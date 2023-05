เหมืองแร่แรร์เอิร์ธในกะฉิ่น ตอน 2 : KIO จะเลือกธุรกิจ-นายทุนจีน หรือเสียงของประชาชน

แม้ว่าองค์การอิสรภาพ (KIO) จะประสบปัญหาต้องการเงินทุ นในการซื้ออาวุธและจัดหาสาธารณู ปโภคในพื้นที่ที่ พวกเขาปกครอง แต่ KIO ก็ยอมยกเลิกเหมืองแร่ แรร์เอิร์ธหลังจากที่ ประชาชนกว่า 10 หมู่บ้านออกมาประท้วง ตอนที่ 2 พูดถึงความต้ องการตลาดโลกที่กำลังต้องการแร่ แรร์เอิร์ธสูงมาก และทุนจีนกับกลุ่มติดอาวุธอื่ นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเรื่องที่อะไรทำให้ KIO ยอมฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ตั วเองในที่สุด

20 พ.ค. 2566 แม้ว่าองค์การอิสรภาพ (KIO) จะประสบปัญหาต้องการเงินทุ นในการซื้ออาวุธและจัดหาสาธารณู ปโภคในพื้นที่ที่ พวกเขาปกครอง แต่ KIO ก็ยอมยกเลิกเหมืองแร่ แรร์เอิร์ธหลังจากที่ ประชาชนกว่า 10 หมู่บ้านออกมาประท้วง

ความต้องการแร่แรร์เอิร์ ธในตลาดโลก ส่งผลให้เกิดเหมืองแร่นอกกฎหมาย

การที่ KIO พยายามผลักดันให้มีการทำเหมื องแร่แรร์เอิร์ธแห่งใหม่เป็ นไปตามความต้องการของตลาดโลกที่ เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งนำไปใช้ตั้งแต่กับสมาร์ ทโฟน, มอเตอร์รถยนต์ไฟฟ้า, กังหันลม ไปจนถึงอาวุธสู้รบ แร่ 17 ชนิดที่ถูกจัดเป็นแร่แรร์เอิร์ ธนั้นกำลังเป็นที่จั บตามองของนานาชาติ ทั้งในแง่ที่มันมีความสำคั ญในเรื่องสงครามการค้าระหว่ างสหรัฐฯ กับจีน และมีบทบาทในการ "เปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด" จากเดิมที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

อย่างไรก็ตามการขุดเจาะแร่แรร์ เอิร์ธนั้นไม่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมเอาเสียเลย มีการใช้สารเคมีเป็นพิษในการสกั ดเอาแร่ออกจากดิน ทำให้เกิดการปนเปื้อนผืนดิ นและแหล่งน้ำ กลายเป็นภัยต่อระบบนิเวศน์และต่ อสุขภาพของมนุษย์

ด้วยสาเหตุนี้เองทำให้จีน ซึ่งเป็นผู้ส่งออกแร่แรร์เอิร์ ธรายใหญ่ของโลก เริ่มทำการปราบปรามการทำเหมื องแร่แรร์เอิร์ธภายในประเทศตั วเองมาตั้งแต่ปี 2553 ทำให้หลังจากนั้นจีนต้องหั นไปหาพม่าเพื่อเป็นแหล่งแร่แรร์ เอิร์ธทดแทน กลายเป็นการโยนให้พม่าทำลายสิ่ งแวดล้อมของตัวเองแทน ข้อมูลขององค์กรจับตามองด้านสิ่ งแวดล้อม โกลบอลวิตเนส ที่ออกมาเมื่อเดือน ส.ค. 2565 ระบุว่าพม่ามีการกำกับดูแลด้ านทรัพยากรที่อ่อนแอและมี จำนวนแร่แรร์เอิร์ธที่มากยิ่ งกว่าจีน

โกลบอลวิตเนส พบว่าเหมืองแร่แรร์เอิร์ธในพม่ านั้นเป็นอุ ตสาหกรรมแบบนอกกฎหมายที่ควบคุ มโดยกลุ่มติดอาวุธและมีสายสัมพั นธ์ที่โยงใยอย่างซับซ้อนกับบริ ษัทในประเทศพม่าผู้ที่เป็นตั วแทนหน้าฉากให้กับนักลงทุนจีน

วิธีการขุดแร่แรร์เอิร์ธ ทำลายสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิ ตเกษตรกร

ข้อมูลจากภาพถ่ายผ่านดาวเที ยมระบุว่ามีจำนวนแหล่งที่ใช้ สารเคมีสกัดแร่เกือบ 300 แหล่ง ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช่กับแร่ แรร์เอิร์ธ แหล่งสกัดแร่เหล่านี้เกาะกลุ่ มกันอยู่ที่เทื อกเขาแถบชายแดนตะวันออกของรั ฐกะฉิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเดียวกับที่อยู่ ภายใต้การควบคุมของกองกำลังติ ดอาวุธที่สวามิภักดิ์ต่อเผด็ จการทหารพม่า

