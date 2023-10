อะไรทำให้ 'ฝ่ายซ้าย' รุ่นใหม่ในสหรัฐฯ หันมาต่อต้าน 'อิสราเอล' มากขึ้น

มีการตั้งข้อสังเกตว่า ในช่วงสงครามอิสราเอล- ฮามาสรอบล่าสุดนี้ มีคนเจนวาย (Gen Y) ที่แสดงจุดยืนสนับสนุนฝ่ายอิ สราเอลน้อยลงเมื่อเทียบกับยุคก่ อนๆ ถึงแม้ว่าเมื่อ 10 ปีที่แล้ว คนเจนวายจะสนับสนุนอิ สราเอลมากกว่า นอกจากนี้ยังมีชาวอเมริกันเจนซี (Gen Z) จำนวนมากกว่าครึ่งที่ไม่ ชอบอิสราเอลเช่นกัน ที่น่าห่วงคือมีการอ้ างความเป็นเหยื่อเพื่อสนับสนุ นความโหดร้ายต่อพลเรือนของอีกฝ่ ายด้วย อะไรที่ทำให้ความคิดคนในรุ่นนี้เปลี่ยนไป

30 ต.ค. 2566 แดเนียล โซแคตช์ ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงานต่อสู้ เพื่อสิทธิความเท่าเทียมระหว่ างชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์ เขาเป็นซีอีโอขององค์กร "นิวอิสราเอลฟันด์" ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่ใหญ่ ที่สุดในด้านที่เกี่ยวกับการส่ งเสริมประชาธิ ปไตยและความเสมอภาคให้กับทุ กคนผู้อาศัยอยู่ภายใต้ การปกครองของอิสราเอล

โซแคตช์รู้สึกสะเทือนใจเมื่ อได้ยินข่าวเรื่องที่กลุ่มติ ดอาวุธฮามาสสังหารพลเรือนชาวอิ สราเอลเมื่อวันที่ 7 ต.ค. แต่สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกสะเทื อนใจยิ่งกว่านั้นคือคำพู ดของเพื่อนๆ เขาที่ทำงานเรื่องสิทธิ ชาวปาเลสไตน์ โซแคตช์บอกว่าคำพูดของบุคคลเหล่ านี้ต่อการสังหารพลเรื อนโดยฮามาส "เต็มไปด้วยการใช้คำแบบเหยี ยดชาวยิว"

"คุณเฉลิมฉลองให้กับการสังหารผู้ คนเหล่านั้นเพียงเพราะพวกเขาเป็ นชาวอิสราเอล ในแบบที่คุณจะไม่เฉลิ มฉลองอะไรแบบนี้ในที่อื่นๆ ของโลก" โซแคตช์พูดถึงกลุ่มสนับสนุ นปาเลสไตน์ที่ใช้โวหารเหยี ยดชาวยิวเพื่อแสดงความดีใจกั บการสังหารพลเรือนอิ สราเอลภายใต้ปฏิบัติการฮามาส

แทนที่จะทำการประณามและไว้ทุกข์ ให้ ในวันที่ชาวยิวสูญเสียชีวิ ตมากที่สุดนับตั้งแต่ที่มีการก่ อตั้งอิสราเอล กลุ่มฝ่ายซ้ายหลายกลุ่มกลับยิ นดีกับการก่อเหตุของฮามาส โดยมองว่าเป็นวีรกรรมอันกล้ าหาญของชาวปาเลสไตน์ เช่น กลุ่มนักศึกษาเพื่อความยุติ ธรรมในปาเลสไตน์ (SJP) สาขาประเทศสหรัฐฯ ได้ออกแถลงการณ์ เรียกการก่อเหตุของฮามาสว่าเป็น "ชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์สำหรั บการต่อสู้ขัดขืนของปาเลสไตน์"

