ไม่มีเงิน ไม่มีงาน ไม่มีสวัสดิการ ความท้าทายของความรักหนุ่มสาวในประเทศที่ไม่มีระบบสวัสดิการสังคม

ความรักเป็นสิ่งสากลของมนุษย์ เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอนไหน เกิดขึ้นกับใครก็ได้ ความรักมักถูกมองว่าเป็นอารมณ์สากลที่อยู่เหนืออุปสรรคทางสังคมและเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ความจริงนั้นซับซ้อนกว่ามาก ความไม่เท่าเทียมกันทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถของเราในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ แม้จะมีภาพความรักในอุดมคติที่เราเห็นในสื่อ แต่ในความเป็นจริงก็คือความไม่เท่าเทียมกันสามารถสร้างอุปสรรคสำคัญต่อความรักและความสุขได้ สำหรับคู่หนุ่มสาวได้ โดยเฉพาะในสังคมที่ไม่มีระบบสวัสดิการสังคมที่เพียงพอ เส้นทางสู่ความสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จอาจเต็มไปด้วยอุปสรรค คู่รักเหล่านี้มักจะเผชิญกับความท้าทายต่างๆ มากมายที่อาจทำให้ความสัมพันธ์ตึงเครียดและยากสำหรับพวกเขาที่จะสร้างอนาคตที่มั่นคงร่วมกัน

ความรักที่แท้จริงในรูปแบบพื้นฐานที่สุดคือความมุ่งมั่นในการดูแลและสนับสนุนอีกคนหนึ่งไม่ว่าจะหนักหรือเบา ในสังคมที่มีรัฐสวัสดิการที่แข็งแกร่ง ความมุ่งมั่นนี้ทำได้ง่ายขึ้น เนื่องจากบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาล การศึกษา และการสนับสนุนทางการเงินที่สามารถช่วยให้พวกเขาผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากได้ อย่างไรก็ตาม ในสังคมที่ไม่มีรัฐสวัสดิการที่เข้มแข็ง ความรักที่แท้จริงนั้นยากที่จะรักษาไว้ได้ การศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่าประเทศที่มีนโยบายรัฐสวัสดิการที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีอัตราความพึงพอใจในความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักสูงกว่า (Muffels & Fouarge, 2004)การศึกษาอีกชิ้นพบว่านโยบายทางสังคมที่สนับสนุนครอบครัว เช่น การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรและเงินอุดหนุนการดูแลบุตร สามารถส่งผลดีต่อคุณภาพความสัมพันธ์ของคู่รัก (McDonald & Pini, 2013) งานศึกษาเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสังคมที่มีสวัสดิการทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดี

หากไม่มีการสนับสนุนจากรัฐ คู่สามีภรรยาอาจพบว่าตัวเองกำลังลำบากในการหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง พวกเขาอาจถูกบังคับให้ทำงานหลายชั่วโมงเพียงเพื่อให้ได้เงินเพียงพอสำหรับจ่ายสิ่งจำเป็นพื้นฐาน เช่น อาหารและที่อยู่อาศัย ทำให้พวกเขามีเวลาหรือพลังงานเพียงเล็กน้อยที่จะอุทิศให้กับความสัมพันธ์ของพวกเขา สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความเครียดและความไม่พอใจ ทำให้คู่รักแยกจากกันและกัดกร่อนสายสัมพันธ์แห่งรักแท้

ไม่เพียงแต่ในมิติการรักษาความสัมพันธ์การค้นหาความรักก็เช่นกัน ความไม่เท่าเทียมกันอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของเราในการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ตัวอย่างเช่น การวิจัยพบว่าบุคคลที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่ามีโอกาสน้อยที่จะแต่งงาน และผู้ที่แต่งงานแล้วมีแนวโน้มที่จะหย่าร้าง (Kalmijn, 2018) สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจสามารถส่งผลกระทบต่อความสามารถของแต่ละบุคคลในการค้นหาและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาว

การขาดสวัสดิการสามารถสร้างความท้าทายที่สำคัญสำหรับคู่สามีภรรยาที่ต้องการสร้างชีวิตร่วมกัน หากไม่มีการเข้าถึงทรัพยากรและการสนับสนุนจากรัฐ บุคคลอาจพบว่าเป็นการยากที่จะรักษาความรักที่แท้จริงในระยะยาว ในทางตรงกันข้าม ในสังคมที่มีรัฐสวัสดิการที่แข็งแกร่ง คู่รักสามารถนำทางชีวิตขึ้นและลงได้ง่ายกว่า เกื้อกูลกันผ่านหนาและบาง และสร้างสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่นมากขึ้น

