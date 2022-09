'บริษัทเวียดนาม' ได้บทเรียนจากความเสียหาย หลังสนับสนุน 'เผด็จการทหารพม่า'

บริษัทเวียดนามที่ลงทุนในธุรกิ จโทรคมนาคมที่มีเผด็จการทหารพม่ าเป็นเจ้าของอย่าง MyTel สูญเสียรายได้ หลังจากที่ผู้บริโภคบอยคอตต์กิ จการของพวกเขา รวมถึงมีปฏิบัติการอื่นๆ ที่สร้างความเสียหายให้กับ Mytel เป็นบทเรียนต่อบริษัทที่ร่วมทุ นกับเผด็จการทหารที่ก่อรั ฐประหารเมื่อปีที่แล้ว

2 ก.ย. 2565 บริษัทสัญชาติเวียดนามกำลังเผชิ ญกับความเสี่ยงทางการเมื องจากการลงทุนข้ามชาติ เนื่องจากพวกเขาได้รับบทเรี ยนราคาแพงจากการทำธุรกิจร่วมกั บเผด็จการทหารพม่าผู้เหี้ยมโหด ซึ่งเป็นกลุ่มที่คาดเดาได้ ยากกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่ มอำนาจนิยมกลุ่มอื่นๆ ที่เวียดนามเคยร่วมงานด้วย

บริษัทจากเวียดนามที่ใหญ่ที่สุ ดที่ลงทุนในพม่าคือ VietTel ซึ่งเป็นบริษัทให้บริ การโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุ ดของเวียดนาม บริษัทนี้ได้ทำการลงทุนเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ MyTel ที่มีกองทัพพม่าเป็นเจ้าของ แต่บริษัทนี้ก็มีลูกค้าลดลงเรื่ อยๆ นับตั้งแต่ที่มีการรัฐประหารเมื่ อวันที่ 1 ก.พ. 2564 ซึ่งกองทัพทำการโค่นล้มรัฐบาลที่ มาจากการเลือกตั้งของประชาชน

ตลอดปีครึ่งที่ผ่านมา เวียดนามเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ แสดงออกสนับสนุนทางการทูตต่ อเผด็จการทหารพม่าอย่างคงเส้ นคงวามากที่สุดประเทศหนึ่ง ซึ่งอาจจะมองได้ว่าเป็นการที่ ประเทศอำนาจนิยมพยายามเกาะกลุ่ มกันเอง โดยอ้างเรื่องหลักการไม่ แทรกแซงของอาเซียน ซึ่งประเทศเวียดนามได้ทำการโต้ ตอบเวลาที่อาเซียนวิพากษ์วิ จารณ์พม่าและทำการวิจารณ์โต้ กกลับกลุ่มอาเซียนหลังจากที่ มาเลเซียนำการคว่ำบาตรไม่เชิ ญชวนผู้นำพม่าเข้าร่วมการประชุ มสำคัญของอาเซียน

อย่างไรก็ตาม การที่เวียดนามสนั บสนุนเผด็จการทหารพม่านั้นยังมี เรื่องของการที่พวกเขามี ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกั บเผด็จการพม่าเข้ามาเกี่ยวข้ องด้วย ถึงแม้ว่าสองประเทศนี้จะมีการค้ าขายกันน้อย แต่พม่าก็เป็นแหล่งลงทุนที่สำคั ญสำหรับบริษัทเวียดนาม โดยที่ประเทศเวียดนามกำลังเริ่ มลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นเรื่ อยๆ โดยพยายามหาตลาด 5G ในประเทศต่างๆ ที่กลัวบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ ใหญ่ของจีนอย่างหัวเหว่ย

แต่ทว่า ปัญหาที่บริษัทจากเวียดนามต้ องเผชิญในพม่าคื อกระแสจากการเคลื่ อนไหวของประชาชนในการต่อต้ านเผด็จการทหาร ซึ่งส่งผลสะเทือนต่อบริษัทเวี ยดนามในหลายระดับ เช่น กรณีของบริษัทย่อยของ THADICO เวียดนามที่ทำการลงทุนต่อ "เมียนมาร์พลาซ่า" ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าและพื้ นที่สำนักงานที่ใหญ่ที่สุดในย่ างกุ้ง แต่ห้างแห่งนี้ก็เคยสร้ างความไม่พอใจให้กับคนในพื้นที่ หลังจากที่ยามของห้างทำการโจมตี ผู้ประท้วงอารยะขัดขืนเมื่อเดื อน พ.ย. 2564 จนทำให้เกิดการบอยคอตต์ห้างแห่ งนี้ ทำให้ร้านค้าภายในนั้น 200 ร้านได้รับผลกระทบอย่างหนัก จนในที่สุดแล้วบริษัทต้ องขอโทษต่อสาธารณะ

