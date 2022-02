บอร์ด สปสช.อนุมัติแจก ATK รอบ 2 ปรับรูปแบบ “หน่วยบริการเบิกจ่าย 55 บาทต่อชุด” 

บอร์ด สปสช.อนุมัติ “กระจายชุดตรวจ ATK-self test” ประชาชนทุกสิทธิรอบ 2 ดูแลคนไทยเข้าถึงการคัดกรองโควิด-19 ปรับวิธีบริหารจัดการให้หน่วยบริการ “เบิกจ่ายชดเชย 55 บาท/ชุด” รวมบริการแนะนำวิธีใช้ การอ่านผล และการปฏิบัติตัว พร้อมร่วมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาประเทศ กำหนดใช้ ATK-self test ในรายการสินค้าบัญชีนวัตกรรม

17 ก.พ. 65 ทีมสื่อ สปสช. รายงานวันนี้ (17 ก.พ.) นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เมื่อ 7 ก.พ. 65 ที่ผ่านมา โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน มีมติเห็นชอบการสนับสนุนชุดตรวจ ATK-self test (ตรวจด้วยตนเอง) สำหรับประชาชนคนไทยทุกสิทธิ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรองและให้ผู้ติดเชื้อเข้าสู่การรักษาเบื้องต้นในระบบการดูแลผู้ติดเชื้อที่บ้านและในชุมชน (Home Isolation / Community Isolation : HI/CI)

(ซ้าย) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ (ขวา) นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ทั้งนี้ การกระจายชุดตรวจ ATK self test ในรอบนี้ สปสช.ปรับรูปแบบการบริหารจัดการใหม่ โดยให้หน่วยบริการที่ร่วมกระจาย ATK self test เบิกจ่ายชดเชยมาที่ สปสช.แทนในอัตรา 55 บาทต่อชุด รวมค่าชุดตรวจ ค่าบริการในการให้คำแนะนำการใช้ชุดตรวจ การอ่านผล และการปฏิบัติตัวของประชาชน ซึ่งจะทำให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับ ATK self test อย่างทั่วถึง

นพ.จเด็จ กล่าวต่อว่า สำหรับชุดตรวจ ATK-self test ที่กระจายในครั้งนี้ สปสช. เน้นเป็นชุดตรวจที่อยู่ในรายการสินค้าบัญชีนวัตกรรม เพื่อเป็นการร่วมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล โดย สปสช.จะทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการประสานกับผู้จำหน่าย ATK-self test ในบัญชีนวัตกรรม องค์การเภสัชกรรม เพื่อให้ได้ในราคาที่เหมาะสม และจำนวนตามความต้องการของหน่วยบริการ

ส่วนแนวทางในการรับชุดตรวจ ATK-self test เมื่อประชาชนคัดกรองความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน หรือแนวทางที่ สปสช.กำหนด แล้วผลประเมินเป็นกลุ่มเสี่ยง สามารถขอรับชุดตรวจ ATK-self test ได้ที่หน่วยบริการที่เข้าร่วมกระจายชุดตรวจ ATK-self test ได้แก่ ร้านยา คลินิกพยาบาล คลินิกกายภาพบำบัด หน่วยเทคนิคการแพทย์ฯ หรือหน่วยบริการอื่นที่สนใจโดยดำเนินการยืนยันการให้บริการในแอปพลิเคชัน (Application) ที่กำหนดและมีความพร้อมรับเงินผ่านระบบ i-Banking / Mobile Banking /Application ตามที่ สปสช.กำหนด

“หลังจากที่บอร์ด สปสช.ได้มีมติเห็นชอบการสนับสนุนชุดตรวจ ATK-self test สำหรับประชาชนคนไทยทุกสิทธินี้แล้ว จากนี้สำนักงานฯ จะเร่งดำเนินการในการประสานหน่วยบริการและผู้จำหน่าย ATK-self เพื่อกระจายให้กับประชาชนโดยเร็ว” เลขาธิการ สปสช. กล่าว