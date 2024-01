ทหารพม่าแตกทัพหนีตายเข้ารัฐมิโซรัมของอินเดีย

ทหารกองทัพพม่า 150 นายหนีไปยังรัฐมิโซรัมของอินเดีย หลังกองทัพอาระกัน (AA) ยึดฐานที่มั่นยุทธศาสตร์ 2 แห่ง บริเวณชายแดนพม่า-อินเดีย บริเวณตอนใต้ของรัฐชิน

ที่มา: BNI

ทหารกองทัพเผด็จการพม่า 150 นาย จำต้องทิ้งฐานทัพของตัวเองที่อำเภอปะเล็ตวะ ทางตอนใต้ของรัฐชิน เนื่องจากมีปฏิบัติการบุกโจมตีจากกองทัพอาระกัน (AA) ทำให้ทหารกองทัพพม่าเหล่านี้ต้องหนีไปอยู่ที่รัฐมิโซรัมของอินเดีย

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2566 มีทหารประมาณ 150 นาย ของรัฐบาลทหารพม่า (SAC) ต้องหนีไปหลบภัยอยู่กับกองกำลังผสมทหารอัสสัมไรเฟิลที่เมืองลวงตไล รัฐมิโซรัม ซึ่งในทหารกลุ่มนี้มีบางส่วนที่ได้รับบาดเจ็บด้วย

กองทัพอาระกันระบุว่าพวกเขาบุกฐานทัพดังกล่าวระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคมที่ผ่านมา และสามารถยึดฐานบัญชาการยุทธวิธี กาเว ในอำเภอปะเล็ตวะ กับค่ายทหารที่ตั้งอยู่บนภูเขา พอยต์-377 ซึ่งอยู่ชายแดนอินเดีย-พม่าได้สำเร็จ

กองทัพอาระกันระบุอีกว่าพวกเขาสามารถสังหารทหารของสภากองทัพพม่าได้หลายรายในช่วงที่มีการปะทะกัน ทำให้ทหารที่เหลืออยู่พากันหนีเอาตัวรอด ซึ่งมีการประเมินว่าทหารที่หนีจากค่ายทหารพอยต์-377 ไปจนถึงรัฐมิโซรัมน่าจะอยู่ที่ประมาณ 150 นาย

พื้นที่ตอนใต้ของรัฐชินดังกล่าวเป็นพื้นที่ติดต่อไปยังรัฐอาระกัน ซึ่งในระยะหลังกองทัพอาระกัน (AA) เคลื่อนกำลังลงมาจากพื้นที่ตอนเหนือของพม่าติดชายแดนจีน เพื่อเข้ามาเคลื่อนไหวชิงพื้นที่ยึดครองในรัฐอาระกันเพิ่มมากขึ้น

เคยมีเหตุการณ์คล้ายๆ กันเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 จากการที่ทหารของสภากองทัพพม่าประมาณ 100 นาย หนีจากฐานที่มั่นของตัวเองแล้วไปหลบอยู่ที่รัฐมิโซรัม เนื่องมาจากการยกระดับปฏิบัติการยึดฐานทัพจากกองกำลังฝ่ายต่อต้านในรัฐชิน

ในตอนนั้นทางการอินเดียได้วางกำลังเฮลิคอปเตอร์เพื่อลำเลียงทหารฝ่ายสภากองทัพพม่าที่หนีมาหลบในฝั่งอินเดียกลับไปยังฝั่งพม่า แล้วส่งตัวทหารเหล่านี้ให้กับคณะรัฐประหารของพม่า

เรียบเรียงจาก

150 Junta Soldiers Flee to India’s Mizoram State after Regime Loss of Military Base Captured by Arakan Army Near the Border, BNI, 02-01-2024