู้ประตนที่ไม่มีสัญชาติไทย หลังจากเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2564 ตัวแทนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ซึ่งเป็นแรงงานข้ ามชาติและแรงงานไร้สัญชาติ ได้ส่งหนังสือร้องเรียนถึงผู้ ตรวจการแผ่นดินขอให้ ตรวจสอบและมีข้อเสนอต่ อกระทรวงแรงงานและกระทรวงการคลั ง เพื่อยกเลิกการกำหนดคุณสมบัติ ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย เพื่อให้ผู้ร้องเรียนและผู้ ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ไม่มีสัญชาติไทย เข้าถึงสิทธิในการได้รับเงิ นชดเชยเยียวยาตามโครงการ ม.33 เรารักกัน และโครงการอื่นของรัฐในอนาคตเพื่ อให้เกิดการปฏิบัติอย่ างเสมอภาคเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมทั้งขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิ นเสนอเรื่องร้องเรียนดังกล่ าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ว่าการกำหนดเงื่ อนไขของโครงการเป็นการกระทำที่ เป็นการจำแนก กีดกัน และเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็ นธรรมขัดต่อมาตรา 4 และมาตรา 27 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ.2560 หรือไม่

ต่อมา เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2564 ตัวแทนผู้ประกั นตนตามมาตรา 33 ซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติ และแรงงานไร้สัญชาติ ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยผู้ ตรวจการแผ่นดินว่าการกำหนดเงื่ อนไขการเยียวยาในโครงการ “ม.33 เรารักกัน” ให้เฉพาะแก่ผู้ ประกันตนซึ่งมีสัญชาติไทยเท่านั้ นไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ และไม่ ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กร พ.ศ.2560 มาตรา 4 และมาตรา 27 เพราะบทบัญญัติห้ามมิให้เลื อกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุ คคลเพราะเหตุความแตกต่างในเรื่ องเชื้อชาติเท่านั้น มิได้หมายความรวมถึงสัญชาติ (อ่ านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ht tp://hrdfoundation.org/?p=2642)

ตัวแทนแรงงานข้ามชาติและผู้ไม่ มีสัญชาติไทยไม่เห็นด้วยกับคำวิ นิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงยื่นฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีข้ อเสนอแนะถึงกระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีว่ า โครงการ “ม.33 เรารักกัน” ที่ให้สิทธิเฉพาะผู้ ประกันกันตนที่มีสัญชาติเท่านั้ น เป็นการขัดต่อมาตรา 4 และมาตรา 27 แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจั กรไทยหรือไม่

ปสุตา ชื้นขจร ทนายความมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุ ษยชนและการพัฒนา เห็นว่า การยื่นฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนู ญในครั้งนี้นับว่าเป็นการใช้ กลไกทางกระบวนการยุติธรรมขั้นสุ ดท้ายที่มีอยู่ เพื่อหาแนวทางการคุ้ มครองทางกฎหมายและสิทธิมนุ ษยชนของประชาชนที่อาศัยอยู่ ในประเทศไทยเพื่อให้ศาลรั ฐธรรมนูญชี้ว่านโยบายในการเยี ยวยาต่อผู้ได้รับผลกระทบช่ วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลังนั้น เป็นไปในลักษณะที่เลือกปฏิบัติ หรือไม่ นางสาวปสุติเห็นว่า ศาลรัฐธรรมนูญควรรับคำฟ้ องของประชาชนและพิจารณาคำฟ้ องภายใต้หลักการของอนุสัญญาว่ าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ ทางเชื้อชาติ ในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination - CERD) ซึ่งเป็นกฎหมายสิทธิมนุ ษยชนระหว่างประเทศที่รั ฐไทยลงนามเป็นรัฐภาคี และรัฐบาลไทยแสดงเจตจำนงในการส่ งเสริมและสนับสนุ นความเคารพและนับถือในสิทธิมนุ ษยชนและเสรีภาพขั้นพื้ นฐานของมนุษย์ทั้งมวล โดยไม่มีการจำแนกความแตกต่ างในเรื่องเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา