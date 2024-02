ทหารพม่าทั้งกองพัน แปรพักตร์ไปเข้ากับ 'กองกำลังกะเหรี่ยงแดง' KNDF

ทหารฝ่ายเผด็จการพม่าทั้งกองพั นในรัฐกะยาแปรพักตร์ไปอยู่ข้างฝ่ายต่ อต้าน กองกำลังป้องกันแห่ งชาติกะเหรี่ยงแดง (KNDF) ทันที หลังจากที่ KNDF มีการบรรลุข้อตกลงกับกลุ่มผู้บั ญชาการของฝ่ายเผด็จการทหาร

2 ก.พ. 2567 กองกำลังป้องกันแห่งชาติกะเหรี่ ยงแดง (KNDF) เปิดเผยเมื่อวันที่ 24 ม.ค. ที่ผ่านมาว่า หลังจากที่พวกเขาบรรลุข้อตกลงกั บผู้บัญชาการกองพันฝ่ายเผด็ จการในพื้นที่รัฐกะยา (กะเรนนี) ได้สำเร็จ ทางกองพันดังกล่าวนี้ก็พากั นแปรพักตร์ทั้งกองทัพ และกลุ่มผู้แปรพักตร์เหล่านี้ จะหันมารับใช้รัฐบาลปฏิวัติต่ อต้านเผด็จการแทนโดยที่ยังคงได้ รับตำแหน่งเดิมแบบเดียวกับตอนรั บใช้เผด็จการทหาร

KNDF ระบุว่ากลุ่มปฏิวัติและกลุ่ม "รัฐบาลของประชาชน" จะเป็นฝ่ายคอยให้เบี้ยเลี้ยงพิ เศษแก่ผู้ที่แปรพักตร์ โดยให้เป็ นไปตามแผนแนวทางการแปรพักตร์ ตามที่ร่างเอาไว้แล้ว นอกจากนี้ KNDF ยังเรียกร้องให้กองกำลังเผด็ จการพม่าที่เหลือให้แปรพักตร์ด้ วย

โฆษก KNDF กล่าวว่า "ถึงแม้ว่าพวกเขา (กองกำลังเผด็จการพม่า) จะกำลังสละชีพตัวเองในการสู้รบ พวกเขาก็ไม่ได้รับกำลังเสริมหรื อเสบียงใดๆ และบางครั้งพวกเขาก็ถูกยิงถล่ มจากกองทหารของตัวเองที่อยู่ ในแนวหลัง"

"ด้วยเหตุนี้เอง ทหารของกองทัพเผด็จการพม่าและผู้ บัญชาการของกองกำลังต่างๆ จึงเริ่มเข้าใจสถานการณ์ว่ าพวกเขาถูกบีบให้ต้องตายอย่ างไร้ความหมาย" โฆษก KNDF กล่าว

โฆษกของ KNDF บอกว่า นั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันถึงมี การหารือกันและการตกลงกันระหว่ างกลุ่มต่อต้านกับผู้นำกองกำลั งต่างๆ ของเผด็จการทหารที่วางกำลังอยู่ ในรัฐกะยา (กะเรนนี) รวมถึงกับเจ้าหน้าทีกองพันฝ่ ายเผด็จการที่อยู่ในรัฐดังกล่าว เพื่อให้พวกเขาทำการแปรพักตร์ ซึ่งทาง KNDF ไม่ได้เปิดเผยตัวเลขว่ามี กองกำลัง กองพัน และผู้บัญชาการ รวมแล้วจำนวนเท่าไหร่ที่แปรพั กตร์

"พวกเราจะไม่บังคับให้พวกเขา (ผู้แปรพักตร์) สู้รบกับเผด็จการทหาร พวกเขาจะมีอิสระที่จะเลือกได้ว่ าพวกเขาจะต้องการสู้กลับ (ต่อเผด็จการทหาร) หรือไปอยู่กับครอบครัวของตั วเองอย่างสงบสุข พวกเราจะเคารพในความต้ องการของพวกเขา พวกเราจะช่วยให้ พวกเขาทำตามความฝันของตัวเองได้ รวมถึงการช่วยเหลือย้ายถิ่ นฐานสำหรับผู้ต้ องการออกนอกประเทศ" โฆษกของ KNDF กล่าว

ก่อนหน้านี้ KNDF เคยระบุไว้ในแถลงการณ์ว่ าพวกเขาได้ออกมาตรการที่เข้ มงวดให้มีการกำจัดกองกำลังฝ่ ายเผด็จการทุกกองโดยสิ้นเชิงที่ ก่ออาชญากรรมสงครามในรัฐกะเรนนี เช่น การสังหารหมู่ประชาชน การวางเพลิง และการทำลายบ้านเรือนพลเรือน

อย่างไรก็ตาม ทาง KNDF ก็ระบุในแถลงการณืว่ าพวกเขาจะปฏิบัติ ตามกฎหมายนานาชาติว่าด้วยการปฏิ บัติต่อเชลยศึก

การใช้กำลังอาวุธต่อต้านเผด็ จการทหารพม่าในรัฐกะเรนนีเกิดขึ้ นตั้งแต่เดือน พ.ค. 2564 สามเดือนหลังการรัฐประหารครั้ งล่าสุด ในตอนนั้นกลุ่มคนหนุ่ มสาวชาวกะเรนนีเป็นกลุ่มแรกๆ ที่เริ่มจับอาวุธขึ้นสู้รวมถึ งอาวุธที่ทำขึ้นเองด้วย ในขณะที่กองทัพเผด็จการกำลังสั งหารประชาชนหลายร้ อยคนจากการปราบปรามการประท้วงต่ อต้านรัฐประหารอย่างสันติทั่ วประเทศ

ในวันที่ 11 พ.ย. 2566 กลุ่ม KNDF ร่วมกับกลุ่มกองกำลังกะเรนนีอื่ นๆ และกองกำลังพิทักษ์ประชาชน (PDF) หลายกลุ่มร่วมกันปฏิบัติการรุ กคืบต่อเป้าหมายที่เป็นกองทั พเผด็จการทหารทั่วรัฐกะเรนนี ในชื่อปฏิบัติการว่า "ปฏิบัติการ 1111"

นับตั้งแต่ที่มีปฏิบัติการดั งกล่าวนี้ กลุ่มต่อต้านชาวกะเรนนีก็ สามารถยึดฐานทัพของกองทัพเผด็ จการพม่าได้หลายสิบแห่ง สังหารทหารของเผด็จการพม่าได้ หลายร้อยนาย กลุ่มต่อต้านได้ทำการยึดพื้นที่ ส่วนใหญ่ของรัฐกะเรนนีเอาไว้ได้ ถึงแม้ว่าจะยังคงมีการสู้รบเกิ ดขึ้นในหลายส่วนของเมืองหลวงรั ฐกะเรนนีคือ เมืองลอยก่อ

มีกองกำลังฝ่ายเผด็ จการทหารหลายสิบกองในรัฐกะเรนนี ที่ยอมแปรพักตร์มาอยู่ฝ่ายต่อต้ านแล้ว

