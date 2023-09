สหภาพแรงงานห้างสรรพสินค้าในญี่ปุ่นหยุดงานประท้วงครั้งแรกในรอบ 60 ปี

2 ก.ย. 2566 สื่อ NHK World รายงานว่าสหภาพแรงงานของเครือข่ายห้างสรรพสินค้า Sogo & Seibu ทำการนัดหยุดงานประท้วง 1 วัน ที่สาขาหลักย่านอิเกบูกูโรในกรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2566 การนัดหยุดงานประท้วงครั้งนี้เป็นการตอบโต้แผนขายเครือข่ายห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ และยังเป็นการนัดหยุดงานประท้วงครั้งแรกในรอบ 60 ปีของพนักงานห้างสรรพสินค้า

Seven & i Holdings บริษัทแม่ของ Sogo & Seibu ได้ตัดสินใจเมื่อเดือน พ.ย. 2565 แล้ว ที่จะขาย Sogo & Seibu ให้บริษัทแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ซึ่งการคัดค้านของสหภาพแรงงานนั้นเกิดจากความกังวลต่อการเลิกจ้างพนักงาน

Seven & i เรียกประชุมคณะกรรมการในวันที่ 31ส.ค. 2566 ด้วยเช่นกันและได้รับรองมติขั้นสุดท้ายอนุมัติให้ขายห้างสรรพสินค้า แต่การเจรจากับสหภาพแรงงานนั้นยังตกลงกันไม่ได้

Seven & i ตกลงขายเครือข่ายห้างสรรพสินค้านี้ในราคา 220,000 ล้านเยน Seven & i มีแผนเสร็จสิ้นขั้นตอนการขายช่วงต้นเดือน ก.ย. 2566 และทาง Seven & i ได้ขออภัยที่เกิดการนัดหยุดงานประท้วง

คณะผู้บริหาร Seven & i กล่าวแก่บรรดาผู้ถือหุ้นว่าเสียใจต่อการนัดหยุดงานประท้วงที่เกิดขึ้น โดยคณะผู้บริหารจะหารือต่อไปกับสหภาพแรงงานเกี่ยวกับการจ้างงานและการดำเนินธุรกิจต่อไป พร้อมระบุว่า Seven & i ยังสนับสนุนการเจรจาต่อรองนี้ด้วยภายใต้การปฏิบัติที่สมเหตุสมผล

