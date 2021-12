กองทัพพม่ากับ KNLA รบพุ่งต่อเนื่อง ชาวพม่าผวา ลี้ภัยมาไทยกว่า 4,000 คน 

กองทัพพม่ายังรบกับ KNLA หนัก ชาวพม่าผวา ลี้ภัยมาฝั่งไทยกว่า 4,000 คน ด้าน รมช.กลาโหม ยันช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม แต่ถ้าเหตุการณ์สงบ พร้อมส่งตัวกลับทันที ด้าน HRW ร้องไทยไม่รีบส่งชาวพม่ากลับ หวั่นตกเป็นเป้าการโจมตีของทหาร

ชาวพม่าต้องอพยพข้ามแม่น้ำเมยมาฝั่งไทย เนื่องจากหวั่นเกรงสถานการณ์สู้รบระหว่างกองทัพพม่ากับ KNLA เมื่อ 19 ธ.ค. 64 (ภาพจาก KIC)

20 ธ.ค. 64 สำนักข่าว Thai PBS รายงานวันนี้ (20 ธ.ค.) ทหารกองทัพพม่า หรือ ‘ทัตมาดอ’ ยังคงสู้รบกับกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติกระเหรี่ยง (KNLA) มีการเสริมกำลังและอาวุธหนักเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องที่บ้านเลอเตก่อ บ้านแม่ตอตะเล, บ้านมินลาปี่น และบ้านผะลู ทางใต้ของ จ.เมียวดี ประเทศพม่า ตรงข้าม ต.แม่ตาว ต.แม่กุ และ ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก

ล่าสุด ทหารพม่าเสริมกำลังเข้าพื้นที่อีก 200 นาย พร้อมอาวุธหนัก ทั้งรถหุ้มเกราะ และรถถัง ส่งผลทำให้ชาวเมียนมายังคงหนีภัยสู้รบเข้ามาฝั่งไทยต่อเนื่อง

ขณะที่ฝ่ายสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง หรือ KNU ส่งหนังสือแจ้งให้ทหาร 7 กองพลตั้งแต่ด้านเหนือจรดด้านใต้ ตรงข้ามกับไทย หากพบศัตรูเข้าพื้นที่ให้ยิงได้ทันที ล่าสุด มีกองกำลังไม่ทราบฝ่ายระเบิดสะพานที่รัฐบาลไทยสร้างให้เมียนมา บนทางหลวงสายเอเชียบริเวณเมืองกอกาเลก ลึกจากชายแดนไทย-เมียนมาไป 60 กม.ได้รับความเสียหาย แต่รถยนต์เล็กยังไปได้

การสู้รบทำให้มีผู้หนีภัยชาวกะเหรี่ยง ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านโซซิเมียน ตรงข้าม ต.แม่กุ อ.แม่สอด ต้องอพยพไปกางเต็นท์ริมแม่น้ำเมย เพื่อรอข้ามมาฝั่งไทย ล่าสุด มีผู้หนีภัยสู้รบเข้ามาบริเวณชายไทยด้าน ต.มหาวัน และ ต.แม่ตาว ประมาณ 4,000 คน

ด้าน พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ระบุว่า นายกรัฐมนตรี ให้ดูแลความปลอดภัยชาวเมียนมาตามหลักมนุษยธรรม แต่เป็นการชั่วคราวเมื่อสถานการณ์สงบให้ส่งกลับทันที พร้อมมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ ส่วนทหารเป็นผู้สนับสนุนภารกิจ และติดตามสถานการณ์การสู้รบอย่างใกล้ชิด

ส่วนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ระบุว่า มีผู้หนีภัยสู้รบบางส่วน จากการตรวจคัดกรองโควิดพบติดเชื้อ และส่งเข้ารักษาตัวแล้ว

อย่างไรก็ตาม วานนี้ (19 ธ.ค. 64) ฟิล โรเบิร์ตสัน ผู้อำนวยการฮิวแทนไรซ์วอต์ช (HRW) ประจำภูมิภาคเอเชีย ทวิตข้อความเรียกร้องให้ทางการไทยไม่เร่งส่งตัวผู้ลี้ภัยพม่ากลับประเทศต้นทาง หวั่นชาวบ้านตกเป็นเป้าการโจมตีของทหารพม่า

โรเบิร์ตสัน กล่าวด้วยว่า ทุกคนทราบว่า กองทัพพม่าตั้งใจพุ่งเป้าโจมตีไปที่พลเรือนด้วยความรุนแรงถ้าเจอพวกเขาในสนามรบ นี่จึงไม่ใช่เรื่องเกินไปที่จะบอกว่า ผู้ลี้ภัยกำลังหลบหนีเพื่อรักษาชีวิตของพวกเขาเอง



