มหากาพย์ 'คดีตัดโซ่' ตำรวจนัดส่งตัว 2 อาจารย์ - 1 นศ. วิจิตรศิลป์ มช. พร้อมสำนวนให้อัยการ พรุ่งนี้

ตำรวจนัดส่งตัวทัศนัย เศรษฐเสรี , ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ อาจารย์คณะวิจิตรศิลป์ มช. และยศสุนทร รัตตประดิษฐ์ นักศึกษาจากคณะวิจิตรศิลป์ 2 อาจารย์ - 1 นศ. ผู้ต้องหา 'คดีตัดโซ่' หอศิลป์ มช. เพื่อแสดงนิทรรศการประจำปีของนักศึกษา Media Art and Design เมื่อปี 2564 พร้อมสำนวนให้อัยการในวันพรุ่งนี้ (18 เม.ย. 2566) หลังทั้งสามคนถูกอัศวิณีย์ หวานจริง อดีตคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ แจ้งความข้อหาบุกรุก

17 เม.ย. 2566 พรุ่งนี้ (18 เม.ย. 2566) เวลา 09.30 น. ที่สำนักงานอัยการเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ นัดส่งตัว 2 อาจารย์ - 1 นศ. ผู้ต้องหา “คดีตัดโซ่” หอศิลป์ มช. ได้แก่ ทัศนัย เศรษฐเสรี , ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ อาจารย์คณะวิจิตรศิลป์ มช. และยศสุนทร รัตตประดิษฐ์ นักศึกษาจากคณะวิจิตรศิลป์ มช. พร้อมทั้งส่งสำนวนคดีให้อัยการพิจารณาต่อ

เหตุการณ์ นศ.วิจิตรศิลป์ มช. บุกยึดหอศิลป์ มช. เพื่อแสดงศิลปะนิพนธ์

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2564

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2565 ทัศนัย, ศรยุทธ และยศสุนทรได้เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาคดีตัดโซ่ ที่ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ย้อนไปปี 2564 นักศึกษา Media Art and Design คณะวิจิตรศิลป์ มช. รวมตัวกันพยายามตัดโซ่หอศิลป์ มช. เพื่อเข้าไปแสดงนิทรรศการประจำปีของตนเอง เนื่องจากผู้บริหารคณะได้นำโซ่มาล็อคทางเข้าตึก Media Art and Design และหอศิลป์ มช. ซึ่งอยู่ภายในบริเวศดังกล่าว พร้อมทั้งตัดน้ำตัดไฟ เป็นเหตุให้นักศึกษา Media Art and Design ชั้นปีที่ 4 ที่ต้องแสดงผลงานนิทรรศการประจำปีไม่สามารถเข้าไปติดตั้งงานได้ นักศึกษาเกือบ 100 คน จึงได้รวมตัวกัน บุกเข้ายึดพื้นที่หอศิลป์ มช. คืนจากผู้บริหารคณะ

หลังจากนั้นทัศนัย, ศรยุทธ และยศสุนทร ได้ถูกอัศวิณีย์ หวานจริง อดีตคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ (ขณะเกิดเหตุดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิจิตรศิลป์) เป็นผู้กล่าวหาทัศนัยกับพวกในข้อกล่าวหาร่วมกันเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นฯ

ยศสุนทร รัตตประดิษฐ์ นักศึกษาจากคณะวิจิตรศิลป์ มช. หนึ่งในผู้ต้องหาคดีตัดโซ่

ทั้งนี้ ในวันรับทราบข้อกล่าวหาคดีตัดโซ่ได้มีเหตุการณ์การปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับนักศึกษาที่มาให้กำลังใจบริเวณหน้าโรงพัก จนเป็นเหตุให้มีนักศึกษาได้รับบาดเจ็บ 1 ราย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ โดยกลุ่มนักศึกษาและนักกิจกรรมมีการนำป้ายผ้าและป้ายเขียนข้อความ อาทิ “ศิลปะสั้น คดียืดยาว” , “หากไร้ซึ่งเสรี จะมีศิลปะไว้ทำไม” , “โคตรตึงเลยครับจารย์” , “ฟ้องแน่นะวิ” , “เสรีภาพ ปิดทำการ” , “Free Art Free Speech” , “Coconut Milk University” มาวางบริเวณฟุตบาทหน้าสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พยายามกระชากป้ายผ้า “ศิลปะสั้น คดียืดยาว” จากมือยศสุนทร ทำให้นักศึกษา นักกิจกรรม และประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นช่วยกันดึงป้ายผ้าเอาไว้ ก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจผลักและกระชากตัวกันต์ธีทัต ปวีณ์กรสมบัติ ซึ่งเป็นนักศึกษาได้รับบาดเจ็บ

ภาพจากเฟซบุ๊กเพจ “ประชาคมมอชอ” จับภาพที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการในลักษณะคล้ายการบีบคอกันต์ธีทัตในช่วงเวลาชุลมุน