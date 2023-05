ครูสอนศาสนาในอิหร่านถูกโจมตีเพราะถูกมองเป็นฝ่ายรัฐเผด็จการ

แม้ข่าวการปราบผู้ประท้วงในอิหร่านจะซาลงบ้างแล้ว แต่ช่วงที่ผ่านมา เริ่มมีการเอาคืน โดยมีรายงานเหตุสังหารครูสอนศาสนาของอิหร่าน เพราะถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของปัญหาของประเทศที่รัฐบาลอำนาจนิยมใช้ปราบปรามผู้ต่อต้านอย่างโหดร้าย ทางด้านองค์กรฟรีดอมเฮาส์ให้รางวัลฟรีดอมส์อวอร์ดแก่ขบวนการผู้หญิงอิหร่านที่ต่อสู้กับรัฐบาล

เมื่อราวต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ประธานศาลสูงสุดของอิหร่าน โกลัมฮอสเซน โมห์เซนี เอเจอี เรียกร้องให้มีมาตรการอย่างเข้มงวดและเร่งด่วนต่อกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุโจมตีครูสอนศาสนาถึง 3 กรณีภายในช่วงสัปดาห์เดียว

นอกจากนี้ในวันที่ 5 พ.ค. หลังจากการประกาศของประธานศาลสูงสุดอิหร่าน ก็มีผู้พบศพของครูสอนศาสนา เอบราฮิม ฟาเซล ที่ตอนเหนือของอิหร่านหลังจากที่เขาหายตัวไป โดยที่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า ฟาเซล เสียชีวิตเพราะสาเหตุใด เนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าเขาถูกสังหารที่อื่นแล้วนำมาทิ้งน้ำหรือถูกทำให้จมน้ำเสียชีวิต

ฟาเซล มาจากครอบครัวที่มีชื่อเสียง เขาเป็นลูกชายของผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนศาสนาของจังหวัดมาซานดาราน และเป็นหลานของหนึ่งในผู้นำศาสนาอิสลามนิกายชีอะฮ์ที่มีชื่อเสียงของอิหร่านที่ชื่อ อยาตอลเลาะห์ โมฮัมหมัด คูเฮสตานี รวมถึงยังเป็นพี่เขยของ ส.ส. หัวแข็ง มาห์มูด์ นาบาเวียน ด้วย

เอเจอี ประธานศาลสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่า "พวกศัตรูกำลังบ่มเพาะการสมคบคิดเพื่อบ่อนทำลายความมั่นคงของอิหร่าน" โดยไม่ได้ระบุชัดเจนว่าศัตรูที่ว่านี้คือใคร

ก่อนหน้านี้นักข่าวและนักการเมืองในอิหร่านหลายคนเคยเตือนว่าการที่รัฐบาลอิหร่านใช้ความรุนแรงโจมตีผู้ประท้วงชาวอิหร่านจะส่งผลให้เกิดการโต้ตอบด้วยความรุนแรงเช่นเดียวกัน

หนึ่งในเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2566 มียามธนาคารรายหนึ่งในเมืองบาโบลซาร์ที่อยู่ติดทะเลแคสเปียนยิงครูสอนศาสนาระดับสูง อับบาส อาลี โซไลมานี ผู้ที่เป็นสมาชิกของสมัชชาผู้เชี่ยวชาญ และอดีตผู้แทนประจำจังหวัดของผู้นำสูงสุด อยาตอลเลาะห์ อาลี โคเมเนอี เหตุโจมตีที่เกิดขึ้นส่งผลให้โซไลมานีเสียชีวิตโดยทันที

ในแง่ของสถานการณ์นั้นยังคงไม่มีใครทราบสาเหตุแน่ชัดว่าโซไลมานีไปที่ธนาคารทำไม แต่ก็มีพยานในที่เกิดเหตุบอกว่ายามผู้ก่อเหตุเป็นอดีตตำรวจที่กำลังมีปัญหาทางการเงินและรู้สึกโกรธเกี่ยวกับเรื่องความเหลื่อมล้ำในสังคม ผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่า อดีตตำรวจผู้ก่อเหตุทำการสังหารโซไลมานีในตอนที่โซไลมานีกำลังรอคิวถอนเงินทีละจำนวนมาก