กลุ่มแนวร่วมองค์กรนักศึกษา 34 องค์กรของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ ดออกแถลงการณ์ระบุว่า อิสราเอลต้ องเป็นผู้ "รับผิดชอบกับความรุนแรงทั้ งหมดที่กำลังเกิดขึ้น" ทางด้านกลุ่มสังคมนิยมประชาธิ ปไตยแห่งอเมริกา (DSA) ส่งเสริมการจัดเดิ นขบวนของชาวปาเลสไตน์ในนิวยอร์ กที่มีผู้เข้าร่วมตะโกนคำขวัญว่ า "การต่อต้านเป็นเรื่ องชอบธรรม เมื่อผู้คนถูกครอบงำ" มีคนหนึ่งถึงขั้นแสดงให้เห็นสั ญลักษณ์สวัสดิกะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของนาซี กลุ่มเผด็จการเหี้ยมโหดที่ เคยกวาดล้างชาวยิว

มีบัญชีผู้ใช้งานทวิตเตอร์/เอ็ กซ์รายหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็ นของ Black Lives Matter Chicago โพสต์ภาพของคนกระโดดร่มร่อนที่ มีธงปาเลสไตน์ ซึ่งมีคนนำไปรีทวีตตีความต่อว่ าเป็น "การสนับสนุนฮามาส" โดยมองว่าเป็นการสื่อถึงกรณีที่ ผู้ก่อการร้ายฮามาสโดดร่มร่ อนลงที่เทศกาลดนตรีเพื่อสั งหารชาวอิสราเอลในเทศกาลหลายร้ อยคน

โอเรน เซกัล รองประธานศูนย์ศึกษาวิจัยกลุ่ มหัวรุนแรงขององค์กรต่อต้ านการเหยียดชาวยิวที่ชื่อ Anti-Defamation League's (ADL) กล่าวว่า "การยกย่องและให้ความชอบธรรมกั บความรุนแรงต่อพลเรือนเช่นนี้ ผมไม่เคยพบเห็นมาก่ อนเลยในขบวนการแบบนี้ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา แต่ผมก็ได้เห็นมันในยุคนี้"

ในขณะที่พวกนักศึกษาฝ่ายซ้ายยุ คใหม่มีท่าทีส่งเสริมกลุ่ มฮามาสแบบไม่รู้จักแยกแยะ ฝ่ายขวาของรัฐบาลอิสราเอลก็ เผยให้เห็นความโหดเหี้ยมไม่แพ้ กันเมื่อพูดถึ งประชาชนชาวปาเลสไตน์ โยอาฟ กัลแลนต์ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอิ สราเอลก็ใช้วาจาลดทอนความเป็ นมนุษย์ของชาวปาเลสไตน์โดยบอกว่ า "พวกเรากำลังต่อสู้กับคนที่เหมื อนกับสัตว์ พวกเราก็ปฏิบัติเหมือนที่ทำกั บพวกสัตว์นั่นแหละ"

ส่วน ส.ว. พรรครีพับลิกันจากเซาธ์แคโรไลนา ลินเซย์ เกรแฮม พูดถึงกาซ่าว่า "ถล่มที่นั่นให้ราบ"

สะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางอุ ดมการณ์ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

มีการตั้งข้อสังเกตจากนิตยสาร Time ว่า การต่อต้านอิสราเอลจากฝ่ายซ้ายบางส่วนในยุ คสมัยนี้ เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็ นการเปลี่ยนแปลงทางความคิดอุ ดมการณ์ในประเด็นความขัดแย้งอิ สราเอล-ปาเลสไตน์ ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเดิมหรือต่ างรุ่นก็ตาม

การสำรวจโพลโดย Gallup เมื่อช่วงระหว่างปี 2554-2558 ระบุว่า ผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตที่เป็ นชาวมิลเลนเนียลหรือเจนวาย (ผู้เกิดระหว่างปี 2524-2539) เข้าข้างอิสราเอลมากกว่ าปาเลสไตน์ร้อยละ 25 ในเรื่องความขัดแย้งระหว่างอิ สราเอลกับปาเลสไตน์ที่มี มายาวนาน แต่พอเวลาผ่านมาถึงปี 2566 มีการสำรวจคนรุ่นเดิมคือเจนวาย พบว่ามีคนเข้าข้างปาเลสไตน์ มากกว่าอิสราเอลร้อยละ 11 นับเป็นการเปลี่ยนแปลงในทำนองที่ คนรุ่นเดียวกันหันมาสนับสนุ นปาเลสไตน์มากขึ้นร้อยละ 36 ภายในช่วงระยะเวลา 10 ปี

