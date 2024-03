ฝ่ายต่อต้านดัน 'ปฏิบัติการ 1111' ยึดฐานที่มั่นกองทัพทหารพม่า ได้ 65 แห่ง ในรัฐกะเรนนี

กองกำลังฝ่ายต่อต้านประกาศว่าสามารถยึดฐานทัพ, ค่ายทหาร และฐานที่มั่นของกองทัพทหารพม่าได้ 65 แห่ง และยึดเมืองได้ 6 เมือง ในรัฐกะเรนนี หลังจากที่มี 'ปฏิบัติการ 1111' ทำให้กองทัพพม่าถูกสกัดกั้นเส้นทางการขนส่งลำเลียงที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองต่างๆ ของรัฐกะเรนนี

27 มี.ค. 2567 จากคำประกาศร่วมกันของกองกำลั งฝ่ายต่อต้านในพม่า เมื่อวันที่ 23 มี.ค. ที่ผ่านมาระบุว่า นับตั้งแต่ที่มีการเปิดฉาก "ปฏิบัติการ 1111" ในรัฐกะเรนนีมาจนถึงตอนนี้ ทางกองกำลังฝ่ายต่อต้านได้ ทำการยึดฐานทัพ, ค่ายทหาร และฐานที่มั่น ของกองทัพทหารพม่าได้ 65 แห่งแล้ว

โฆษกของ กองกำลังป้องกันแห่งชาติกะเรนนี (KNDF) ตั้งข้อสังเกตว่า หลังจากที่เริ่ม "ปฏิบัติการ 1111" ฝ่ายกองทัพทหารพม่าก็เผชิ ญกับการถูกสกัดกั้นเส้ นทางการขนส่งลำเลียงอย่างรวดเร็ ว ซึ่งเส้นทางเหล่านี้เป็นเส้ นทางที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองต่ างๆ ของรัฐกะเรนนี

โฆษกของ KNDF กล่าวว่า "ก่อนหน้าที่จะมี 'ปฏิบัติการ 1111' นั้น ทหารพม่าสามารถรักษาเส้ นทางขนส่งลำเลียงจากลอยก่อ, ดีมอโซ, พรูโซ และ พ่าส้อง เอาไว้ได้ อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการเปิ ดฉาก 'ปฏิบัติการ 1111' กองทัพทหารพม่าก็สูญเสียเส้ นทางเหล่านี้ทั้งหมด ผลที่ตามมาคือ ในตอนนี้กองทัพพม่าจะต้องอาศั ยแค่เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบิ นเพื่อทำการขนส่งและลำเลียงเท่ านั้น"

นับตั้งแต่ที่มีการเริ่ม "ปฏิบัติการ 1111" เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2566 เป็นต้นมา จนถึงตอนนี้ กองกำลังฝ่ายต่อต้านในรั ฐกะเรนนี ก็สามารถยึดฐานของกองทัพพม่ าได้รวมแล้ว 65 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ในหลายสถานที่ มีอยู่ 12 แห่งใน ลอยก่อ, 13 แห่งใน ดีมอโซ, 9 แห่งในพ่าส้อง, 5 แห่งในบอละแค, 7 แห่งในช่าดอ และ 17 แห่งในฝายขุ่น

ตลอดช่วงที่มีปฏิบัติการ 1111 กองกำลังฝ่ายต่อต้านสามารถเข้ ายึดพื้นที่เมืองไว้ได้ 6 แห่ง ได้แก่เมือง แมแส่, ดีมอโซ, ยวาติ, ช่าด้อ, มอซี และ โมบแย ในรัฐกะเรนนี ซึ่งประเมินได้ว่ าพวกเขาครอบครองรัฐกะเรนนีได้ แล้วร้อยละ 90

กองกำลังฝ่ายต่อต้านได้ ทำการประเมินว่า ในตอนนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่ กองทัพพม่าจะมีศั กยภาพมากพอที่จะเปิดปฏิบัติ การโจมตีโต้กลับเพื่อยึดแมแส่ และช่าด้อ

ในขณะเดียวกัน ที่เมืองปางลอง ก็ยังคงมีการสู้รบเกิดขึ้นอย่ างต่อเนื่องจากการที่กองทัพพม่าและพันธมิตรฝ่ายเผด็จการอย่ าง องค์กรแห่งชาติปะโอ (PNO) ทำการสู้รบกับกองกำลังฝ่ายต่อต้ าน

เรียบเรียงจาก

65 Junta Bases and Outposts in Karenni State Captured During ‘Operation 1111’, BNI, 25-03-2024

https://www.bnionline.net/en/ news/65-junta-bases-and- outposts-karenni-state- captured-during-operation-1111