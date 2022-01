ผู้เปิดโปงโรงงานในจีนใช้แรงงานเด็กเผย-ถูกซ้อมให้รับสารภาพจนติดคุก 2 ปี

Tang Mingfang เป็นชาวจีนผู้เปิดโปงสภาพการจ้างงานอย่างผิดกฎหมายของโรงงานผลิตชิ้นส่วนให้กับอุปกรณ์ Alexa ของบริษัท Amazon ก่อนถูกคุมขังโดยทางการจีนเป็นเวลา 2 ปีนั้น ล่าสุดล่าสุดเขาเปิดโปงว่าทางการจีนทารุณกรรมเขาและบังคับให้เขาลงชื่อรับสารภาพก่อนที่เขาจะถูกคุมขัง

ก่อนหน้านี้ Tang Mingfang เคยเปิดโปงเรื่องสภาพการจ้างงานของโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ Alexa ของบริษัท Amazon ในจีนว่ามีการใช้แรงงานเด็กนักเรียนเป็นเวลานานเกินกว่าเหตุหลายชั่วโมงเพื่อผลิตแกดเจ็ตชื่อดังของ Amazon อย่าง Echo, Echo Dot และ Kindle หลังจากที่เขาเปิดโปงในเรื่องนี้ก็ถูกทางการจีนลงโทษคุมขังเป็นเวลา 2 ปี

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. ที่ผ่านมา Tang ได้ออกมาเปิดโปงเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องที่ทางการจีนทำการทารุณกรรมและบีบบังคับให้เขาลงนามรับสารภาพถึงแม้ว่าเขาจะเสี่ยงต่อการถูกเล่นงานจากทางการจีนก็ตาม Tang เล่าว่าเขาถูกทุบตีทำร้ายจากพนักงานไต่สวน ถูกจับใส่กุญแจมือให้อยู่ในท่าที่สร้างความเจ็บปวดต่อร่างกาย เพื่อบีบให้เขายอมลงนามในคำรับสารภาพ

"ผมปฏิเสธที่จะลงนาม 7 ครั้ง แล้วพวกเขาก็โกรธ จับผมใส่กุญแจมือมัดไว้กับส่วนล่างสุดของลูกกรงเหล็ก ทำให้ผมไม่สามารถยืน นั่งยองๆ หรือนั่งลงได้เลย ได้แต่เอียงตัวแบบกึ่งนั่งยองๆ ตลอดทั้งคืน พอถึงช่วงเช้าผมก็ยืนไม่ได้เลย" Tang กล่าว

Tang ถูกทารุณกรรมจนกระทั่งยอมลงนามสารภาพผิดข้อหาขโมยความลับทางการค้า หลังจากนั้นเขาก็ถูกสั่งจำคุก 2 ปี หลังจากเขาออกจากที่คุมขังแล้ว Tang ก็กำลังยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงเพื่อล้างข้อหาให้เขา เขาบอกว่าที่เขาตัดสินใจพูดถึงเรื่องนี้ต่อสาธารณชนเพราะเขาเชื่อว่า Amazon และผู้ก่อตั้งบริษัทคือ เจฟฟ์ เบซอส มีความรับผิดชอบในการสนับสนุนการอุทธรณ์ร้องเรียนของเขา

"ผมคิดว่า Amazon ควรจะมีคำอธิบายให้ผม บอกผมว่าจริงๆ แล้วผมควรจะถูกส่งเข้าคุกไหม ถ้าหากไม่จริง Amazon และหุ้นส่วนธุรกิจของเขาอย่าง Foxconn ควรจะขอโทษผม ควรจะช่วยเหลือผมในการอุทธรณ์ร้องเรียนขอให้มีการแก้ไขล้างข้อหาและมีการชดเชย" Tang กล่าว

Tang Mingfang กล่าวว่าทั้ง Amazon และหุ้นส่วนธุรกิจอย่าง Foxconn ควรจะกล่าวขอโทษหากสิ่งที่เขาเปิดโปงนั้นไม่ผิด และควรช่วยเหลือเขาในการอุทธรณ์คดี

ในปี 2561 เคยมีการสืบสวนจากสื่อดิออบเซอร์เวอร์และองค์กรจับตามองด้านแรงงานในสหรัฐฯ ที่ชื่อไชนาเลเบอร์วอทช์ ผลการสืบสวนพบสภาพการจ้างงานอย่างผิดกฎหมายในโรงงานเป็นครั้งแรก และในปีต่อมาก็มีการสืบพบเรื่องการที่ Foxconn จ้างงานเด็กนักเรียนมาทำงานแบบล่วงเวลาอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งมีหลักฐานเป็นเอกสารภายในที่ Tang มอบให้กับองค์กรเหล่านี้

บริษัท Amazon ก็เคยส่งคณะสืบสวนสอบสวนของตัวเองเข้าไปตรวจสอบโรงงานเพื่อดูว่ามีการละเมิดกฎหมายแรงงานหรือไม่ ทำให้ Foxconn ถูกสั่งปรับเนื่องจากพวกเขาจ่ายค่าจ้างให้กับแรงงานน้อยเกินไปในโรงงานที่เหิงหยาง ในขณะเดียวกับบริษัท Foxconn ก็ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลจีนในการตรวจสอบว่ามีการรั่วไหลของข้อมูลบริษัทพวกเขาจากไหน จนทำให้มีการกล่าวหาและตัดสินลงโทษ Tang ด้วยการจำคุก 2 ปี

Tang บอกว่า Amazon ทำถูกแล้วที่มีการตรวจสอบปัญหาการจ้างงานอย่างผิดกฎหมาย แต่พวกเขาก็ควรจะเข้ามาช่วยเหลือ Tang ด้วย โดยอ้างว่ากฎหมายสหรัฐฯ มีการให้การคุ้มครองผู้เปิดโปงและการันตีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของพวกเขา

Tang เคยทำงานเป็นผู้จัดการห่วงโซ่อุปทานที่ Foxconn และสามารถเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของโรงงานได้ทำให้เขาได้เห็นหลักฐานที่ว่า Foxconn ทำการลดรายจ่ายด้วยการจ้างงานชั่วคราวกับเด็กนักเรียน และคนงานก็มักจะเผชิญกับการทำงานล่วงเวลาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ในบางสายพานการผลิตต้องทำงานถึง 100 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

โฆษกของ Amazon เปิดเผยต่อสื่อออบเซอร์เวอร์ว่า พวกเขาไม่ยอมให้มีการละเมิดมาตรการห่วงโซ่อุปทาน พวกเขามักจะคอยตรวจสอบผู้จัดหาวัตถุดิบเหล่านี้โดยอาศัยผู้ตรวจบัญชีอิสระตามความเหมาะสมเพื่อคอยสอดส่องให้ผู้จัดหาวัตถุดิบทำตามหรือมีการพัฒนา ถ้าหากพวกเขาพบการละเมิดกฎก็จะมีการดำเนินการอย่างเหมาะสมรวมถึงการเรียกร้องให้มีการแก้ไขโดยทันที

China: Amazon's Whistleblower Demands Apology After Being Jailed And Tortured, Republic World, 30-01-2022

Beaten and handcuffed: Alexa whistleblower talks publicly despite knowing the risks, Wion, 30-01-2022