นอกจากนี้ยังมีการวิจัยจากศูนย์ วิจัยพิวเมื่อปี 2565 พบว่าชาวอเมริกันที่อายุต่ำกว่า 30 ลงมา คือชาวเจนซี (Gen Z) มีคนที่ไม่ชอบอิสราเอลร้อยละ 56

ในขณะเดียวกันก็มีแนวคิดแบบเหยี ยดหรือต่อต้านชาวยิวเพิ่มมากขึ้ นในสหรัฐฯ องค์กร ADL ทำการสำรวจเมื่อปี 2565 พบว่ามีกรณีการต่อต้านชาวยิวเกิ ดขึ้นมากเป็นประวัติการณ์ในสหรั ฐฯ นับตั้งแต่ที่มีการบันทึกกรณี เหล่านี้มาตั้งแต่ปี 2522 เป็นต้นมา ผลสำรวจในปี 2565 พบว่ามีกรณีการต่อต้านชาวยิวเพิ่ มขึ้นร้อยละ 36 ภายในระยะเวลาหนึ่งปี

จากการสำรวจของ ADL ในช่วงต้นปี 2566 ก็พบว่ามีกรณีการต่อต้านชาวยิ วเพิ่มขึ้นสูงมากในหมู่ชาวอเมริ กัน มีชาวอเมริกันร้อยละ 85 ที่เชื่อในภาพเหมารวมอย่างน้ อยหนึ่งอย่างเกี่ยวกับชาวยิว ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ถึงร้อยละ 61

ในช่วงสัปดาห์แรกๆ ของเดือน ต.ค. มีชาวอเมริกันเชื้อสายยิ วจำนวนมากมองว่า สาเหตุที่มีหลายคนแสดงท่าทีสนั บสนุนฮามาสที่ทำการสังหารหมู่ ชาวอิสราเอลเป็นผลมาจากทั้ งความรู้สึกต่อต้านอิ สราเอลและกระแสเหยียดชาวยิวที่ เพิ่มมากขึ้น

การวิจารณ์อิสราเอลไม่นับเป็ นการเหยียดชาวยิว แต่การเฮให้กับการสังหารหมู่ก็ อีกเรื่องหนึ่ง

ไมค์ รอธไชลด์ นักข่าวและนักเขียนที่เขียนเรื่ องเกี่ยวกับการเหยียดชาวยิวระบุ ว่า "มันถอยหลังกลับไปที่แนวคิดที่ ว่า ชาวยิวที่ถูกสังหารนั้นทำตัวเอง ว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของชาติ ที่เป็นเจ้าอาณานิคม มันเป็นการโทษชาวยิวในเรื่ องเลวร้ายที่พวกเขาประสบ"

"แนวคิดแบบนี้มันมีอยู่ เสมอมาในวาทกรรมของพวกฝ่ายขวา แต่ผมเริ่มเห็นมันมากขึ้นในหมู่ ฝ่ายซ้ายในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่ อน" รอธไชลด์กล่าว

ถึงแม้ว่าภาพลักษณ์ฝ่ายซ้ ายอเมริกันในปัจจุบั นจะกลายมาเป็นเช่นนี้ แต่ชาวยิวจำนวนมากก็ตะลึงเมื่ อเห็นฝ่ายซ้ายส่วนหนึ่งพูดถึ งการสังหารหมู่โดยน้ำมื อของฮามาสในเชิงชื่นชม

โซแคตช์กล่าวว่า "ผมปกป้องสิทธิในการที่ผู้ คนจะวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลได้ มาโดยตลอด แม้กระทั่งคำวิจารณ์แบบเกรี้ ยวกราดก็ทำได้ แล้วก็จะไม่กล่าวหาพวกเขาว่าต่ อต้านชาวยิว ... มันมีความแตกต่างกันอย่ างมากระหว่างการวิพากษ์วิจารณ์ อย่างเกรี้ยวกราดต่ออิสราเอลต่ อเรื่องที่อิสราเอลกระทำไว้กั บเขตเวสต์แบงค์และฉนวนกาซ่า กับ การเฉลิมฉลองให้กับการสังหาร, ทารุณกรรม และการข่มขืนประชาชนผู้บริสุทธิ์ "

