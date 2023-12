สังคมวิทยาคนแกล้งเพื่อน | หมายเหตุประเพทไทย EP.501

หลังกรณีศิลปินชายรายหนึ่งโพสต์ขอโทษที่แกล้งเพื่อนสมัยเรียน หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ต่อศักดิ์ จินดาสุขศรี และติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง พูดถึงงานศึกษาทางสังคมวิทยา Just a Joke? The Thin Line between Teasing, Harassment and Violence among Teenage Boys in Lower Secondary School (2020) ที่สำรวจวัฒนธรรมการแกล้งเพื่อนของเด็กมัธยมในโรงเรียนแห่งหนึ่งของสวีเดน เส้นแบ่งระหว่างการเย้าแหย่และการข่มเหงรังแกเป็นไปอย่างไร ปฏิกิริยาจากครูในโรงเรียนเมื่อทราบว่ามีการแกล้ง และชวนคิดว่าจะทำอย่างไรหากวัฒนธรรมการแกล้งถูกนิยามความหมายแตกต่างออกไปในแต่ละคน ในแต่ละสังคม การแกล้งไม่ใช่เรื่องสนุกสำหรับทุกคน หากการแกล้งกลายเป็นการคุกคาม ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการ #หมายเหตุประเพทไทย #jokingcultures