สำหรับภาคส่วนที่เวียดนามลงทุ นมากที่สุดในพม่าคือ Mytel ที่มีการร่วมทุนกันระหว่าง VietTel กับ บรรษัทเศรษฐกิจเมียนมาร์ (Myanmar Economic Corporation หรือ MEC) และนักลงทุนรายย่อยอื่นๆ การร่วมลงทุนนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ เดือน มิ.ย. 2561 แล้ว ซึ่งเป็นหนึ่งใน 10 แหล่งที่ VietTel ทำการลงทุน

VietTel เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Mytel อยู่ที่ร้อยละ 49 ตามมาด้วยสตาร์ไฮ ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ MEC เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 28 ซึ่งบริษัทนี้เป็นผู้ที่ ตอบสนองต่อคำสั่งของสำนั กงานพลาธิการของกองทัพพม่ าโดยตรง สำนักงานดังกล่าวนี้ทำหน้าที่จั ดหาอาวุธและเสบียงให้กับกองทั พพม่า รวมถึงเป็นผู้ดำเนินกิ จการมากกว่า 100 บริษัท จึงมองได้ว่า Mytel มีเจ้าของเป็นทหารทั้งสิ้นเพราะ VietTel เองก็มีกองทัพเวียดนามเป็นเจ้ าของถึงแม้ว่าจะมีการบริหารจั ดการโดยพลเรือนก็ตาม เพราะบริษัทนี้มีซีอีโอคื อกรรมาธิการกลางระดับสู งของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของเวียดนาม

มีรายงานบางส่วนระบุว่าในตอนนี้ ทั้ง MEC และบริษัทลูกของ MEC เป็นผู้ถือหุ้น MyTel มากถึงร้อยละ 39 แล้ว นอกจากนี้ลูกสาวของ มินอ่องหล่าย หัวหน้าคณะรัฐประหารคนปัจจุบั นก็ยังเป็นผู้อำนวยการของบริษัท พินนาเคิล เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทที่รับสร้ างเสาโทรศัพท์ของ Mytel ด้วย จนกระทั่งต่อมาบริษัทพินนาเคิล เอเชีย ถูกคว่ำบาตร ทำให้ลูกสาวของผู้นำเผด็จการถู กถอดออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ

Mytel อ้างตัวว่าเป็นผู้ให้บริ การโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุ ดในประเทศ มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 32 และมีโครงข่ายเสาโทรศัพท์ สถานีภาคพื้นดิน และเคเบิลใยแก้วนำแสง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ ต 5G รายแรกของพม่า พวกเขาทำรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิ มเมื่อเทียบระหว่างปี 2563-2564 เพราะการขยายโครงข่าย 5G แต่การรัฐประหารก็ทำให้ การขยายตัวของพวกเขาหยุดชะงั กลงเพราะความไม่ พอใจจากประชาชนและกลุ่มติดอาวุ ธที่ต่อต้านเผด็จการทหารที่มีต่ อ Mytel

Mytel เป็นบริษัทร่วมทุนกับต่างชาติที่ ได้รับความเสียหายมากที่สุ ดจากการบอยคอตต์ของประชาชน นับตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2564 หลังการรัฐประหาร พวกเขาก็สูญเสียผู้สมัครสมาชิก 2 ล้านราย ประเมินมูลค่าความสูญเสียได้ 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 918 ล้านบาท) อีกปัจจัยหนึ่งที่สร้างความสู ญเสียให้ Mytel คือการที่บริษัทให้บริ การชำระเงินที่มีฐานในสิงคโปร์ ตัด Mytel ออกจากบริการทางมือถื อของพวกเขาเมื่อเดือน มี.ค. 2564 ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ Mytel สูญเสียรายได้ติดต่อกัน 7 ไตรมาส