การวิพากษ์วิจารณ์ประเทศอิ สราเอลหรือวิจารณ์นโยบายของอิ สราเอล ไม่ได้นับเป็นการเหยียดชาวยิ วในตัวมันเอง เพราะชาวยิวจำนวนมากก็วิพากษ์วิ จารณ์อิสราเอลเช่นกัน แต่ความรู้สึกแบบต่อต้านอิ สราเอลอย่างดุเดือดเลือดพล่ านและการไร้ซึ่งความเห็นใจต่ อเพื่อนมนุษย์ที่มีต่อการสั งหารหมู่พลเรือน ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากพวกฝ่ายซ้ ายรุ่นใหม่ ได้แสดงให้เห็นรอยแยกทางทัศนคติ ระหว่างคนต่างรุ่นในประเด็นนี้

อะไรที่ทำให้ซ้ายรุ่นใหม่บางส่ วนหลงไปเชียร์ฮามาส

มีฝ่ายซ้ายรุ่นใหม่ จำนวนมากโยงกันไปเองว่าการต่อสู้ เพื่อปลดปล่อยปาเลสไตน์เป็ นประเด็นเดียวกับการต่อสู้เพื่ อความเท่าเทียมทางเชื้อชาติสีผิ วในสหรัฐฯ โดยอาศัยแนวคิดแบบคู่ตรงข้ามตื้ นๆ ที่ว่าโลกนี้มีแค่ผู้กดขี่และผู้ ถูกกดขี่แบบโดดๆ ไม่มีมิติ

โอมาร์ แบดเบอร์ นักวิเคราะห์การเมืองชาวอเมริกั นเชื้อสายปาเลสไตน์กล่าวว่า "มันกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ ได้สำหรับใครบางคนที่นิยามตั วเองว่าเป็นฝ่ายก้าวหน้าที่ให้ ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน แล้วยอมตามความคิดที่ว่ าชาวปาเลสไตน์ควรจะถูกปฏิบัติ แบบนี้ต่อไปได้" ซึ่งแบดเดอร์หมายถึงการถูกกดขี่ ภายใต้รัฐบาลอิสราเอล แบดเดอร์กล่าวต่อไปว่า "มันไม่ต่างจากการแบ่งแยกสีผิ วในแอฟริกาใต้"

ปัจจัยแบบเดียวกับที่ดึงดูดให้ ชาวอเมริกันคนรุ่นใหม่กลายเป็ นซ้ายกันมากขึ้นในช่วงสิบปีที่ ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นขบวนการ Black Lives Matter, โซเชียลมีเดีย หรือ ขบวนการ Occupy ต่างก็เป็นปัจจัยเดียวกับที่ดึ งดูดให้คนรุ่นใหม่เหล่านี้ใกล้ ชิดกับขบวนการปลดปล่อยปาเลสไตน์ มากขึ้นด้วย

นอกจากนี้ยังมีนักกิ จกรรมชาวปาเลสไตน์และผู้ประท้วง Black Lives Matter ที่แสวงหาจุดร่วมกันได้ในแง่ ของประเด็นทางสังคมในช่วงที่มี การลุกฮือที่เฟอร์กูสันในปี 2557 ซึ่งในตอนนั้นชาวปาเลสไตน์ให้ คำแนะนำต่อผู้ประท้วงด้ านความเป็นธรรมทางเชื้อชาติสีผิ ว ว่าจะต่อต้านขัดขืนกำลังตำรวจที่ ติดอาวุธแบบทหารได้อย่างไร

ดีเรย์ แมคเคสสัน นักกิจกรรมด้านความยุติ ธรรมทางเชื้อชาติสีผิวผู้ที่ กลายมาเป็นหนึ่งในผู้ประท้ วงในเหตุการณ์เฟอร์กูสันที่มีชื่ อเสียงที่สุด กล่าวว่า "มีทั้งผู้ประท้วง Occupy และผู้ประท้วงชาวปาเลสไตน์ ที่สอนพวกเราว่าจะต้องทำอย่ างไรเวลาที่ถูกยิงแก๊สน้ำตาใส่"

