ประมวลสถานการณ์สู้รบฝั่งเมียวดี ทหารกะเหรี่ยง KNLA และฝ่ายต่อต้านบุกโจมตีค่ายทหารพม่า กองพันที่ 275 ใกล้เมืองเมียวดี ด่านการค้าชายแดนตรงข้ามกับ อ.แม่สอด จ.ตาก หลังจากยึดค่ายติงกานญีนอง ปากทางเข้าเมืองเมียวดี ด้านรอง ผบ.กองทัพพม่า พล.อ.อาวุโส โซวิน รุดมาบัญชาการตอบโต้ฝ่ายต่อต้านอยู่ที่ บก.ภาคตะวันออกเฉียงใต้ เมืองมะละแหม่ง ถูกฝ่ายต่อต้านส่งโดรนสังหารโจมตี แต่ยังพลาดเป้า



ทหารกะเหรี่ยง KNLA และฝ่ายต่อต้านโจมตีค่ายทหารพม่า กองพันทหารราบที่ 275

ภาพเมื่อ 9 เม.ย. 2567 ที่มา: Karen Information Center



แฟ้มภาพ ค่ายทหารพม่า กองพันทหารราบที่ 275 ที่มา: Karen Information Center



แผนที่แสดงที่ตั้งกองพันทหารราบที่ 275 เมืองเมียวดี ที่มา: Google Maps



แผนที่แสดงที่ตั้งค่ายติงกานญีนอง และค่ายกองพันทหารราบที่ 275 เมืองเมียวดี ซึ่งถูกทหารกะเหรี่ยง KNLA และฝ่ายต่อต้านบุกโจมตี ที่มา: Google Maps

ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันอังคารที่ 9 เม.ย. นี้ กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNLA) และกองกำลังฝ่ายต่อต้าน บุกโจมตีกองพันทหารราบที่ 275 ซึ่งเป็นกองพันสุดท้ายที่ปกป้องเมืองเมียวดี โดยไม่กี่ชั่วโมงหลังการโจมตี กองทัพพม่าได้ส่งเครื่องบินมาสนับสนุนทางอากาศ และทิ้งระเบิดใกล้กับหมู่บ้านตุคะ ไม่ห่างจากที่ตั้งกองพัน 275 ทั้งนี้ตามรายงานของเว็บไซต์อิระวดี

ก่อนหน้านี้เมื่อวันศุกร์ (5 เม.ย.) ทหารกะเหรี่ยง KNLA และแนวร่วมยึดค่ายติงกานญีนอง ที่ตั้งของทหารพม่ากองพันทหารราบที่ 355, 356 และ 357 โดยมีผู้มอบตัว 600 กว่าราย ในจำนวนนี้เป็นทหาร 410 ราย

หลังจากนั้น กองกำลังฝ่ายต่อต้านพยายามจะบุกยึดฐานที่มั่นของกองพันทหารราบที่ 275 ซึ่งอยู่ใกล้เมืองเมียวดี ทั้งนี้รัฐบาลทหารพม่า SAC ส่งเครื่องบินเช่าเหมาลำมาจอดที่สนามบินแม่สอดเพื่ออพยพเจ้าหน้าที่รัฐบาลเมื่อวันที่ 7 เม.ย. ที่ผ่านมา แต่ต่อมายกเลิกภารกิจ

การโจมตีค่ายกองพัน 275 ช่วงบ่ายวันอังคารเกิดขึ้นหลังจากกองพันดังกล่าวปฏิเสธที่จะวางอาวุธ

ทั้งนี้ มีภาพที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียว่ามีกองกำลังทหารไม่ทราบฝ่ายประจำการบริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 1 แต่เมื่อตรวจสอบกับแหล่งข่าวของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU ระบุว่าไม่ใช่ทหารกะเหรี่ยง KNLA หรือฝ่ายต่อต้าน แต่เป็นทหารของอดีตกองกำลังพิทักษ์ชายแดน (BGF) กลุ่มของ พ.อ.ซอชิดตู่ ที่ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกองกำลังแห่งชาติกะเหรี่ยง KNA ซึ่งเข้าประจำการแทนทหารพม่า ขณะที่ข้าราชการของรัฐบาลทหารพม่า SAC ยังเป็นผู้ควบคุมด่านตรวจคนเข้าเมืองของเมียวดี

