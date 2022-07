เอกสารลับ 'เปิดโปง' วิธีการที่ทางการจีนใช้เซนเซอร์โลกโซเชียลฯ แบบปูพรม

เอกสารของทางการจีนที่รั่ วไหลออกมาเปิดเผยให้เห็นวิธี การเซนเซอร์ของรัฐบาลจี นและการที่รัฐบาลจีนพิจารณาว่ าจะเซนเซอร์อะไรบ้างในพื้นที่ โซเชียลมีเดียของพวกเขา โดยที่แนวทางนี้ถึงขั้ นกำหนดแบนคำล้อเลียนหรือชื่อเรี ยกที่สื่อถึงประธานาธิบดีสีจิ้ นผิง 564 ชื่อ ไม่ว่าจะเป็น อดอล์ฟ ซิตเลอร์ หรือ วินนี เดอะ พูห์

22 ก.ค. 2565 อดอล์ฟ ซิตเลอร์ (ล้อเลียนชื่ออดีตผู้นำเผด็ จการนาซีที่อื้อฉาวผสมกับชื่ อของสีจิ้นผิง), วินนี เดอะ พูห์ และโคโรนาสี ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของหลายร้ อยชื่อเรียกล้อเลียนประธานาธิ บดีอำนาจนิยม สีจิ้นผิง ซึ่งรายชื่อหลายร้อยชื่อเหล่านี้ ต่างก็ถูกสั่งแบนจากโซเชียลมี เดียจีน เรื่องนี้เป็นข้อมู ลมาจากเอกสารแนวทางการเซนเซอร์ ของรัฐบาลจีนที่รั่วไหลออกมา

เอกสารดังกล่าวนี้ระบุว่ารั ฐบาลจีนทำการตรวจจับเนื้อหาอิ นเทอร์เน็ตเพื่อคอยเฝ้าระวังมี มต่างๆ วิดีโอล้อเลียนเสียดสี และการแสดงความคิดเห็นเชิงลบเกี่ ยวกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิง

โดยที่ในปี 2563 มีการกำหนดให้ผู้ดูแลเนื้ อหาของสื่อโซเชียลมีเดียจีนที่ มีลักษณะคล้ายอินสตาแกรมอย่าง "เสี่ยวหงซู" ต้องทำการตรวจสอบกรณีการใช้ชื่ อเรียกหรือคำเรียกล้อเลียนเสี ยดสีสีจิ้นผิงภายให้เสร็จสิ้ นภายในเวลา 2 เดือน การตรวจสอบทำให้พวกเขาพบว่ามีชื่ อเรียกและคำที่ถูกมองว่าอ่ อนไหวทางการเมืองสื่อถึ งประธานาธิบดีถึง 564 ชื่อ พวกเขาถูกสั่งให้ต้องดั กเซนเซอร์ชื่อหรือคำเรียกเหล่ านี้ล่วงหน้าไม่ให้มี การปรากฏบนหน้าโซเชียลมีเดีย

เอกสารที่รั่วไหลของทางการจีนมี ความยาว 143 หน้า มีเนื้อหาแสดงให้เห็นว่าโซเชี ยลมีเดียของจีนไม่เพียงแค่เฝ้ าจับตามองเนื้อหาที่เผยแพร่ ในโซเชียลฯ ของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังทำการคอยจับตามองข่ าวและปรับปรุงยุทธวิธีในการยั บยั้งไม่ให้เนื้อหาที่อ่ อนไหวทางการเมืองในจีนแพร่ กระจายไปตามหน้าเว็บไซต์ต่างๆ ด้วย เรื่องนี้เน้นย้ำให้เห็นว่ าโซเชียลมีเดียจีนมี การพยายามควบคุมการแสดงความคิ ดเห็นของประชาชนบนอินเทอร์เน็ ตอย่างสุดแรงเกิด และพยายามดักทางไว้ล่วงหน้าหนึ่ งก้าวก่อนจะเกิดข้อถกเถียงอภิ ปรายในประเด็นต่างๆ

วิธีการที่พวกเขาใช้คือการให้ คนดูแลควบคุมเนื้อหาเว็บไซต์ คอยติดธงให้กับข่าวที่มี โอกาสกลายเป็นกระแสพูดถึงและให้ มีการระบุถึงคำสำคัญที่จะสั่ งแบน เพื่อให้หน่วยงานเซนเซอร์แอพฯ คัดกรองเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ ง่ายขึ้น