ในขณะเดียวกันโซเชียลมีเดียก็ช่ วยทำให้เกิดการแชร์และเข้าถึงข้ อมูลข่าวสารมีความเป็นประชาธิ ปไตยมากขึ้น ทำให้นักกิจกรรมอเมริกันรุ่ นใหม่ได้เห็นข่าวสารความเลวร้ ายที่รัฐบาลอิสราเอลทำไว้กั บชาวปาเลสไตน์ด้วย และได้รับฟังเสี ยงของชาวปาเลสไตน์มากขึ้นเมื่ อเทียบกับพ่อแม่ของพวกเขาที่ดู โทรทัศน์ช่องเคเบิลทีวี

เรื่องนี้เกิดขึ้นในแบบเดียวกั บที่กล้องโทรศัพท์มือถือทำให้ผู้ คนตื่นรู้ในเรื่องที่ตำรวจใช้ ความรุนแรงต่อกลุ่มคนผิ วดำในสหรัฐฯ โซเชียลมีเดียก็ทำให้คนตระหนั กรู้เรื่องราวความจริงที่เกิดขึ้ นในกาซ่ามากขึ้นเช่นกัน

วาลีด ชาฮีด นักยุทธศาสตร์การเมืองหัวก้ าวหน้าที่เคยทำงานให้กับ เบอร์นี แซนเดอร์ส และ กลุ่มจัสติสเดโมแครต กล่าวว่า "คุณมีคนรุ่นที่เติบโตมากั บโซเชียลมีเดียแทนที่จะเป็ นโทรทัศน์แพร่ภาพกระจายเสียง ... คนรุ่นนี้เติบโตมากับการได้ดู คลิปชาวปาเลสไตน์ถูกไล่ออกจากบ้ านตัวเองโดยกลุ่มผู้ตั้ งรกรากใหม่ หรือคลิปเกี่ยวกับด่านตรวจ หรือเกี่ยวกับกำแพงที่แบ่งแยก"

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ รัฐบาลอิสราเอลเอียงขวามากขึ้ นและกลุ่มฝ่ายขวาอเมริกันก็ แสดงความเห็นอกเห็นใจต่ออิ สราเอล เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ พวกฝ่ายซ้ายรุ่นใหม่เอียงข้ างปาเลสไตน์มากขึ้น

แม็กซ์ เบอร์เจอร์ เป็นนักยุทธศาสตร์สายก้าวหน้าที่ ทำงานให้กับองค์กรชาวยิวเสรีนิ ยม "เจสตรีท" และผู้ร่วมก่อตั้ง ขบวนการ IfNotNow ซึ่งเป็นขบวนการชาวอเมริกันเชื้ อสายยิวที่ต่อต้านการที่อิ สราเอลยึดครองพื้นที่ ของชาวปาเลสไตน์และต้องการหยุ ดยั้งไม่ให้สหรัฐฯ สนับสนุนระบบของอิสราเอลที่ใช้ แบ่งแยกกีดกันชาวปาเลสไตน์

เบอร์เจอร์บอกว่า "มันยากที่จะมองอิสราเอลว่าเป็ นอะไรที่ดี เพราะว่าพวกเราได้แต่เห็นว่ามั นเป็นสถานที่ๆ อะไรเลวร้ายเกิดขึ้น แล้วมันก็แย่ลงเรื่อยๆ ... ผมรู้จักมันแค่ว่ามันเป็นสถานที่ ที่ผู้คนอ้างใช้นามของผม (ความเป็นชาวยิว) ในการก่อเหตุละเมิดสิทธิมนุ ษยชนที่เลวร้าย"