สำหรับ KIO แล้วพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกั บเหมืองแร่พวกนี้น้อยกว่ามาก แต่ก็มีการออกสัมปทานอนุญาตให้ ทำเหมืองแร่แรร์เอิร์ธในพื้นที่ ของพวกเขาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

วิธีการใช้สารเคมีกรองแร่ที่ว่ านี้ กระทำโดยการขุดเจาะโพรงเข้ าไปในเทือกเขาแล้วก็เทสารเคมี เข้าไปแบบที่เรียกว่า "เหมืองละลายแร่" (situ leaching) ซึ่งมักจะใช้ในพม่า คนงานเหมืองแร่ที่ปัจจุบันผันตั วมาเป็นเกษตรกรไร่อ้อยบอกว่าวิ ธีการนี้จะทำให้ต้นไม้ตายหมด มีทุ่งนาบางส่วนที่จะกลายเป็นทุ่ งนาที่เพาะปลูกอะไรไม่ได้ การผลิตข้าวลดลง มีบางคนที่บอกว่าปศุสัตว์ ของพวกเขาตายใกล้กับพื้นที่ ทำเหมืองแร่

กองกำลังว้า อิทธิพลจีน ความสัมพันธ์กับธุรกิจหยกในกะฉิ่น

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่ยังไม่ ได้รับการยืนยันจาก KIO ว่า กลุ่มติดอาวุธ กองทัพสหรัฐว้า (UWSA) อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกั บการทำเหมืองในกะฉิ่นร่วมไปกั บบริษัทจากจีนด้วย กองทัพสหรัฐว้าเป็นกองกำลังชาติ พันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า

หลังจากที่ UWSA ทำสนธิสัญญาหยุดยิงกับกองทัพพม่ าในปี 2532 กองทัพพม่าก็ยอมรับพื้นที่ส่ วนหนึ่งของรัฐฉานที่ติดกับจี นในฐานะพื้นที่ ปกครองตนเองของกองกำลังว้า และให้สัมปทานธุรกิจบางส่วนแก่ ว้ารวมถึงเหมืองหยกในรัฐกะฉิ่นด้วย ซึ่งกองกำลังว้าทำเหมืองหยกร่ วมกันกับ KIO กองกำลัง KIA (ฝ่ายกองกำลังของ KIO) กองทัพพม่า และกองกำลังติดอาวุธอื่นๆ อีกบางส่วน

เจสัน ทาวเวอร์ ผู้อำนวยการด้านพม่าของสถาบันสั นติภาพสหรัฐฯ กล่าวว่าถ้าหาก UWSA มีส่วนร่วมกับการทำเหมืองแร่ แรร์เอิร์ธจริงก็ไม่ใช่เรื่องน่ าแปลกใจเพราะ UWSA เข้าถึงเงินทุนและตลาดของจีนได้ รวมถึงมีส่วนพัวพันกับอุ ตสาหกรรมหยกในกะฉิ่นด้วย ซึ่งทาวเวอร์มองว่า UWSA คงทำไปเพราะเป็นธุรกิจเฉยๆ โดยไม่ได้หวังผลเรื่องการเมื องใดๆ สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญมากกว่ าคืออิทธิพลของจีนต่อจุดยื นทางการเมืองของทั้ง UWSA และ KIA

ทั้ง KIO และ UWSA ต่างก็เป็นสมาชิ กของคณะกรรมการเจรจาและปรึ กษาทางการเมืองสหพันธรัฐพม่า (FPNCC) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกเป็ นกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ที่ ทรงอำนาจและมีสายสัมพันธ์กับจีน ทางการจีนเคยผลักดันให้กลุ่มติ ดอาวุธเหล่านี้เจรจาต่อรองกั บเผด็จการทหารพม่ามาตั้งแต่หลั งรัฐประหารครั้งล่าสุดแล้ว ซึ่ง UWSA เป็นกลุ่มที่เจรจาต่อรองกับเผด็ จการกองทัพพม่ามาโดยตลอด ขณะที่ KIO จะปฏิเสธเป็นส่วนใหญ่

ในปี 2564 โกลบอลวิตเนส เคยรายงานเรื่องความเกี่ยวข้ องกันระหว่างอุตสาหกรรมหยกมูลค่ าหลายพันล้านในกะฉิ่นกับความขั ดแย้งด้านอาวุธ โดยที่รายงานระบุว่า UWSA เป็น "ผู้มีอิทธิพลเบื้องหลังรายสำคั ญ" ต่อเหมืองแร่เหล่านี้ และบางครั้งก็พบว่าพวกเขาให้ อาวุธกับ KIO เป็นสิ่งแทนการจ่ายภาษี พอเกิดการรัฐประหารในพม่าก็เสี่ ยงจะทำให้ความขัดแย้งเกี่ยวกั บธุรกิจหยกและการทุจริตคอร์รั ปชั่นแย่ลงยิ่งกว่าเดิม

