เบอร์นี แซนเดอร์ส เรียกร้องสหรัฐฯ เลิกหนุนหลังเนทันยาฮูผู้ปฏิเสธรัฐปาเลสไตน์

เบอร์นี แซนเดอร์ส วุฒิสมาชิกสหรัฐจากรัฐเวอร์มอนต์ เรียกร้องให้สหรัฐฯ หยุดให้ความช่วยเหลือทางการทหารแก่อิสราเอล เนื่องจากอิสราเอลกำลังทำสงครามในปาเลสไตน์เขตฉนวนกาซ่า ซ้ำร้ายนายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู ได้ประกาศต่อหน้าสาธารณะว่าเขาปฏิเสธไม่ยอมรับรัฐปาเลสไตน์

เบอร์นี แซนเดอร์ส ภาพถ่ายเมื่อ ค.ศ. 2019 (ที่มา: แฟ้มภาพ/วิกิพีเดีย)

เบอร์นี แซนเดอร์ส วุฒิสมาชิกอิสระจากรัฐเวอร์มอนต์ เรียกร้องให้สหรัฐฯ ยกเลิกการสนับสนุนทางการทหารแก่รัฐบาล เบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอลที่กำลังทำสงครามโจมตีชาวปาเลสไตน์

คำแถลงของแซนเดอร์สออกมา 2 วันหลังจากที่เนทันยาฮูแถลงทางโทรทัศน์ว่าในอนาคตอิสราเอลจะต้องมี "การควบคุมด้านความมั่นคงทั่วอาณาเขตทางตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน" และอ้างว่าได้พูดคุยเรื่องนี้กับพันธมิตรของอิสราเอลในสหรัฐฯ อีกทั้งยังบอกว่า "นายกรัฐมนตรีอิสราเอลควรจะต้องสามารถบอกปฏิเสธแม้กระทั่งกับเพื่อนที่ดีที่สุดได้"

แซนเดอร์สกล่าวโต้ตอบเนทันยาฮูว่า "นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูพูดถูกแล้ว... พวกเราควรจะสามารถปฏิเสธเพื่อของพวกเราได้"

"ถ้าหากเนทันยาฮูยังคงถลำลงลงไปสู่การใช้กำลังทหารเข้าครอบครอง เขาก็จะต้องทำมันคนเดียว สหรัฐฯ ไม่ควรจะเข้าไปร่วมมือด้วย" แซนเดอร์สกล่าว

แซนเดอร์สบอกว่า เนทันยาฮูได้แสดงจุดยืนของตัวเองออกมาอย่างชัดเจว่า "เขาจะไม่มีทางยอมให้มีรัฐปาเลสไตน์ตลอดไป เขาจะยังคงทำสงครามทำลายล้างต่อชาย หญิง และเด็กชาวปาเลสไตน์ต่อไป เขาจะปิดกั้นการขนส่งลำเลียงอาหาร, น้ำ และวัสดุทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการยับยั้งไม่ให้เกิดภาวะอดอยากและเจ็บป่วยของคนจำนวนมาก ในตอนนี้พวกเราต้องมีจุดยืนชัดเจน"

แซนเดอร์ส เรียกร้องให้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน เลิกการ "สนับสนุนอย่างไม่มีเงื่อนไข" ต่ออิสราเอล

แซนเดอร์สระบุว่า "ประธานาธิบดีไบเดนจะต้องบอกปฏิเสธอย่างเสียงดังฟังชัดต่อนโยบายของรัฐบาลขวาจัดหัวรุนแรงของเนทันยาฮู ... นั่นเป็นสิ่งที่เพื่อนแท้ของอิสราเอลควรจะต้องทำในตอนนี้"