หลังจากเหตุการณ์สังหารโซไลมานีก็มีเหตุการณ์ที่ครูสอนศาสนาอีกรายหนึ่งถูกรถชนแล้วก็ลากไปกับถนนสักระยะหนึ่งก่อนที่ผู้ขับขี่จะขับหนีไป

อีกกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2566 มีคนขับรถชนนักศึกษาศาสนาอิสลาม 2 รายที่เมืองกอม จากนั้นคนขับรถก็ลงรถมาเพื่อแทงนักศึกษาศาสนารายหนึ่ง นอกจากนี้ผู้ก่อเหตุยังได้โจมตีตำรวจที่พยายามเข้ามาปลดอาวุธเขา ก่อนที่ตำรวจจะสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ในที่สุด

สำหรับเหตุการณ์เช่นนี้ มีครูสอนศาสนารายหนึ่งในกอมชื่อ อลาวี โบรูเจอร์ดี กล่าววิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอิหร่านว่าสร้างความแตกแยกระหว่างประชาชนกับกลุ่มผู้นำศาสนาอิสลาม และกล่าวย้ำว่ารัฐบาลได้ทำผิดพลาดไปแล้ว

การประท้วงในอิหร่านปะทุขึ้นตั้งแต่ปี 2565 ซึ่งเริ่มมาจากการประท้วงแสดงความไม่พอใจกรณี มาห์ซา อามินี หญิงชาวอิหร่านที่เสียชีวิตในที่คุมขังหลังถูกจับกุมด้วยข้ออ้างสวมฮิญาบไม่ถูกต้อง การประท้วงที่นำโดยกลุ่มผู้หญิงอิหร่านเริ่มกลายมาเป็นการประท้วงต่อต้านระบอบอำนาจนิยมในประเทศที่นำโดยผู้นำสูงสุด อยาตอลเลาะห์ อาลี โคเมเนอี ที่นับเป็นผู้นำทางศาสนาในอิหร่านด้วย

ฟรีดอมเฮาส์ ให้รางวัลฟรีดอมอวอร์ดแก่ผู้หญิงอิหร่าน

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่ผ่านมา องค์กรเอ็นจีโอจากสหรัฐฯ ฟรีดอมเฮาส์ ให้รางวัลฟรีดอมอวอร์ดประจำปี 2566 แก่ขบวนการผู้หญิงของอิหร่านชื่อว่า "ขบวนการผู้หญิง ชีวิต เสรีภาพ" เนื่องจากพวกเธอต่อสู้เพื่อพัฒนาการด้านประชาธิปไตย

ทางฟรีดอมเฮาส์ระบุถึงเหตุผลที่ให้รางวัลแก่ขบวนการผู้หญิงในอิหร่านว่า เป็นขบวนการที่แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความไม่ย่อท้อในการเผชิญหน้ากับการปราบปรามและการกีดกันเลือกปฏิบัติของรัฐบาลอิหร่านที่กดขี่ข่มเหงประชาชน

ไมเคิล เจ. อาบราโมวิตซ์ ประธานองค์กรฟรีดอมเฮาส์กล่าวว่า "ผู้หญิงอิหร่านจากทุกภาคส่วนของสังคมกำลังพาตัวเองไปเป็นแนวหน้าของการต่อสู้ที่มีความกล้าหาญในระดับน่าทึ่ง ประชาคมโลกควรจะยืนหยัดเคียงข้างผู้หญิงอิหร่านในตอนที่พวกเธอยังคงต่อสู้เพื่อเสรีภาพภายใต้การกดขี่ที่เลวร้ายและการละเมิดสิทธิมนุษยชน"

นอกจากกลุ่มขบวนการผู้หญิงอิหร่านแล้ว ทางฟรีดอมเฮาส์ยังได้ให้รางวัลฟรีดอมอวอร์ดแก่ วลาดิเมียร์ คารา-มูร์ซา นักประวัติศาสตร์และผู้นำฝ่ายค้านสายประชาธิปไตยของรัสเซียที่ต่อสู้กับการทุจริตและการกดขี่ปราบปรามประชาชนในรัสเซียภายใต้รัฐบาลอำนาจนิยมของ วลาดิเมียร์ ปูติน โดยที่ฟรีดอมส์เฮาส์ระบุยกย่อง คารา-มูร์ซา ในฐานะผู้ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในรัสเซีย

