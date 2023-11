แพทย์ไร้พรมแดนเรียกร้องเลิกโจมตีโรงพยาบาลในกาซ่า-เจรจาตัวประกันมี 'อุปสรรคเล็กน้อย

แพทย์ไร้พรมแดน (MSF) เรียกร้องให้อิสราเอลเลิกทิ้งระเบิดใส่โรงพยาบาลในฉนวนกาซ่า ปาเลสไตน์ นอกจากนี้ประธานาธิบดี โจ ไบเดน และยูเอ็น ก็เรียกร้องแบบเดียวกัน ในระหว่างนั้นชาติตะวันตกและประเทศพันธมิตรได้ยื่นมือช่วยเหลือในการเจรจากับให้ติดอาวุธฮามาสปล่อยตัวประกันซึ่งกาตาร์บอกว่ามี "อุปสรรคเล็กน้อย" ที่ทำให้ยังเจรจาปล่อยตัวไม่สำเร็จ

ย่านที่พักอาศัยใกล้กับ Palestinian Tower ถูกอิสราเอลโจมตีทางอากาศจนพังราบ ภาพถ่ายเมื่อ 10 ต.ค. 2566 (ที่มา: Wikipedia/VST)

องค์กรแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) เรียกร้องให้มีเลิกทิ้งระเบิดใส่โรงพยาบาลในฉนวนกาซ่า ปาเลสไตน์ หลังจากที่เมื่อช่วงวันที่ 10-11 พ.ย. ที่ผ่านมา กองทัพอิสราเอลได้ทิ้งระเบิดใส่โรงพยาบาลในกวซ่าหลายแห่งต่อเนื่องกันตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งรวมถึงแผนกทำคลอดและพักฟื้นหลังคลอด กับแผนกผู้ป่วยนอกด้วย ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก

หนึ่งในโรงพยาบาลที่ถูกทิ้งระเบิดใส่ มีโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในกาซ่าคืออัลชีฟารวมอยู่ด้วย โดยที่โรงพยาบาลแห่งนี้มีคณะทำงานของ MSF ยังคงปฏิบัติการอยู่ในนั้น นอกจากนี้ยังมีคนไข้อีกหลายร้อยชีวิตอยู่ในโรงพยาบาล มีพยาบาลของ MSF รายหนึ่งส่งข้อความจากอัลชีฟาระบุว่า "พวกเรากำลังถูกสังหารที่นี่ ช่วยทำอะไรสักอย่างหน่อย" นอกจากนี้ยังระบุว่าครอบครัวของเขากับครอบครัวอื่นๆ รวม 4-5 ครอบครัวต้องหลบภัยอยู่ที่ชั้นใต้ดิน มีการทิ้งระเบิดใกล้โรงพยาบาลมาก และเด็กๆ ก็พากันร้องไห้หรือกรีดร้องด้วยความหวาดกลัว

MSF ย้ำว่าควรสั่งหยุดโจมตีสถานพยาบาลและเรียกร้องให้มีสนธิสัญญาหยุดยิงโดยทันที

แอน เทย์เลอร์ ประธานภารกิจในพื้นที่ปาเลสไตน์ของ MSF กล่าวว่าสถานการณ์ในโรงพยาบาลอัลชีฟานับเป็น "เหตุการณ์หายนะอย่างแท้จริง" เทย์เลอร์ยังได้กล่าวเรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอล "เลิกโจมตีอย่างไม่หยุดยั้งต่อระบบสาธารณสุขของกาซ่า"

อัลชีฟาเป็นโรงพยาบาลที่มีเตียง 700 ชุด มีการให้บริการฉุกเฉินและการผ่าตัด โดยที่ในสภาพของกาซ่าตอนนี้ไม่มีที่อื่นที่สามารถให้บริการทางการแพทย์แบบนี้ได้ ซึ่งบางครั้งก็มีผู้คนได้รับบาดเจ็บสาหัสในระดับที่เสี่ยงจะถึงแก่ชีวิต คณะทำงานที่นั่นพยายามทำให้โรงพยาบาลปฏิบัติงานต่อไปได้ถึงแม้ว่าจะขาดแคลนเครื่องมือ และถูกโจมตี อีกทั้งยังเคยเกิดเหตุการณ์ไฟดับ รถพยาบาลออกไปรับคนเจ็บข้างนอกไม่ได้ มีคนที่พยายามหนีออกจากโรงพยาบาลแล้วโดนยิง

โมฮัมเหม็ด โอเบอิด แพทย์ผ่าตัดจาก MSF ที่อัลชีฟากล่าวว่า มีคนไข้จำนวนมากที่รับการผ่าตัดแล้วก็เดินไม่ได้ พวกเขาไม่สามารถอพยพหนีออกจากพื้นที่ได้ และแพทย์พยาบาลเองก็ต้องดูแลคนเจ็บทำให้ออกไปไหนไม่ได้

นอกจากนี้ทาง MSF ยังประณามกองทัพอิสราเอลที่ "ออกใบสั่งตาย" ให้กับพลเรือนที่ติดอยู่ในโรงพยาบาลอัลชีฟา และเรียกร้องให้ส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปที่ฉนวนกาซ่า ทางหน่วยแพทย์ MSF ยังไม่สามารถติดต่อกับคณะทำงานที่อาศัยในโรงพยาบาลอื่นๆ ได้ มีบางโรงพยาบาลที่ถูกล้อมด้วยรถถังของอิสราเอล

MSF ระบุในแถลงการณ์ว่า "พวกเราขอเรียกร้องให้ สหรัฐฯ, อังกฤษ แคนาดา, ประเทศสมาชิกสันนิบาตอาหรับ, ประเทศสมาชิกขององค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) และสหภาพยุโรป ผู้ที่เรียกร้องให้มีการเคารพต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเสมอมา ให้มีปฏิบัติการที่จะทำให้แน่ใจว่าจะมีการหยุดยิงเกิดขึ้นในทันที"

MSF ระบุในแถลงการณ์อีกว่า "ความโหดร้ายที่เผยให้เห็นกับตาของพวกเราในกาซ่า แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การเรียกร้องให้มีการอดกลั้นและปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำลังถูกมองข้าม การดำเนินการให้เกิดการหยุดยิงจะเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการคุ้มครองพลเรือน"

ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-กาซ่ารอบล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ต.ค. ที่ผ่านมา หลังจากกองกำลังฮามาสโจมตีพลเรือนที่อาศัยในอิสราเอล แต่ทางการอิสราเอลก็โต้ตอบโดยไม่เลือกเป้าหมายจนเป็นเหตุให้มีพลเรือนจำนวนมากเสียชีวิต รวมถึงมีการโจมตีสถานพยาบาลซึ่งนับเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศด้วย นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังมีการจับพลเรือนของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นตัวประกัน ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพยายามเจรจากันเรื่องการปล่อยตัวประกันระหว่างอิสราเอลกับฮามาส

นายกรัฐมนตรีกาตาร์เผย มี อุปสรรคเพียง "เล็กน้อย" ที่ทำให้เจรจาแลกเปลี่ยนตัวประกันยังไม่สำเร็จ

นอกจาก MSF แล้ว ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ของสหรัฐฯ ได้แถลงว่า "ต้องมีการคุ้มครอง" โรงพยาบาลในฉนวนกาซ่า ท่ามกลางการโจมตีของกองทัพอิสราเอล

อย่างไรก็ตามทางโฆษกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ จอห์น เคอร์บี อ้างว่า ฮามาสและกองกำลังจีฮัดได้อาศัยโรงพยาบาลอัลชีฟาเป็นศูนย์บัญชาการและใช้อุโมงค์ใต้ดินเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารและคุมขังตัวประกัน โดยที่มีการประเมินว่ามีจำนวนตัวประกันอยู่ภายใต้การคุมขังของฮามาสประมาณ 240 ราย ซึ่งไบเดนแถลงว่าเขาเชื่อว่าจะสามารถเจรจาให้ปล่อยตัวประกันได้ แต่ก็ไม่มีการยืนยันว่าเมื่อไหร่ และยังไม่ได้ให้รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม

จอห์น เคอร์บี ขยายความว่าที่พวกเขาแถลงเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาสนับสนุนการโจมตีโรงพยาบาลอัลชีฟาทางอากาศ และพวกเขาก็ไม่สนับสนุนให้มีการใช้กำลังสู้รบภาคพื้นดินต่อโรงพยาบาลแห่งนี้ เพราะประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลจะโดนลูกกหลงไปด้วย

อัลโตนิโอ กูแตร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติแถลงว่าเขารู้สึก "แย่มาก" จากสถานการณ์เลวร้ายและการสูญเสียชีวิตของผู้คนจำนวนมากในโรงพยาบาลหลายแห่งของกาซ่า อีกทั้งยังเรียกร้องให้มีการหยุดยิงด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม

องค์การอนามัยโลกระบุว่าโรงพยาบาลอัลชีฟาไม่สามารถปฏิบัติงานรักษาผู้คนต่อไปได้อีก เพราะขาดแคลนเชื้อเพลิง, อาหาร และน้ำ เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้วผู้คนที่ติดอยู่ในโรงพยาบาลเรียกร้องให้ทั้งกองทัพอิสราเอลและฮามาสให้ทางที่ปลอดภัยแก่พวกเขาในการอพยพออกจากโรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของปาเลสไตน์ระบุว่ามีผู้ป่วยในโรงพยาบาล 32 ราย เสียชีวิต ในจำนวนนั้นมีเด็กอ่อนอยู่ด้วย 3 ราย เพราะโรงพยาบาลขาดแคลนเชื้อเพลิง

ในเรื่องตัวประกันนั้น เมื่อวันที่ 19 พ.ย. ที่ผ่านมา ชีต โมฮัมเหม็ด บิน อับดุลรอห์มัน อัลธานี นายกรัฐมนตรีกาตาร์แถลงข่าวในกรุงโดฮา ร่วมกับ โจเซป บอเรลล์ ผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของสหภาพยุโรป ระบุว่าการเจรจาขอปล่อยตัวประกันกับกลุ่มฮามาสหลังจากที่มีการหยุดการสู้รบชั่วคราว 5 วัน มีอุปสรรค "เล็กน้อย" คือเรื่องที่เกี่ยวกับ "การปฏิบัติจริงและการขนส่ง"

ทางการสหรัฐฯ ร่วมกับกาตาร์และอียิปต์ กำลังพยายามดำเนินการให้อิสราเอลและฮามาสทำข้อตกลงในการปล่อยตัวประกันให้ลุล่วง โดยมีแหล่งข่าวหลายแห่งระบุว่า อิสราเอลกับฮามาสกำลังเจรจากันให้มีการปล่อยตัวประกันอย่างน้อย 50 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กและผู้หญิง เพื่อแลกกับการที่อิสราเอลปล่อยตัวประกันที่เป็นเด็กและผู้หญิงจากที่คุมขังของอิสราเอลเช่นกัน แต่การเจรจาก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ในเชิงรายละเอียด และทางการอิสราเอลก็เรียกร้องให้ฮามาสปล่อยตัวประกันมากกว่านี้