อิริก หลิว อดีตคนทำงานดูแลเนื้อหาบอกว่า เขาไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้มาก่ อนในตอนที่เขายังคงทำงานเป็นผู้ ดูแลเนื้อหาให้กับเว็บไซต์โซเชี ยลมีเดียจีน เว่ยปั๋ว (Weibo) เมื่อปี 2554 ในตอนนั้นผู้ดูแลเนื้อหาจะแค่รั บคำสั่งมาแล้วก็ลบเนื้ อหาตามคำสั่งเท่านั้น ไม่มีการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ ยวกับเนื้อหาประเด็นที่อ่ อนไหวทางการเมือง ในตอนนี้หลิวทำงานเป็นนักวิ เคราะห์ให้กับเว็บไซต์ไชนาดิจิ ทัลไทม์ที่มีฐานในสหรัฐฯ ผู้ที่ได้รับเอกสารที่เปิ ดโปงเรื่องการเซนเซอร์มาจากกลุ่ มในแอพฯ เทเลแกรม

ถึงแม้ว่าเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย เสี่ยวหงซู มักจะถูกใช้เพื่อเผยแพร่เรื่ องราวไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยว แต่ผู้ดูแลเว็บก็จะคอยสอดส่องว่ ามีการนำเสนอข่าวในเรื่องอื่นๆ ด้วยหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ภัยธรรมชาติ, เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกั บสาธารณสุขหรือความปลอดภั ยของประชาชน, การประท้วงและการนัดหยุดงาน, เรื่องอื้อฉาวทางการตลาด และช่วงเวลาสำคัญทางการเมืองต่ างๆ ข้อมูลที่รั่วไหลของทางการจี นระบุว่าผู้ดูแลเว็บเหล่านี้ รายงานเหตุการณ์ต่างๆ โดยเฉลี่ยแล้ว 30 เหตุการณ์ต่อวัน และได้รับคำสั่งว่าจะให้จั ดการกับเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้อย่างไร โดยมีวิธีการจัดการแตกต่างกั นแยกย่อยไปในแต่ละเหตุการณ์

เช่นมีกรณีการล่วงละเมิ ดทางเพศที่ครูชายคนหนึ่งกระทำกั บนักเรียนชายมากกว่า 20 ราย ตลอดช่วง 10 ปีแดงออกมา ผู้ดูแลเว็บไซต์ก็ได้รับการกำชั บจากทางการว่าอย่าให้มี การโยงไปถึงเรื่องกรณีการล่ วงละเมิดทางเพศต่อผู้เยาว์รายอื่ นๆ และห้ามไม่ให้ผู้คนได้รับความรู้ เรื่องเกี่ยวกับคนรักเพศเดียวกั น

เวลาที่มีการประท้วงเรียกร้ องประชาธิปไตยในห้างสรรพสินค้ าในฮ่องกง ผู้ดูแลเว็บไซต์ในจีนก็ได้รั บคำสั่งให้ตรวจสอบฉากหลังของห้ างสรรพสินค้าเหล่านี้เพราะกลั วว่าจะมีกราฟฟิตี้หรือคำขวั ญในการประท้วงของฮ่องกงปนมาด้วย

เอกสารที่รั่วไหลนี้ยังทำการลิ สต์แนวทางปฏิบัติการต่างๆ ในยามฉุกเฉิน เช่นการที่ให้ผู้ดูแลไม่เพี ยงแค่ลบเนื้อหาทิ้งเท่านั้นแต่ ยังต้องระบุคำสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ถู กลบไปแล้ว จากนั้นต้องทำการกวาดล้างเนื้ อหาใหม่อีกครั้งด้วยคำสำคัญเหล่ านี้เพื่อไม่ให้มีอะไรเล็ดลอดผ่ านการเซนเซอร์ไปได้

หลิวบอกว่า สาเหตุที่พวกเขามีขั้นตอนเพิ่ มขึ้นจากการเซนเซอร์แบบเดิม เพราะผู้ดูแลแอพฯ ต่างๆ ต้องคอยทำตามสิ่งที่รัฐบาลจีนต้ องการ แล้วรัฐบาลจีนก็มักจะมีการเปลี่ ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา

เรียบเรียงจาก

‘Adolf Xitler’ Among 500 Banned Nicknames for China’s President Exposed in Leaked Censor List, Vice, 19-07-2022

https://www.vice.com/en/ article/bvmnnd/adolf-xitler- banned-nicknames-for-chinas- president-exposed-in-leaked- censor-list