กลุ่ม 'รีพับลิก' อังกฤษ เตรียมจัดม็อบต้านกษัตริย์ ยาวถึงพิธีครองราชย์ปีหน้า

เพียงไม่กี่วันหลังพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 สวรรคต กลุ่มเรียกร้องสาธารณรัฐในอังกฤษ ‘รีพับลิก’ ลงโฆษณาขายเสื้อยืดสีเหลือง โดยมีข้อความ #NotMyKing และ #AbolishTheMonarchy เพื่อต่อต้านกษัตริย์ชาร์ลส ล่าสุด ประณามการจับกุมผู้ประท้วงต่อต้านระบอบกษัตริย์ และประกาศจัดประท้วงอย่างสันติไปจนถึงพิธีครองราชย์ในปีหน้า (2566) ด้านสื่อฝ่ายซ้าย 'จาโคแบง' กังวลต่อแนวโน้มเสรีภาพการประท้วงที่หดแคบลงในสหราชอาณาจักร

18 ก.ย. 2565 แม้ว่าก่อนหน้านี้ กลุ่มรีพับลิก แสดงความเสียใจต่อการจากไปของพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 ในวันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมา และประกาศพักการรณรงค์ 1 วัน โดยระบุว่า "ยังมีเวลาอีกมากในการถกเถียงเกี่ยวกับอนาคตของสถาบันกษัตริย์ ขณะนี้เราต้องแสดงเคารพการสูญเสียส่วนตัวของครอบครัวและให้พวกเขาและคนอื่นๆ ได้ไว้อาลัยการจากไปของแม่ ย่า และทวดคนหนึ่ง"

อย่างไรก็ตาม วันที่ 10 ก.ย. กลุ่มรีพับลิก เริ่มการรณรงค์ต่อทันที โดยระบุว่าการขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์ชาร์ลสที่ 3 เป็นการล้ำเส้นของระบอบประชาธิปไตย

เกรแฮม สมิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มรีพับลิก ประกาศจุดยืนว่า "แม้เราตระหนักดีว่าหลายคนกำลังรำลึกถึงการจากไปของพระราชินี แต่บริเตนจำเป็นต้องมีการถกเถียงเกี่ยวกับอนาคตของสถาบันกษัตริย์ หลังการขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์ชาร์ลส"

กลุ่มรีพับลิก เห็นว่า การขึ้นครองราชย์ต่อแบบอัตโนมัติของกษัตริย์ชาร์ลสที่ 3 โดยไม่ได้มีการปรึกษาหารือกับประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจของประเทศก่อนถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ เกรแฮมอ้างว่าประชาชนกว่า 1 ใน 4 ของสหราชอาณาจักรต้องการยกเลิกการมีอยู่ของสถาบันกษัตริย์ ดังนั้น เรื่องนี้ควรเป็นหัวข้อการถกเถียงของสาธารณะโดยเร็ว

แม้การสูญเสียพระมารดาของกษัตริย์ชาร์ลสที่ 3 จะเป็นเรื่องน่าเห็นอกเห็นใจและเป็นเรื่องภายในครอบครัว แต่ระบบสืบทอดสันติวงศ์ของสถาบันกษัตริย์ ส่งผลให้ความสูญเสียในครอบครัวเกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนผ่านประมุขของรัฐตามรัฐธรรมนูญที่เป็นเรื่องสาธารณะอย่างมาก ดังนั้น การขึ้นดำรงตำแหน่งประมุขของรัฐและบทบาทของสถาบันกษัตริย์จึงต้องถูกตั้งคำถามในช่วงเวลานี้อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

เกรแฮม ระบุว่า บริเตนเปลี่ยนไปอย่างมากจนแทบจำไม่ได้ หลังปี 2495 และการขึ้นครองราชย์ของพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 ในสังคมสมัยใหม่และเป็นประชาธิปไตยของสหราชอาณาจักร ประมุขของรัฐไม่สามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งได้โดยปราศจากการถกเถียงหรือการตั้งคำถามต่อความชอบธรรมของการดำรงตำแหน่ง เนื่องจากยุคสมัยเปลี่ยนไป และความนิยมต่อสถาบันกษัตริย์ลดลง สหราชอาณาจักรจึงควรมีการถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องนี้

"เราเชื่อว่าบริเตนจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่ทางเลือกที่เป็นประชาธิปไตยแทนสถาบันกษัตริย์ที่สืบทอดอำนาจผ่านสายเลือด เราเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องเริ่มการถกเถียงได้แล้ว" เกรแฮม กล่าว

ขณะที่รัฐพิธีต่างๆ หลังการสวรรคตของพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 ถูกนำเสนอโดยสำนักข่าวต่างๆ 12 ก.ย. 65 กลุ่มรีพับบลิกได้ออกแถลงการณ์อีกครั้ง เพื่อเรียกร้องให้มีการรับฟังความเห็นของฝ่ายสาธารณรัฐนิยมในอังกฤษ เกมแฮม ระบุว่า เขาเข้าใจประชาชนที่ไว้อาลัยต่อการสวรรคตของพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 แต่การขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์ชาร์ลสที่ 3 เป็นการกระทำทางการเมืองที่มีสิทธิถูกตั้งคำถามโดยฝ่ายที่เห็นต่าง

ในช่วงไล่เลี่ยกับการออกแถลงการณ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (11 ก.ย. 2565) พบรายงานว่าผู้หญิงคนหนึ่งอายุ 22 ปี ถูกจับกุมหลังชูป้ายประท้วงเขียนว่า "Fuck จักรวรรดินิยม ยกเลิกสถาบันกษัตริย์" หน้ามหาวิหารเซนต์ไจลส์ กรุงเอดินเบอระ ประเทศสกอตแลนด์ ซึ่งเป็นที่เก็บโลงพระบรมศพของพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 ก่อนถูกนำมาตั้งในกรุงลอนดอนในเวลาต่อมา ต่อมา เธอถูกฟ้องในข้อหาละเมิดความสงบเรียบร้อย (breach of peace)

11 ก.ย. 2565 ที่อ๊อกซฟอร์ด ไซมอน ฮิลล์ นักกิจกรรมสันติภาพ ถูกตำรวจใส่กุญแจมือและนำตัวขึ้นรถตำรวจ หลังเขาตะโกนตั้งคำถามเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกษัตริย์ชาร์ลสว่า "ใครเลือกเขามาหรือ" ขณะที่กำลังจะมีการอ่านคำประกาศครองราชย์ของกษัตริย์องค์ใหม่ เขาถูกปล่อยตัวในเวลาต่อมา และอาจถูกดำเนินคดีในข้อหาฝ่าฝืน พ.ร.บ. ความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ พ.ศ. 2529

