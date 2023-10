แจงทางเลือกแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต ต้องรอข้อสรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ยืนยัน

โฆษกรัฐบาลแจง ทางเลือกแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต ต้องรอข้อสรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ยืนยัน รัฐบาลยึดมั่นแนวทางประชาธิปไตย รับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้เห็นต่างอย่างรอบด้าน พร้อมพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ อย่างรอบคอบ - 'นลินี ทวีสิน' เผยนักธุรกิจต่างชาติชื่นชมไทย เล็งเสนอปรับปรุงสิทธิประโยชน์-กม.ดึงดูดการลงทุนเพิ่ม

28 ต.ค. 2566 เว็บไซต์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล รายงานว่านายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า จากกรณีที่มีกระแสโจมตีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง อันเนื่องมาจากนายจุลพันธ์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ได้นำข้อสรุปจากการประชุมครั้งล่าสุดของคณะอนุกรรมการดังกล่าวออกมาเปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติออกมาว่าให้เสนอทางเลือกอื่น ๆ อีก 3 ทางเลือกในการแจกเงิน 10,000 บาท จากทางเลือกเดิมที่กำหนดให้แจกแบบถ้วนหน้าทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป จำนวนราว ๆ 56 ล้านคน เป็นเงินที่ต้องใช้รวม 560,000 ล้านบาท นั้น ขอชี้แจงว่า ทางเลือกที่เสนอมาใหม่ทั้ง 3 ข้อนั้น ไม่ใช่เป็นความเห็นหรือข้อเสนอส่วนตัวของนายจุลพันธ์แต่อย่างใด นายจุลพันธ์เพียงเป็นผู้รวบรวมมติจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อนำไปเสนอต่อบอร์ดใหญ่คือ คณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet เท่านั้น เหตุไฉนจึงมีคนจับประเด็นคลาดเคลื่อน แล้วพยายามปั่นกระแสเป็นทำนองว่า นายจุลพันธ์พยายามจะหาทางบิดพลิ้วไปจากนโยบายแจกเงิน 10,000 บาทแบบถ้วนหน้าตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ เมื่อทางเลือกทั้ง 3 ข้อถูกนำเสนอเข้าที่ประชุมบอร์ดใหญ่แล้ว ก็ยังไม่แน่ว่าที่ประชุมใหญ่จะเห็นด้วยกับทางเลือกข้อใดข้อหนึ่งหรือไม่ หรืออาจจะยังคงยืนยันในทางเลือกเดิมคือแจกแบบถ้วนหน้าตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป จำนวน 56 ล้านคน ใช้งบประมาณ 560,000 ล้านบาทก็เป็นได้ ดังนั้น จะต้องรอข้อสรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ก่อน

“ในทางตรงกันข้าม ปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลนี้ยึดมั่นในแนวทางประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ด้วยการเปิดรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้เห็นต่างอย่างรอบด้าน และพร้อมพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ อย่างรอบคอบด้วยกลไกการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่ได้มติสุดท้ายออกมาจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ก็ควรจะถือว่าเป็นข้อยุติ โดยรัฐบาลจะเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่ออกมา” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว

อนึ่ง 3 ทางเลือกที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet เสนอนั้น มีดังนี้

1) ให้เฉพาะกลุ่มที่เคยลงทะเบียนคนจน จำนวน 15-16 ล้านคน ต้องใช้งบประมาณราว 150,000-160,000 ล้านบาท

2) กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน จำนวน 43 ล้านคน ต้องใช้งบประมาณราว 430,000 ล้านบาท

3) กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อเดือน จำนวน 49 ล้านคน ต้องใช้งบประมาณราว 490,000 ล้านบาท

'นลินี ทวีสิน' เผยนักธุรกิจต่างชาติชื่นชมไทย เล็งเสนอปรับปรุงสิทธิประโยชน์-กม.ดึงดูดการลงทุนเพิ่ม

ทีมสื่อพรรคเพื่อไทยแจ้งข่าวว่านางนลินี ทวีสิน ผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยภายหลังพบหารือกับ น.ส.อรกัญญา พิบูลธรรม ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) และคณะ ว่า ตนรู้สึกยินดีที่ขณะนี้นักธุรกิจและนักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจประเทศไทยหลังจากที่ได้รัฐบาลใหม่ โดยประธาน AMCHAM กล่าวว่าประเทศไทยมีภาพลักษณ์ด้านการประกอบธุรกิจและการลงทุนสำหรับชาวต่างชาติในมุมบวก เช่น ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ การให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และแสดงความชื่นชมนายกรัฐมนตรีกับรัฐบาลไทยที่มีความกระตือรือร้นเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมายืนอยู่แถวหน้าของโลก โดยนักธุรกิจหลายประเทศต้องการให้นายกรัฐมนตรีไทยไปเยือนประเทศตนเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ด้านการค้า นอกจากนี้ยังย้ำว่าสหรัฐอเมริกาเป็นคู่ค้าขนาดใหญ่ที่สุดของไทยตามข้อมูลของ Bank of America ขณะที่หลายบริษัท เช่น Microsoft, Hammon International, Amazon Web Services กำลังมองหาพื้นที่ลงทุนใหม่ หรือ Johnson&Johnson ที่ต้องการย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย ซึ่ง AMCHAM ยินดีที่จะเป็นตัวกลางประสานงานและจัดการพบปะระหว่างรัฐบาลไทยกับบริษัทของสหรัฐฯ เพื่อสร้างความร่วมมือกันต่อไป

ผู้แทนการค้าไทยกล่าวว่า ตนได้รับฟังความต้องการของนักธุรกิจและนักลงทุนผ่านทางประธาน AMCHAM ซึ่งหลายเรื่องถือเป็นการบ้านที่รัฐบาลจะรับไปพิจารณา เช่น การให้สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี การดูแลสิทธิประโยชน์ของนักลงทุนรายเก่านอกพื้นที่ EEC การเก็บภาษีทรัพย์สินของนักธุรกิจต่างชาติ การออก Business Visa ให้แก่นักธุรกิจและลงทุนต่างชาติ รวมถึงการจัดให้ทาง AMCHAM ได้พบหารือและขอคำแนะนำจากคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ที่มี ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เป็นประธาน ซึ่งนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ได้ลงนามแต่งตั้งเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การประกอบธุรกิจสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอน เวลา และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจและความเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

"ท่านนายกฯ เศรษฐา มีความมุ่งมั่นในการทำงาน โดยเน้นว่า No time to be tired หรือไม่มีเวลาสำหรับความเหน็ดเหนื่อย เพราะวันนี้การสร้างความเติบโตของประเทศและการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ โดยที่ผ่านมาและต่อจากนี้ท่านนายกฯ ยังมีแผนออกเดินทางไปเปิดตลาดในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และในการประชุมสุดยอดระดับผู้นำ APEC ที่สหรัฐฯ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในเดือน พ.ย.นี้ ก็มีกำหนดที่จะพบกับนักธุรกิจและบริษัทชั้นนำโดยเฉพาะบริษัทของสหรัฐฯ อีกด้วย" นางนลินี กล่าว