'ชเว่ก๊กโก่' ไชน่าทาวน์ แห่งรัฐกะเหรี่ยง เมืองอาชญากรรมข้ามชาติ ที่เผด็จการพม่ามีเอี่ยว

“ชเว่ก๊กโก่” ไชน่าทาวน์แห่งรั ฐกะเหรี่ยง เมืองในพม่าที่เป็นแหล่งคาสิโนมีแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ จากจีนเข้ามาดำเนินการได้อย่างลอยนวล มีการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงานให้ คนหลอกลวงต้มตุ๋นออนไลน์ รวมถึ งการพนันต่างๆ และดูจะเพิ่มขึ้นหลั งการรัฐประหารในพม่า เนื่องจากมีความเกี่ยวพันกับคนระดับสูงของในการรัฐประหาร รวมถึงผู้นำอย่างมิ นอ่องหล่ายด้วย

3 มี.ค. 2566 สื่ออิระวดีรายงาน หลังจากที่กองทัพพม่าก่อการรั ฐประหารเมื่อปี 2564 ก็ทำให้เกิดวิกฤตมนุ ษยธรรมในวงกว้าง ไม่เพียงเท่านั้นยังกลายเป็นการทำลายหลักนิติ ธรรมลงด้วย สถานการณ์ความมั่นคงในพม่าเลวร้ ายลงกว่าเดิมทุกวัน และการที่เผด็จการทหารพม่าปล่ อยให้ความไร้ขื่อแปเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ในประเทศ กลายเป็นการเปิดช่องให้ อาชญากรต่างๆ ทำอะไรตามใจชอบได้ ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรไซเบอร์, อาชญากรค้ามนุษย์ และกลุ่มค้าอาวุธเถื่อน ที่กระทำการอยู่ตามชายแดนไทยพม่า

เมืองชเว่ก๊กโก่ รัฐกะเหรี่ยง อยู่ฝั่งตรงข้ามชายแดนอำเภอแม่ สอดของไทยมีปัญหาแก๊งอาชญากรรมจากจีน และอาชญากรอื่นๆ ที่ฉวยโอกาสขยายปฏิบัติ การอาชญากรรมของตัวเองในช่วงที่ พม่ากำลังเกิดเหตุวุ่ นวายจากการยึดอำนาจของกองทัพ โดยชเว่ก๊กโก่อยู่ห่ างออกไปทางตอนเหนือของแม่สอด เป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งศูนย์ รวมอาชญากรรมต่างๆ อย่างการพนันออนไลน์, การหลอกลวงต้มตุ๋น และการค้ามนุษย์

ในปี 2565 มีผู้คนจากหลายสัญชาติไม่ว่ าจะเป็นฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, อินเดีย, ไทย, ไต้หวัน, บังกลาเทศ, บราซิล, เคนยา, โคลอมเบีย และฮ่องกง ต่างก็เดินทางมาที่ไทยเพราะมี คนสัญญาว่าจะจ้างงานพวกเขา แต่พวกเขากลับถูกล่อลวงและถู กพวกค้ามนุษย์จับตัวส่งพวกเขาข้ ามพรมแดนไปยังชเว่ก๊กโก่

ห่างออกไปทางใต้ของชเว่ก๊กโก่ 20 กิโลเมตร เป็นสถานที่ที่เรียกว่า เคเคพาร์ค หรืออีกชื่อหนึ่งคือ เคเคการ์เดน เมื่อไม่นานนี้ตกเป็นข่ าวหน้าหนึ่งในฐานะที่เป็นแหล่ งศูนย์กลางการค้ามนุษย์ที่มี เหยื่อเป็นชาวมาเลเซียและชาวอิ นเดีย

เหยื่อค้ามนุษย์ทั้งในชเว่ก๊กโก่และในเคเคพาร์ค ต่างก็ถูกคุมขังและถูกบังคับใช้ แรงงาน ทำงานตุ้มตุ๋นออนไลน์ให้กับแก๊งอาชญากรรม คนที่ปฏิเสธที่จะทำตามก็จะถู กลงโทษทางร่างกาย หรือกระทั่งถูกละเมิดสิทธิในรู ปแบบอื่นที่เลวร้ายกว่านั้น แก๊งอาชญากรรมยังได้เรียกค่ าไถ่จากครอบครัวของเหยื่อเพื่ อแลกกับการปล่อยตัวญาติพี่น้ องของพวกเขาที่ถูกบังคับใช้ แรงงานด้วย