มีชาวบ้านในเมียวดีให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวอิระวดีว่าหากเกิดการต่อสู้ขึ้นในตัวเมืองเมียวดี พวกเขาจะอพยพออกจากเมือง

สำหรับด่านชายแดนเมียวดี นับเป็นด่านใหญ่คับคั่งอันดับ 3 ของพม่า โดยข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ฝ่ายรัฐบาลทหารพม่า ระบุว่าในรอบปีที่ผ่านมา (2566) มีมูลค่าทางการค้าที่ด่านแห่งนี้ถึง 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุเมื่อวันอังคารว่าพร้อมรองรับผู้หลบหนีภัยสงคราม ซึ่งอาจมีตัวเลขถึงหนึ่งแสนราย

รอง ผบ.กองทัพพม่าบัญชาการต้านทหารกะเหรี่ยงที่มะละแหม่ง รอดจากเหตุโดรนสังหาร



แฟ้มภาพ รอง พล.อ.อาวุโส โซวิน รอง ผบ.กองทัพพม่า และรองประธาน SAC

ที่มา: The Global New Light of Myanmar

มีรายงานด้วยว่า เวลาประมาณ 17.10 น. ของวันที่ 8 เม.ย. ในขณะที่ผู้นำระดับสูงของรัฐบาลทหารพม่า นำโดยรอง พล.อ.อาวุโส โซวิน รอง ผบ.กองทัพพม่า และรองประธาน SAC ประชุมวางแผนยุทธการอยู่ที่กองบัญชาการทหาร กองทัพภาคตะวันออกเฉียงใต้ ในย่านระไคน์คง ที่จังหวัดมะละแหม่ง เมืองหลวงของรัฐมอญ เกิดเหตุโดรนสังหารของฝ่ายต่อต้าน 2 ลำโจมตีที่ตั้งของนายทหารพม่า

โดยเหตุโจมตีดังกล่าว เป็นปฏิบัติการของกลุ่ม Alpha Bats ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหน่วยปฏิบัติการยุทธวิธีฉ่าทูวอ ซึ่งเป็นหน่วยเดียวกับที่ก่อเหตุโจมตีสนามบินเอยา ที่เนปิดอว์ เมื่อ 5 เม.ย. ที่่ผ่านมา

ทั้งนี้ไม่มีรายงานความสูญเสีย แต่กลุ่ม Alpha Bats อ้างว่า มีการเคลื่อนย้าย รอง พล.อ.อาวุโส โซวิน รวมทั้งผู้บัญชาการกองทัพภาคตะวันออกเฉียงใต้ออกจากพื้นที่ทันที

ขณะที่คืนวันเกิดเหตุ เวลาประมาณ 21.00 น. แหล่งข่าวท้องถิ่นระบุกับสำนักข่าวมอญว่า ได้ยินเสียงยิงปืนใหญ่ในเขตรอบนอกเมืองมะละแหม่ง ขณะเดียวกันมีการเพิ่มมาตรการควบคุมเส้นทางเข้าออกเมืองมะละแหม่งเข้มข้นขึ้นจนถึงวันที่ 9 เม.ย.

ทั้งนี้รัฐมอญ และรัฐกะเหรี่ยง เป็นพื้นที่ปฏิบัติการของทหารพม่า กองทัพภาคตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่เมืองมะละแหม่ง

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2567 เกิดเหตุลอบสังหารด้วยโดรนทิ้งระเบิดใส่ พล.อ.เมียะทุนอู รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีการสื่อสาร และสมาชิกของรัฐบาลทหาร SAC ขณะที่ พล.อ.เมียะทุนอู ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างสนามบินและท่าเรือที่เกาะต์พรัน อำเภอมุดง จังหวัดมะละแหม่ง แต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต โดยการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นโดย กองพันที่ 6 ขององค์กรป้องกันแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNDO) และกองกำลัง PDF