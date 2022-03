สื่ออังกฤษ ชี้ กระแสราชวงศ์ทรุดหนัก อดีตอาณานิคมแคริบเบียนเดินหน้าสู่สาธารณรัฐ

สำนักข่าวบีบีซีและเดอะการ์เดียนของอังกฤษ รวมถึงเดอะวอชิงตันโพสต์ของสหรัฐฯ รายงานบทสัมภาษณ์และบทวิเคราะห์กระแสความนิยมของราชวงศ์อังกฤษในอดีตประเทศอาณานิยมแถบแคริบเบียนที่ลดน้อยถอยลง โดยเฉพาะในจาไมกา ที่นายกฯ บอกเจ้าชายวิลเลียมว่าในอนาคตอาจจะถอด ‘ควีน’ ออกจากตำแหน่งประมุขแห่งรัฐและตั้งสาธารณรัฐที่แท้จริง

28 มี.ค. 2565 แม้ว่าพระราชกรณียกิจของเจ้าชายวิลเลียม ดยุคแห่งเคมบริดจ์ และเคท มิดเดิลตัน ดัสเชสแห่งเคมบริดจ์ ในการเสด็จฯ เยือนประชาชนในประเทศจาไมกาและบาฮามาสตั้งแต่วันที่ 19-26 มี.ค. 2565 ได้เสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการและได้รับการต้อนรับจากรัฐบาลรวมถึงประชาชนในประเทศเหล่านั้นอย่างอบอุ่น แต่สำนักข่าวหลายแห่งในอังกฤษ เช่น บีบีซีและเดอะการ์เดียน ออกมาวิเคราะห์ว่าการเสด็จฯ เยือนประเทศเครือจักรภพในครั้งนี้ของดยุคและดัสเชสแห่งเคมบริดจ์นั้นไม่ประสบความสำเร็จเท่าไรนัก เพราะแผนประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ราชวงศ์อังกฤษยุคใหม่ไม่ได้ทำให้กระแสความต้องการเป็น “สาธารณรัฐ” ในอดีตประเทศอาณานิคมลดน้อยถอยลง เห็นได้จากการประท้วงต่อต้านราชวงศ์อังกฤษในประเทศเบลีซที่ทำให้ดยุคและดัชเชสทั้ง 2 พระองค์ต้องยกเลิกแผนการเดินทางกะทันหัน รวมถึงเสียงเรียกร้องจากคนรุ่นใหม่ชาวจาไมกาที่ระบุว่าพวกเขาอยากเห็นประเทศมีอิสรภาพอย่างแท้จริง

แพทริค เวอร์นอน (Patrick Vernon) นักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวอังกฤษเชื้อสายจาไมกา ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเดอะการ์เดียนของอังกฤษว่า “สหราชอาณาจักรยังคงมีสายสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและกฎหมายที่สำคัญ ซึ่งเป็นเรื่องยากที่ประเทศอย่างจาไมกาจะมีอิสรภาพอย่างแท้จริง ปีนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ประชาชนจะได้ส่งเสียงสะท้อนให้เห็นว่า ‘เราต้องการจะเป็นสาธารณรัฐใช่ไหม แล้วมันหมายความว่าอะไร’ ถ้าจาไมกาตัดสินใจเช่นนั้น จะเกิดโดมิโน่เอฟเฟ็กต์กับประเทศอื่นๆ ในทะเลแคริบเบียนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ” ทั้งนี้ เวอร์นอนเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการรณรงค์เพื่อสิทธิของชาวอังกฤษผิวดำและเป็นผู้นำในโครงการวินด์รัช (Windrush) หรือการเรียกร้องสิทธิให้ผู้อพยพและลูกหลานผู้อพยพจากทะเลแคริบเบียนที่เข้ามาเป็นแรงงานในสหราชอาณาจักรในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงช่วงทศวรรษที่ 1970