สถานทูตของประเทศต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ กำลังพยายามอย่างหนักในการช่ วยเหลือพลเมืองของพวกเขาจากแก๊งในชเว่ก๊กโก่เวลาที่มีการพูดคุยวงในของทู ตประเทศต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ก็มีการพูดถึงชื่อเมืองชเว่ก๊กโก่มากขึ้นจนเข้ามาแทนที่การพู ดถึงชื่อของอองซานซูจี นักการเมืองฝ่ายประชาธิ ปไตยของพม่าที่ชาวโลกยกย่องผู้ ที่กำลังถูกเผด็จการพม่าเล่ นงานจนต้องจำคุกหลังจากมีการรั ฐประหาร 2564

ชื่อของชเว่ก๊กโก่นั้นกลายเป็ นชื่อที่อื้อฉาวบนหน้าหนึ่ งของหนังสือพิมพ์ในภูมิ ภาคในฐานะที่เป็นเมืองรั งโจรเพราะที่นั่นมีธุรกิ จหลอกลวงต้มตุ๋น, การลักพาตัว, การค้ามนุษย์ โดยที่รัฐบาลประเทศต่างๆ ถูกกดดันมากขึ้นเรื่อยๆ ให้ต้องตอบสนองต่อการร้องเรี ยนฉุกเฉินจากเหยื่อและจากญาติ ของเหยื่อ

กลุ่มติดอาวุธที่แยกตัวมาซบเผด็ จการพม่า มีเอี่ยวกับ 'ชเว่ก๊กโก่'

ชเว่ก๊กโก่อยู่ภายใต้ การปกครองของกองกำลังอาสาสมั ครพิทักษ์ชายแดน (BGF) ที่นำโดย พันเอก Saw Chit Thu ผู้นำกลุ่มกบฏกะเหรี่ยง หลายปีที่แล้ว Saw Chit Thu ได้ลงนามข้อตกลงหยุดยิงกับกองทั พพม่าโดยที่ BGF ได้แยกตัวออกจากกองกำลังกะเหรี่ ยงประชาธิปไตยฝ่ายพุทธ (DKBA) ออกมาตั้งเป็นกองกำลังของตั วเองและอยู่หันมาอยู่ภายใต้ สายการบังคับบัญชาบางส่ วนของกองทัพพม่า

ย้อนไปในช่วงสมัยกลางคริ สตทศวรรษที่ 1990 ในช่วงนั้นมีการสู้รบอย่างดุเดื อดระหว่างกองทัพพม่ากับกลุ่ มกบฏกะเหรี่ยงแถบพื้นที่ชเว่ก๊กโก่ซึ่งในตอนนั้นยังถูกเรียกว่า Kawmoora สมรภูมิ Kawmoora เป็นที่รู้จักดีทั้งในหมู่ ประชาชนชาวพม่าและนักข่าวต่ างประเทศว่าเป็นพื้นที่สู้ รบระหว่างกลุ่มกบฏกะเหรี่ ยงและกองทัพพม่า

น้อยคนที่จะจินตนาการออกว่าพื้ นที่สู้รบกั นแถบชายแดนจะกลายมาเป็นพื้นที่ ใต้ปกครองของกลุ่มกะเหรี่ยงที่ แยกตัวออกมา กลุ่ม BGF ได้ทำข้อตกลงกับกองทัพพม่าทั้ งข้อตกลงสันติภาพและข้ อตกลงทางธุรกิจ แล้วก็มีการเชื้อชวนให้กลุ่มธุ รกิจมืดของจีนเข้ามาร่วมลงทุนด้ วย จนทำให้ทุกวันนี้เขตเศรษฐกิจพิ เศษชเว่ก๊กโก่ของพม่าถูกเรียกว่ าเป็น "เขตอาชญากรรมพิเศษของพม่า" ที่ความเลวร้ายของมันทำให้เนปิ ดอว์ชิดซ้ายไปเลย