มุมมองทางการเมืองแบบลดทอน ไร้มิติ

ขบวนการ Occupy ที่เคยประท้วงต่อต้านทุนนิยมที่ หน้าอาคารวอลล์สตรีท ก็ส่งอิทธิพลทางความคิดต่อคนรุ่ นถัดมาในแง่ของการเงินที่มีอิ ทธิพลต่อการเมืองด้วย มีนักกิจกรรมฝ่ายซ้ายคนรุ่นใหม่ ส่วนหนึ่งที่เป็นชาวยิว อยู่จำนวนมาก บอกว่าพวกเขาเริ่มไม่พอใจมากขึ้ นเรื่อยๆ ต่อบทบาทของกลุ่มล็อบบี้สนับสนุ นอิสราเอลในการเมืองอเมริกัน โดยเฉพาะกลุ่มทุนที่ให้เงินเพื่ อให้มีการกล่าวโจมตีกลุ่มผู้ แทนฯ ฝ่ายก้าวหน้า

ตัวอย่างคือ คณะกรรมการกิจการสาธารณะอเมริกั น-อิสราเอล (AIPAC) ใช้งบประมาณไปกับการส่งเสริมนั กการเมืองที่สนับสนุนอิสราเอล เหตุการณ์แบบนี้ยิ่งทำให้กลุ่ มฝ่ายซ้ายคนรุ่นใหม่มีความเป็ นน้ำหนึ่งใจเดียวกับประเด็นปั ญหาของชาวปาเลสไตน์มากขึ้น

เบอร์เจอร์กล่าวว่า "ถ้าหากกลุ่มคนที่มีอำนาจและเงิ นตรามากในระดับที่เหลือเชื่ อเหล่านี้กำลังบดขยี้ใครก็ตามที่ แค่ตั้งคำถามในเรื่องนี้ มันก็จะกลายเป็นสิ่งที่คุณจะเน้ นให้ความสำคัญ ... แล้วนั่นก็จะสร้างแรงดึงดู ดมหาศาล"

ถึงกระนั้นก็ตาม โวหารที่น่าเป็นห่วงจากกลุ่มซ้ ายจัดในเชิงสนับสนุนกลุ่มก่ อการร้ายฮามาส ก็ทำให้เป็นเรื่องยากขึ้ นในการสร้างแนวร่วมต่อต้านขัดขื นทางการเมืองในวงกว้าง ต่อความวินาศที่กำลังเกิดขึ้ นในกาซ่า ซึ่งส่งผลให้เกิดการเสียชีวิ ตของเด็กๆ ผู้บริสุทธิ์เพิ่มมากยิ่งขึ้ นกว่าเดิม

มีกลุ่มผู้นำฝ่ายก้าวหน้ าจำนวนมาก เช่น ส.ว. เบอร์นี แซนเดอร์ส และ ส.ส. อเล็กซานเดรีย โอแคซิโอ คอร์เทซ ต่างก็แสดงออกต่อต้านการสั งหารหมู่โดยกลุ่มฮามาสไปพร้อมๆ กับการเรียกร้องให้มีการคุ้ มครองสิทธิมนุษยชนชาวปาเลสไตน์

โอแคซิโอ-คอร์เทซ ประณามการเดินขบวนสนับสนุ นปาเลสไตน์ในแมนฮัตตันที่ได้รั บการสนับสนุนจากกลุ่มสังคมนิ ยมประชาธิปไตยแห่งอเมริกา โดยบอกว่ามันเป็นการเดินขบวนที่ สร้างความเกลียดชังและการเหยี ยดชาวยิว และประณาม "ลัทธิใจแคบหัวรั้ นและความโหดเหี้ยมอำมหิต" ของงานในครั้งนั้น

แต่สำหรับฝ่ายซ้ายรุ่นใหม่ จำนวนมาก การสังหารหมู่พลเรือนอิ สราเอลเป็นสิ่งที่สะท้อนความผิ ดพลาดของแนวคิดทางศีลธรรมแบบที่ ลดทอนความขัดแย้งทางการเมืองส่ วนใหญ่ให้เหลือแค่มิติการต่อสู้ ระหว่างผู้กดขี่กับเหยื่อเท่านั้ น

เบอร์เจอร์บอกว่า "แนวคิดตั้งต้นของพวกซ้ายก็คื อการอยู่ข้างเหยื่อและปกป้ องพวกเขาอยู่แล้ว... แล้วก็ดูเหมือนว่าชาวยิวจะไม่ ใช่เหยือ"

