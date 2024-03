แพทย์เกาหลียังคงหยุดงานประท้วง แม้รัฐบาลขู่ดำเนินคดี-ระงับใบอนุญาตฯ

แพทย์ฝึกงานและแพทย์ประจำบ้านในเกาหลีใต้ราว 9,000 ราย ยังคงปักหลักหยุดงานประท้วงฝืนเส้นตายรัฐบาล พวกเขาประท้วงแผนรัฐบาลที่จะให้รับนักศึกษาเข้าวิทยาลัยแพทย์เพิ่มขึ้น 65% ซึ่งรัฐบาลระบุว่าเพื่อเพิ่มจำนวนแพทย์ในภาวะสังคมสูงอายุ แต่ก็มีความกังวลว่าการขยายโควตารับนศ.แพทย์เพิ่มเช่นนี้จะกระทบค่าจ้างแพทย์และเรื่องอื่นๆ

บุคลากรทางการแพทย์จากสมาคมแพทย์เกาหลี Korean Medical Association (KMA) ชุมนุมที่ถนนเซจงแดโร จตุรัสกวางฮามุน กรุงโซล เมื่อ 17 ธ.ค. 2566 (แฟ้มภาพ/docdocdoc.co.kr)

4 มี.ค. 67 มีความตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆ ระหว่างแพทย์เกาหลีหลายพันรายที่หยุดงานประท้วงต่อต้านรัฐบาลเกาหลีใต้ เนื่องจากผู้ประท้วงโดยส่วนใหญ่ยังคงหยุดงานประท้วงต่อไปโดยเฉพาะแพทย์ฝึกงานที่ปฏิเสธจะกลับไปทำงาน หลังจากที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลเคยกำหนดเส้นตายให้แพทย์ที่หยุดงานประท้วงต้องกลับเข้าทำงานภายในวันที่ 29 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยสัญญาว่าจะไม่เอาผิดหากกลับเข้าทำงาน

ก่อนหน้านี้มีแพทย์ในเกาหลีทั้งแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ฝึกงานรวมประมาณ 9,000 ราย นัดหยุดงานประท้วงตั้งแต่ช่วงปลายเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา เพื่อประท้วงต่อต้านแผนการของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ต้องการเพิ่มการรับนักศึกษาแพทย์จาก 3,058 ราย เป็น 5,058 ราย ต่อปีเริ่มต้นจากปี 2568 เป็นต้นไป

ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะระบุว่าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความต้องการแพทย์มากขึ้นในภาวะสังคมสูงวัย แต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มแพทย์ผู้ประท้วง พวกเขากังวลว่าการเพิ่มโควต้ารับนักศึกษาแพทย์จะส่งผลกระทบต่ออัตราค่าจ้างของพวกเขา นอกจากนี้ยังระบุว่าแผนการเพิ่มนักศึกษาแพทย์ของรัฐบาลจะส่งผลน้อยมากต่อการแก้ปัญหาสภาพการจ้างงานที่ย่ำแย่ที่คนทำงานสายแพทย์ต้องเผชิญโดยเฉพาะในบางสายงานที่มีปัญหาการขาดแคลนคนทำงานอย่างเร่งด่วนมากที่สุด

ทางกลุ่มแพทย์ผู้หยุดงานประท้วงจึงมีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลขอให้แก้ไขปัญหาเรื่องค่าจ้างและสภาพการจ้างงานก่อนที่จะพยายามเพิ่มจำนวนแพทย์ นอกจากนี้ยังระบุอีกว่าการเพิ่มแพทย์จะทำให้เกิดการแข่งขันเรื่องเงินเดือนและเสี่ยงที่จะเกิดการรักษาคนไข้แบบมากเกินควรจนกลายเป็นการสร้างภาระรายจ่ายให้กับงบประมาณการแพทย์