ในปี 2560 Saw Chit Thu ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ บริษัท ย่าไท่ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัทของ She Zhijiang ชาวจีนที่ถือสัญชาติกัมพูชา ผลที่ตามมาคือการที่บริษัทใหม่ ของกองกำลัง BGF ชื่อ Chit Linn Myaing จำกัด ซึ่งเป็นหน้าฉากให้กับการลงทุ นของจีนในโครงการพัฒนา 15,000 ล้านดอลลาร์เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ในชเว่ก๊กโก่โครงการดังกล่าวมีการสร้างภาพว่ าเป็นศูนย์รวมความทันสมัยทั้ งสนามบิน, เขตอุตสาหกรรม, บ้านพักตากอากาศ, สวนสนุก, โรงแรม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ พื้นที่ชนบทที่เคยห่ างไกลความเจริญอย่างชเว่ก๊กโก่กลายเป็นเมืองไชน่าทาวน์แห่งรั ฐกะเหรี่ยงที่มีกลุ่มนักลงทุ นชาวจีน คนงานจากจีน และนักพนันจีนพากันแห่เข้ ามาในพื้นที่ และ She Zhejiang ก็เป็นคนที่เปลี่ยนมันให้ กลายเป็นศูนย์กลางอาชญากรรมอย่ างการพนันออนไลน์ และการหลอกลวงต้มตุ๋น

ในปี 2561 คณะกรรมการการลงทุนของพม่าได้ อนุมัติเฟสแรกของโครงการเมื องใหม่ชเว่ก๊กโก่เป็นวงเงิน 22.5 ล้านดอลลาร์ไปกับการก่อสร้างบ้ านพักตากอากาศหรู 59 แห่ง บนพื้นที่ราว 64 ไร่ อย่างไรก็ตามมีการขยายการตั วออกไปเกินกว่าที่กำหนดไว้ จนทำให้อำเภอ แม่สอด เมืองที่เคยหลับไหลเมื่อช่วง 20 ปีก่อนหน้านี้ ได้เปลี่ยนแปลงกลายเป็นเมืองที่ อึกทึก เต็มไปด้วยรถหรู, ร้านอาหารแพงๆ และโรงแรม เที่ยวบินจากกรุงเทพฯ มาที่แม่สอดแทบจะถูกจองเต็มทุ กที่นั่ง

ผู้พัฒนาพื้นที่เคยอ้ างในตอนแรกว่าโครงการเมืองใหม่ ชเว่ก๊กโก่เป็นส่วนหนึ่ งของโครงการหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ของจีน (BRI) แต่ทางการจีนก็ประกาศว่าไม่มีส่ วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้หลั งจากที่รัฐบาลของอองซานซูจี ทำการสืบสวนเกี่ยวกับโครงการก่ อนหน้านี้

ในปี 2563 สถานทูตจีนในกรุงย่างกุ้งได้สนั บสนุนรัฐบาลพม่าในยุคนั้ นในการสืบสวนถึงความผิดปกติที่ เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาชเว่ก๊กโก่ที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิ จารณ์ ประเทศไทยได้สั่งปิดกั้นการให้ บริการพลังงานและโทรคมนาคมต่อชเว่ก๊กโก่อย่างไรก็ตามมีการกลับมาเปิดให้ บริการพลังงานและอินเทอร์เน็ตต่ อชเว่ก๊กโก่อีกครั้งช่วงไม่ นานหลังจากเกิดรัฐประหาร 2564

กลุ่มชาวจีนพากันเดินทางไปที่ แม่สอดอย่างต่อเนื่อง ในกลุ่มเหล่านี้มี She Zhejiang รวมอยู่ด้วย เขามีอีกชื่อหนึ่งคือ Dylan She เขาเป็นผู้หลบหนีการจับกุ มของทางการจีนและถือหนังสือเดิ นทางของกัมพูชาหลังจากที่ เคยลงทุนคาสิโนในกัมพูชามาก่อน