แซนเดอร์สยังได้เรียกร้องให้สภาคองเกรสลงมือทำอะไรในเรื่องนี้ด้วย เขาเรียกร้องให้สหรัฐฯ อย่างส่งความช่วยเหลือให้อิสราเอลซึ่งจะเป็นการ "ทำให้สงครามของเนทันยาฮูดำเนินต่อไป" อีกทั้งยังเรียกร้องให้มีการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อชาวกาซ่าที่ต้องการความช่วยเหลือ เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวตัวประกันทุกคน และเรียกร้องให้เกิด "สันติภาพที่ยั่งยืน" ด้วยการใช้ "แนวทางสองรัฐ" ที่หมายถึงให้แนวทางที่ให้รัฐอิสราเอลและรัฐปาเลสไตน์อยู่ร่วมกัน

คำโต้ตอบของแซนเดอร์สต่อเนทันยาฮูนั้น ขัดกับแนวความคิดของ โจ ไบเดน ผู้ที่กล่าวยืนยันก่อนหน้านี้ว่า แนวทางสองรัฐนั้นเป็นไปได้ในช่วงเวลาเดียวกับที่เนทันยาฮูยังคงอยู่ในตำแหน่ง ไบเดนกล่าวให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวอีกว่า เนทันยาฮูไม่ได้ต่อต้านแนวทางสองรัฐและบอกว่ารัฐที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติบางรัฐก็ไม่ได้มีกองทัพ

กับคำถามที่ว่าไบเดนจะตั้งเงื่อนไขกับการช่วยเหลืออิสราเอลหรือไม่ หลังจากที่เนทันยาฮูบอกว่าจะไม่ยอมให้มีรัฐปาเลสไตน์ ไบเดนตอบว่า "ผมคิดว่าพวกเราจะสามารถคิดใคร่ครวญแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้... ผมคิดว่ามันจะต้องมีทางออกสำหรับเรื่องนี้"

ไบเดน และ เนทันยาฮู พูดคุยกันทางโทรศัพท์เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบเดือนที่พวกเขาหารือกัน คนที่รับรู้เรื่องการสนทนานี้ว่ากล่าวว่า เนทันยาฮู ได้บอกกับไบเดนว่า สิ่งที่เขาแถลงก่อนหน้านี้ไม่ได้หมายความว่าเขาต่อต้านรัฐปาเลสไตน์ในทุกรูปแบบแต่อย่างใด แหล่งข่าวระบุอีกว่าไบเดนมองว่าทำให้รัฐปาเลสไตน์ไม่มีกองทัพนั้นเป็นเรื่อง "น่าสนใจ"

แต่ในวันที่ 20 ม.ค. ที่ผ่านมา สำนักนายกรัฐมนตรีของเนทันยาฮูออกแถลงการณ์ว่า "ในบทสนทนาของเขา(เนทันยาฮู)กับไบเดน นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้กล่าวย้ำในเรื่องนโยบายของเขาว่า หลังจากที่ฮามาสถูกทำลายแล้ว อิสราเอลจะต้องคงไว้ซึ่งการควบคุมทางด้านความมั่นคงเหนือกาซ่า เพื่อให้แน่ใจว่ากาซ่าจะไม่เป็นภัยคุกคามต่ออิสราเอลอีกต่อไป นับเป็นเงื่อนไขจำเป็นที่ตรงกันข้ามกับการเรียกร้องอธิปไตยของชาวปาเลสไตน์"

นอกจากนี้ในวันเดียวกันเนทันยาฮูยังได้ออกแถลงการณ์คล้ายๆ กันทางโซเชียลมีเดียของเขาด้วย

"ผมจะไม่ยอมลดราวาศอกในเรื่องที่จะทำให้อิสราเอลเข้าควบคุมด้านความมั่นคงอย่างเต็มรูปแบบทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน และนี่ก็เป็นสิ่งที่ขัดกับแนวคิดรัฐปาเลสไตน์"

เมห์ดี ฮัสซัน นักข่าวและอดีตพิธีกรของสื่อ MSNBC แชร์ข้อความของเนทันยาฮูพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นระบุว่า "การจงใจสร้างความอับอายแก่ไบเดนต่อหน้าธารกำนัลด้วยน้ำมือของเนทันยาฮู ยังคงดำเนินต่อไป"

เรียบเรียงจาก

Sanders: If Netanyahu Says No to Palestinian State, US Must Say No to Netanyahu, Common Dreams, 20-01-2024