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยในเรื่องที่ กองกำลังติดอาวุธที่ต่อต้านเผด็ จการทหารพม่าทำลายเสาโทรศัพท์ ของ Mytel มีการทำลายสถานีของ Mytel ไม่ว่าจะทำการเผาหรือทำลายด้ วยระเบิด เมื่อถึงสิ้นปี 2564 กลุ่มกองกำลังประชาชน (PDF) อ้างว่าพวกเขาทำลายเสาโทรศัพท์ ของ Mytel ไปแล้ว 359 แห่ง ในช่วงระหว่างวันที่ 4 ก.ย. 2564 ถึง 7 ต.ค. 2564 PDF ได้ทำลายเสาโทรศัพท์ไปแล้ว 120 แห่ง สร้างความเสียหายมูลค่า 20,000 ล้านจ๊าต (ราว 350 ล้านบาท) ถึงแม้ว่าตัวเลขเสาโทรศัพท์ที่ ถูกทำลายเหล่านี้อาจจะดูเล็กน้ อยเมื่อเทียบกับจำนวนเสาโทรศั พท์ทั้งหมดของ Mytel รวม 12,000 เสา แต่มันก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็ นชัดเจนว่าประชาชนต่อต้านพวกเขา

นอกจากนี้กองกำลัง PDF ยังประกาศอย่างหน้าชื่นตาบานว่ าพวกเขาเอาเศษเหล็กที่ได้ จากการทำลายเสาโทรศัพท์ของบริษั ทเผด็จการทหารมาหลอมทำเป็นวัตถุ ดิบสร้างปืนครกและเครื่องยิงลู กระเบิด

นอกเหนือจากการทำลายเสาไฟฟ้าแล้ ว PDF ยังเคยทำการลอบสังหารหัวหน้าฝ่ ายการเงินของ Mytel Thein Aung เมื่อเดือน พ.ย. 2564 ด้วยโดยที่ก่อนหน้านี้ Thein Aung เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริ หารอาวุโสของ MEC และมีความเป็นไปได้ว่าผู้บริ หารธุรกิจของเผด็ จการทหารอาจจะตกเป็นเป้ าหมายโจมตีมากขึ้นด้วย

มีเหตุการณ์ในเดือน เม.ย. 2564 ที่มีชายสองคนขว้างระเบิดเข้ าไปในสำนักงาน Mytel ที่พะโค ในเดือน ส.ค. 2565 มีเหตุมือปืนเปิดฉากยิงใส่สำนั กงาน Mytel ในย่างกุ้งซึ่งเป็นสำนักงานลั บไม่มีใครรู้จัก ทำให้มีความเป็นไปได้ว่าผู้ก่ อเหตุต้องการจะแสดงให้เห็นว่ าพวกเขามี ความสามารถในการรวบรวมข่าวกรอง

ชาวเน็ตพม่ายังได้เปิดโปงเรื่ องของ Mytel ได้อย่างรวดเร็ว อย่างเช่นข้อมูลที่ว่า Mytel มีแผนการให้แจกซิมให้แก่สมาชิ กของกองทัพ โดยที่กองทัพฉวยโอกาสใข้ซิมฟรี ในการสอดแนมติดตามตัวเจ้าหน้าที่ ทหารได้เพื่อป้องกันไม่ให้ ทหารของพม่าแปรพักตร์

เรื่องนี้ทำให้ VietTel ที่พยายามจะลงทุนครั้งใหญ่ในพม่ าประสบความล้มเหลวอย่างรวดเร็ว เพราะผู้คนในพม่ามองเห็นว่ าการร่วมทุนจากเวียดนามเป็นตั วที่ทำให้กองทัพพม่าคงอยู่ ในอำนาจต่อไปได้ ไม่ว่าจะด้วยการได้รับการสนั บสนุนทางการเงิน การใช้มันเป็นเครื่องมือในการข่ าว และใช้เป็นเครื่องมือในการกดขี่ ประชาชน

ถึงแม้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์เวี ยดนามดูจะยังไม่ละทิ้งเพื่ อนเผด็จการอำนาจนิยมในพม่าไปง่ ายๆ แต่การที่ VietTel ประสบความสูญเสียไปเรื่อยๆ ก็น่าจะทำให้รัฐบาลเวี ยดนามตระหนักอะไรได้บ้าง เพราะมันทำให้โครงการพั ฒนาทางการทหารของเวียดนามให้มี ความทันสมัยเกิดความล่าช้าไปด้ วย

เวียดนามควรจะตระหนักว่ากองทั พพม่ากำลังประสบกับความสูญเสี ยและยังหาหนทางที่จะชนะไม่ได้ ในสภาพการณ์แบบนี้เวียดนามจะต้ องเจอกับผลกระทบจากฝ่ายต่อต้ านเผด็จการทหาร ถ้าหากว่า รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) สามารถคืนการปกครองกลับมาเป็ นประชาธิปไตยได้และทำให้กองทั พพม่ามีอำนาจครอบงำทางเศรษฐกิ จในประเทศลดลง