ทางการไทยเคยจับกุม She Zhejiang เมื่อเดือน ส.ค. 2565 ในข้อหาเปิดบ่อนพนันออนไลน์อย่ างผิดกฎหมาย แต่บริษัทย่าไท่ก็บอกว่าการจั บกุมดังกล่าวนี้ไม่ได้ การประกอบธุรกิจของพวกเขาแต่อย่ างใด มีกลุ่มชาวจีนที่เข้าเมืองอย่ างผิดกฎหมายหลายพันคนยังคงอาศั ยอยู่ที่ชเว่ก๊กโก่และธุรกิจพนันออนไลน์ของเมืองนี้ ก็ยังคงคึกคัก

แก๊งอาชญากรจ่ายส่วยเผด็ จการพม่า มีเส้นสายโดยตรง

แม้กระทั่งกองทัพพม่าเองก็ได้ ให้ใบอนุญาตกับพันธมิตรและกลุ่ มคนใกล้ชิดของพวกเขาในการเป็นผู้ บริหารโรงแรม, คลับบาร์ และคาสิโนในเมืองต่างๆ ที่มีพรมแดนติดกับไทยและจีน โดยที่ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายค่ าธรรมเนียมรายปีให้กับกองทัพพม่ า

ในกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ มีนักธุรกิจที่ใกล้ชิดกับรั ฐบาลพม่าอย่าง Tun Min Latt รวมอยู่ด้วย เขาเป็นคนค้าอาวุธและเป็นคนค้ ายาเสพติดผู้ที่เคยถูกจับกุ มในกรุงเทพฯ เมื่อปี 2565 เขาเป็นคนที่มีเส้นสายกั บนายพลระดับสูงของกองทัพเผด็ จการพม่า รวมถึงมินอ่องหล่ายและครอบครั วของมินอ่องหล่ายด้วย

Tun Min Latt เป็นผู้บริหารบริษัทสตาร์ แซพพายกรุ๊ปและบริหารโรงแรมกั บคาสิโนหลายแห่งที่เมือง ท่าขี้เหล็ก ซึ่งอยู่ในรัฐฉาน ติดชายแดนไทยทางตอนเหนือจังหวั ดเชียงราย โรงแรมอัลลัวร์รีสอร์ทที่เขาเป้ นเจ้าของมีคาสิโน, แหล่งช็อปปิ้ง และความบันเทิงอื่นๆ ที่ดึงดูดนักพนันชาวไทยและชาวจี น

การที่ Tun Min Latt มีเส้นสายหยั่งลึกไปถึงระดับผู้ นำกองทัพทำให้ เขาสามารถทำตามอำเภอใจได้ ในการดำเนินธุรกิจผิ ดกฎหมายตามชายแดนที่ทำกำไรให้กั บเขาอย่างมาก บริษัทของเขาจ่ายค่าธรรมเนี ยมรายปีให้กับกองทัพพม่าแล้วก็ ยังมีการจ่ายส่วยให้กับผู้ นำเผด็จการมินอ่องหล่ ายและครอบครัวของมินอ่องหล่ ายเป็นจำนวนที่มากพอสมควรด้วย มีรายงานว่ากลุ่มผู้นำเผด็ จการทหารพม่าในตอนนี้ พยายามหาทางทำให้ Tun Min Latt ออกจากคุกให้ได้หลังจากที่เขาถู กทางการไทยจับกุม

แก๊งอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นหลั งรัฐประหารพม่า 2564

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติจากจีนหลายกลุ่ มที่บริหารคาสิโนและโรงแรมต่างๆ ในแถบชายแดนรัฐฉานที่เรียกว่า "สามเหลี่ยมทองคำ" พวกเขาผู้มิตรกับทั้งกองกำลังพิ ทักษ์ชายแดนและกลุ่มติดอาวุธอื่ นๆ สิ่งที่ย้อนแย้งก็คือ จากข้อมูลของสถาบันเพื่อสันติ ภาพสหรัฐฯ (USIP) ระบุว่า กลุ่มอาชญากรเหล่านี้ปรากฏมากขึ้ นหลังจากที่การรัฐประหาร "ช่วยเสริมกำลังให้(แก๊งอาชญากร)และสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการหารายได้อย่างผิดกฎหมาย"

ยังไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเม็ ดเงินจากชเว่ก๊กโก่ไปตกอยู่กั บกลุ่มเผด็จการทหารพม่ามากน้ อยแค่ไหน อย่างไรก็ตาม การที่เผด็จการพม่าได้รับรายได้ จากอาชญากรรมแถบชายแดนนั้นทำให้ พวกเขามีเงินซื้ออาวุธเอามากดขี่ ประชาชนตัวเองได้มากขึ้น

นอกจากสองพื้นที่ที่กล่าวมาแล้ว อิระวดีรายงานอีกว่า มีโครงการบ่อนคาสิโนผุดขึ้นเป็ นดอกเห็ดตามชายแดนรัฐกะเหรี่ ยงหลังจากที่เกิดการรัฐประหาร ในขณะเดียวกันเผด็จการทหารพม่ าก็ถูกประณามว่าก่อเหตุสั งหารหมู่และจับกุมคุมขังฝ่ ายตรงข้ามทางการเมืองโดยพลการซึ่ งนับได้ว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุ ษยชาติ การก่อเหตุเหล่านี้ขยายตั วจากใจกลางพม่ามาสู่พื้นที่ ชายแดนในพื้นที่ของกลุ่มชาติพั นธุ์ ดังนั้นแล้วมันจึงเป็นไปได้ ยากที่เผด็จการพม่ าจะปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ในประเทศตัวเอง

ในความเป็นจริงแล้ว พวกเศรษฐีแก๊งอาชญากรชาวจีนดู เหมือนจะทำข้อตกลงกับคนระดับสู งของเผด็จการทหารพม่าได้สำเร็ จโดยมีการจ่ายใต้โต๊ะให้ ทางการมากพอสมควรด้วย พวกเผด็จการทหารพม่าอาศัยที่ พวกเขามีอำนาจควบคุมเหนือพื้นที่ รัฐกะเหรี่ยงในกวาดรายได้เข้ ากระเป๋าตัวเอง ขณะเดียวกันในพื้นที่อื่นๆ ทางการพม่าก็ได้ปล้นสะดมบ้านเรื อนประชาชน ยิงเด็กๆ ทารุณผู้ต่อต้านเผด็จการจนถึ งแก่ชีวิต เผาหมู่บ้าน และใช้เครื่องบินเจ็ททิ้งระเบิ ดใส่ทั้งกองกำลังฝ่ายต่อต้ านและพลเรือน

การรัฐประหารในพม่าส่งผลให้เกิ ดปัญหาการขาดเสถียรภาพอย่างร้ ายแรงข้ามฝั่งชายแดนไปสู่ ประเทศอื่น ทำให้กลุ่มคนอพยพลี้ภัยจำนวนมาก ทำให้เศรษฐกิจล่มสลาย ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมความสูญเสี ยต่อมนุษย์ และทำให้ประเทศใกล้เคียงเกิ ดความกังวลด้านความมั่นคง

ในขณะที่แก๊งอาชญากรรมชาวพม่ าเองมีฐานอยู่ในเมืองหลวงเนปิ ดอว์ แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติก็ปฏิบั ติการได้อย่างลอยนวลอยู่ ตามชายแดนไทย-พม่า ทำให้เกิดปัญหาใหญ่ต่อความมั่ นคงในภูมิภาคแถบนั้น

สื่ออิระวดีระบุว่ามันถึ งเวลาแล้วที่รัฐบาลของประเทศต่ างๆ ที่มีชายแดนติดกับพม่าหรือใกล้ เคียงกับพม่า อย่าง จีน, อินเดีย และไทย จะต้องหันมาให้ความสนใจมากขึ้ นต่อปัญหาแก๊งอาชญากรรมที่ชเว่ก๊กโก่และแหล่งศูนย์รวมคาสิ โนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเผด็ จการทหารพม่า พวกเขาไม่ควรปล่อยให้ อาชญากรในพม่าขยายตัวโดยไร้ การตรวจสอบควบคุม เพราะพวกนี้เป็นภัยร้ายแรงต่ อประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน

เรียบเรียงจาก

Shwe Kokko: How Myanmar’s Crime Hub is Destabilizing the Region, The Irrawaddy, 27-02-2023

https://www.irrawaddy.com/ opinion/analysis/shwe-kokko- how-myanmars-crime-hub-is- destabilizing-the-region.html