ด้านมาร์ค โกลดิ้ง ผู้นำฝ่ายค้านจากพรรคประชาชนแห่งชาติ (PNP) ของจาไมกาเคยออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลจาไมกาถอดถอนสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ออกจากตำแหน่งประมุขแห่งรัฐ ขณะที่เมื่อช่วงต้นเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา ฮิว สมอล ทนายความอาวุโสชาวจาไมกาผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพระราชินี (Queen’s Counsel: QC) ได้ออกมาเผา ‘วิกผม’ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งระบบตุลาการแบบอังกฤษ เพื่อประท้วงให้องค์กรตุลาการของจาไมกายกเลิกสภาองคมนตรี (Privy Council) ซึ่งเป็นศาลสูงสุดของจาไมกาที่เลียนแบบมาจากอังกฤษในยุคอาณานิคม แล้วเปลี่ยนมาใช้ระบบอำนาจศาลสูงสุดตามศาลยุติธรรมแห่งแคริบเบียน (Caribbean Court of Justice: CCJ) ซึ่งเป็นระบบตุลาการที่ใช้ร่วมกันในประเทศแถบทะเลแคริบเบียน

*หมายเหตุ: ตำแหน่งที่ปรึกษาพระราชินี (QC) เป็นทนายความที่มีสิทธิว่าความในศาลสูงสุดของอังกฤษและประเทศในเครือจักรภพ แต่งตั้งโดยกษัตริย์อังกฤษตามการเสนอชื่อของสภาเนติบัณฑิตและสมาคมกฎหมายผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งมีฐานะเป็นประธานศาลสูงและหัวหน้าฝ่ายตุลาการ (เทียบเท่าตำแหน่งประธานศาลฎีกาของไทย)

เสียงเรียกร้องการประกาศอิสรภาพอย่างแท้จริงในจาไมกา ไม่ได้มีแค่เสียงจากฝ่ายค้าน นักวิชาการ นักกิจกรรม และประชาชนชาวจาไมกาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเสียงจากฝ่ายรัฐบาลของจาไมกาชุดปัจจุบันซึ่งมาจากพรรคแรงงาน ที่เมื่อเกือบ 20 ปีก่อน พรรคนี้เคยคัดค้านการยุบสภาองคมนตรี และไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนไปใช้ระบบศาลยุติธรรมแห่งแคริบเบียน อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 ขณะที่ดยุคและดัชเชสแห่งเคมบริดจ์เสด็จฯ เยือนจาไมกานั้น บีบีซีรายงานว่าแอนดรูว์ โฮลเนสส์ นายกรัฐมนตรีจากพรรคแรงงานของจาไมกาได้บอกกับเจ้าชายวิลเลียมว่า “จาไมกาเตรียมเดินหน้าตามเป้าหมายที่จะมีอิสรภาพอย่างแท้จริง” และพร้อมระบุว่ามีประเด็นบางอย่าง “ที่ไม่ได้รับการแก้ไข” แต่การเสด็จฯ เยือนของราชวงศ์อังกฤษครั้งนี้อาจเป็นโอกาสดีที่ปัญหาเหล่านั้นจะได้รับการแก้ไขเสียที บีบีซีรายงานเพิ่มเติมว่าปัญหาดังกล่าวที่นายกรัฐมนตรีจาไมกาพูดถึงนั้นคือเสียงเรียกร้องจากประชาชนชาวจาไมกาที่ต้องการให้รัฐบาลถอดถอนตำแหน่งกษัตริย์อังกฤษออกจากการเป็นประมุขของประเทศ เพื่อชดใช้เรื่องการค้าทาสในยุคอาณานิยม นอกจากนี้ บีบีซียังรายงานว่านายกรัฐมนตรีของจาไมกากล่าวว่าประเทศของเขากำลังก้าวไปข้างหน้า เขาและชาวจาไมกาต้องการบรรลุเป้าหมายแห่งการพัฒนาในเวลาอันรวดเร็ว รวมถึงเติมเต็มความทะเยอะทยาน และโชคชะตาด้วยตนเองในฐานะประเทศเอกราชที่มั่งคั่งและพัฒนาแล้ว

