คณะทูตสหรัฐฯ เข้าหารือ ผบ.ตร เรื่องปราบค้ามนุษย์ในไทย

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา สำนักงานตรวจสอบและต่อต้านการค้ามนุษย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา นำคณะเข้าหารือ ผบ.ตร. เรื่องปราบปรามค้ามนุษย์ในไทย ด้าน ‘พล.ต.อ.สุรเชษฐ์’ เผยปีหน้าไทยมีลุ้นหลุดเทียร์ 2 เพราะแก้ปัญหาได้โดดเด่นกว่าเพื่อนบ้าน

20 ต.ค. 2566 เฟซบุ๊กสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่า วานนี้ (19 ต.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซินดี้ ไดเออร์ (Ambassador Cindy Dyer) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา สำนักงานตรวจสอบและต่อต้านการค้ามนุษย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons : TIP office) เข้าร่วมหารือการปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเทศไทย ณ ห้องรับรองพรหมนอก อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ซินดี้ ไดเออร์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา สำนักงานตรวจสอบและต่อต้านการค้ามนุษย์

ภาพ: เฟซบุ๊ก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยมี พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( ศพดส.ตร. ) ให้การต้อนรับ

ขณะที่เดอะรีพอร์ตเตอร์รายงานคำพูดของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือ กล่าวว่า ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่เอกอัครราชทูตฝ่ายตรวจสอบ เรื่องการให้ความร่วมมือการต่อต้านการค้ามนุษย์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางมาพูดคุยด้วยตนเอง และถือเป็นอันดับหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มาตรวจติดตาม และพิจารณาว่าประเทศไทยจะอยู่ในเทียร์ไหน โดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในสองปีที่ผ่านมาการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการปราบปรามการค้ามนุษย์มีการปราบปรามอย่างก้าวกระโดด ซึ่งได้รับการชมเชยจากสหรัฐมาก มีการดูแลเหยื่อ การขยายผลเรื่องการดำเนินความผิดฐานฟอกเงิน และยึดทรัพย์ รวมถึงขยายผลไปถึงผู้ใช้บริการ มีสถิติสูงกว่า 9 ปีที่ผ่านมา

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล

ภาพ: เฟซบุ๊ก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

“สหรัฐฯ มีความพอใจ จึงได้เดินทางมาฟังแนวทางการปฏิบัติว่าทำอย่างไร จึงเป็นตัวชี้วัดว่าการประเมินเทียร์ในอนาคตช่วงเดือนเมษายนปีหน้า เราอาจจะได้รับการยกฐานะเป็นเทียร์หนึ่ง ซึ่งตอนนี้เราอยู่เทียร์สอง และประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในเทียร์สาม มีเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นที่ถือว่าเป็นผู้นำในภูมิภาคของอาเซียนในเวลานี้” พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าว

ส่วนได้พูดคุยถึงแรงงานที่ถูกหลอกไปค้ามนุษย์ และเรื่องคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า สิ่งที่เขาให้ความสำคัญคือเรื่องคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งมีการหลอกลวงคนไทยและประเทศอื่น ๆ เข้าไปบังคับทำคอลเซ็นเตอร์ ไปค้ามนุษย์ในประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา ตนเองก็ได้บอกไปว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์จะแก้เป็นประเทศต่อประเทศไม่ได้ ต้องแก้ปัญหาในระดับภูมิภาคจึงต้องลงมา แล้วประชุมร่วมกันในภูมิภาค ต้องทำเป็น Working Group เรียกทุกประเทศมาคุยกัน ดังนั้น สิ่งที่เขาพอใจคือการดำเนินกฎหมายเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ และการค้ามนุษย์ มีเหยื่อลดลงอย่างเห็นได้ชัด เพราะการปราบปรามอย่างหนักหน่วงในห้วง 2 ปีที่ผ่านมา