ทางการเกาหลีใต้เคยขีดเส้นตายให้กลุ่มแพทย์ผู้ประท้วงต้องกลับเข้าทำงานภายเย็นวันที่ 29 ก.พ. โดยที่ทางการจะไม่เอาผิดแต่ก็ขู่ว่าจะเริ่มมีมาตรการทางกฎหมายถ้าหากยังมีการหยุดงานประท้วงอยู่ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. เป็นต้นไป

ในวันเดียวกับเส้นตาย มีแพทย์ที่ส่วนใหญ่เป็นแพทย์ประจำบ้านรุ่นน้อง ประกาศจะลาออกเพื่อประท้วง โดยมีจำนวนผู้ประท้วงลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

พัคมินซู รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้ให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวว่า มีหมอเพียงแค่ 294 รายเท่านั้นที่กลับเข้าทำงานจากจำนวนหมอผู้ประท้วงทั้งหมด 9,000 ราย ที่ทำการหยุดงานประท้วงมาตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. 2567

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. ที่ผ่านมาสื่อวอยซ์ออฟอเมริการายงานว่ามีแพทย์ประจำบ้านอาวุโสหลายพันรายที่ชุมนุมแสดงการสนับสนุนแพทย์รุ่นน้องที่หยุดงานประท้วงต่อเนื่องมาเป็นเวลา 2 สัปดาห์แล้ว

พัคซุงมิน สมาชิกอาวุโสของสมาคมแพทย์เกาหลีกล่าวว่า "นโยบายการแพทย์อันไร้สาระของรัฐบาลได้จุดชนวนให้เกิดการต่อต้านอย่างหนักจากกลุ่มแพทย์ฝึกงานและนักศึกษาแพทย์ แล้วพวกเราเหล่าแพทย์ก็ร่วมในกันเป็นหนึ่ง ... ผมขอเรียกร้องรัฐบาล ได้โปรดหยุดการข่มขู่คกคามและการกดขี่ปราบปรามพวกเราเดี๋ยวนี้"

ผู้ประท้วงพากันประสานเสียงคำขวัญ, ร้องเพลง และถือป้ายประท้วงวิพากษ์วิจารณ์แผนการของรัฐบาล ไม่มีรายงานว่ามีความรุนแรงใดๆ เกิดขึ้นในที่ชุมนุม

ทางการเกาหลีใต้พยายามส่งข้อความคำสั่งให้แพทย์กลับไปทำงานผ่านทางโทรศัพท์แต่แพทย์หลายคนก็หลีกเลี่ยงที่จะรับข้อความด้วยการปิดโทรศัพท์ นอกจากนี้เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้ก็ระบุถึงคำสั่งให้แพทย์ฝึกหัดกลับมาทำงานด้วย มีการขู่ว่าจะยื่นฟ้องทางอาญาถ้าหากแพทย์ที่ประท้วงไม่ยอมกลับมาทำงาน นอกจากนี้ตำรวจยังทำการบุกค้นสำนักงานของสมาคมแพทย์เกาหลีและสมาคมแพทย์โซลที่ถูกกล่าวหาว่าทำผิดกฎหมายการแพทย์ในเรื่องที่พวกเขายุยงให้เกิดการหยุดงานประท้วง

แพทย์ที่ฝ่าฝืนคำสั่งขอให้กลับมาทำงานดังกล่าวนี้มีโอกาสต้องโทษจำคุก 3 ปี ปรับเป็นเงิน 3 ล้านวอน (ราว 80,700 บาท) หรือ ถูกระงับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ชั่วคราวเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน

รัฐบาลเกาหลีใต้มีท่าทียืนยันจะทำตามแผนการเพิ่มโควต้ารับนักศึกษาแพทย์ และแผนการนี้ก็เป็นที่นิยมในหมู่ประชาชน มีผลสำรวจระบุว่าประชาชนร้อยละ 80 ในเกาหลีใต้สนับสนุนแผนการขยายจำนวนโควต้ารับนักศึกษาแพทย์ของรัฐบาล

