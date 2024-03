'เศรษฐา' ตรวจเยี่ยมพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา พ.ศ. 2572 ชู จ.นครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรม และความยั่งยืนในอุตสาหกรรมพืชสวน สู่เมืองต้นแบบด้านนวัตกรรมสีเขียว

24 มี.ค. 2567 เว็บไซต์รัฐบาลไทย รายงานว่าเมื่อเวลา 10.30 น. ณ บริเวณพื้นที่โคกหนองรังกา อ.คง จ.นครราชสีมา นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก นครราชสีมา 2572 (Korat Expo 2029) พร้อมด้วย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมการตรวจเยี่ยม โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ประมาณ 700 คน มารอต้อนรับ

นางสาวเกณิกา กล่าวว่า ภายหลังการรับฟังบรรยาย นายกรัฐมนตรีกล่าวกับพี่น้องประชาชนชาว อ.คง ว่า มีความยินดีที่ได้มาเยี่ยมพี่น้องชาว จ.นครราชสีมาอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่คราวที่แล้ว ที่มาก่อนการเลือกตั้งแค่อาทิตย์เดียว ดีใจที่ได้มาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจัดการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก พ.ศ. 2572 เป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นการสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและจะดูเรื่องความเหมาะสมเรื่องสถานที่ตั้งอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ จากผลการประชุมสามัญใหญ่ สมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (The International Association of Horticultural Producers – AIPH) ณ ประเทศกาตาร์ มีมติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก International Horticultural Expo) หรือ งานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา พ.ศ. 2572 (โคราช เอ็กซ์โป 2029) ระหว่างวันที่ 10 พ.ย. 72 - 28 ก.พ. 73 บนพื้นที่สาธารณประโยชน์โคกหนองรังกา ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา บนเนื้อที่ 678 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่จัดแสดง 523 ไร่ เป็นงานมหกรรมพืชสวนโลกขนาดใหญ่ที่สุด ระดับ A1 หรือ World Horticultural Exhibition ภายใต้แนวคิด “ธรรมชาติและพรรณพืชเขียวขจี อนาคตแห่งโลกสีเขียว” (Nature & Greenery: Envisioning the Green Future) ที่สะท้อนความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพืชสวนและการเกษตรที่ยั่งยืนของประเทศไทย ซึ่งการได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกครั้งนี้ จะช่วยยกระดับจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในอุตสาหกรรมพืชสวนสู่เมืองต้นแบบด้านนวัตกรรมสีเขียว

“งานโคราช เอ็กซ์โป 2029 หรืองานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา พ.ศ. 2572 ถือเป็นงานมหกรรมระดับโลก ประเภท A1 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานจำนวน 2.6-4 ล้านคน สามารถสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างดี” นางสาวเกณิกา กล่าว