ฮันนา ไฮน์สตรอม ผู้สืบสวนสอบสวนอาวุโสของโกลบอล วิตเนส กล่าวว่า ถ้าหาก KIO เดินหน้าทำเหมืองแร่แรร์เอิร์ ธในเขตทางตะวันออกต่อไป มันจะทำให้ความขัดแย้งเรื่องทรั พยากรรุนแรงขึ้น เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความโกรธเคื องและความไม่ไว้ใจกันในชุมชน

ไฮน์สตรอม มองว่า KIO ตกที่นั่งลำบากในตอนนี้ พวกเขาต้องการเงินทุนในการต่อสู้ กับเผด็จการทหารพม่าที่โหดเหี้ ยม และการที่โลกกำลังต้องการแร่ แรร์เอิร์ธอย่างมากก็กลายเป็นสิ่ งที่จะช่วยให้ KIO หาเงินทุนมาจุนเจือตัวเองในจุ ดที่ว่านี้ได้ แต่ถ้าหากทาง KIO ยอมให้กลุ่มที่มีที่มาคลุมเครื อมาทำเหมืองแร่ มันก็เสี่ยงที่จะก่อให้เกิ ดการทุจริตคอร์รัปชัน การทำลายสิ่งแวดล้อมและละเมิดสิ ทธิมนุษยชนในรัฐกะฉิ่น

"สิทธิของชุมชนชนพื้นเมื องและคนในท้องถิ่นไม่ควรจะถู กนำมาบูชายันต์บนแท่นพิธีนามว่ าประชาธิปไตย" ไฮน์สตรอม กล่าว

KIO ยอมถอยเพื่อประชาชน

นอกจากข้อกังวลเรื่องสิ่งแวดล้ อมแล้ว KIO ยังคำนึงถึงเรื่องที่ว่าเหมื องแร่ของพวกเขาจะบั่นทอนความสั มพันธ์ระหว่าง KIO กับฐานเสียงสนับสนุนที่สำคัญอย่ างกลุ่มประชาชนชาวกะฉิ่นด้วย

หนึ่งในผู้ประท้วงนามสมมุติว่า La Htoi ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ นำการประท้วงเหมืองแร่เคยกล่ าวไว้เมื่อเดือน เม.ย. 2566 ว่าทาง KIO เคยข่มขู่คุกคามพวกเขาหลายวิธี ทำให้พวกเขารู้สึกว่า KIO "ไม่ได้รักประชาชนของตัวเองอี กแล้ว" และมองว่า KIO แค่ต้องการ "คุ้มครองนักธุรกิจกับพวกเศรษฐี "

ในตอนนั้นเองทหาร KIA นายหนึ่งนามสมมุติว่า Awng Awng ก็แสดงความกังวลว่าสถานการณ์ จะตึงเครียดอย่างมากในระดับที่ KIO ไม่สามารถจะทำความเข้าใจร่วมกั นกับประชาชนได้ อีกทั้ง Awng Awng ยังบอกอีกว่าเขาอยากให้ผู้ นำกองกำลังทำตามอุดมการณ์ที่ พวกเขาต่อสู้คือการที่ต้องปกป้ องแหล่งธรรมชาติและทรั พยากรของผินแผ่นดินตัวเองด้วย

Sut Seng Htoi นักกิจกรรมกะฉิ่นชื่อดั งและโฆษกของขบวนการพลเมืองรั ฐกะฉิ่นบอกว่า "KIO กับ KIA มีความรับผิดชอบที่จะทำให้ ประชาชนท้องถิ่นพึงพอใจ ...ไม่เช่นนั้นมันจะส่ งผลกระทบต่อมุมมองของประชาชนที่ มีต่อการปฏิวัติกะฉิ่น"

ในวันที่ 13 เม.ย. ภาคประชาสังคมกะฉิ่นหลายองค์ กรร่วมกันออกแถลงการณ์ประณาม KIO ที่ทำการกดดันชุมชน และไม่สามารถหาแนวทางในเชิ งบวกในการแก้ไขปัญหาได้ รวมถึงเรียกร้องให้ KIO หยุดยั้งการทำเหมืองแร่แรร์เอิ ร์ธทั่วประเทศ เรียกร้องให้เคารพเสี ยงของคนในชุมชน และให้มีระบบจัดการทรัพยากรที่ ยั่งยืน

หลังจากที่แถลงการณ์ดังกล่ าวออกมาได้สองวัน KIO ก็ทำการยกเลิกโครงการเหมืองแร่ จากนั้นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ และความไม่พอใจก็แปรเปลี่ ยนกลายเป็นการยกย่องและความโล่ งอก

Nsang Gum San โฆษกของทีมประสานงานชั่ วคราวกะฉิ่นกล่าวว่าชาวกะฉิ่นมองว่าผลเสียด้านสิ่งแวดล้ อมไม่สามารถทดแทนได้ด้วยการให้ เงินตอบแทนหรือการแชร์ ผลประโยชน์ร่วมกันจากเหมือง กรณีนี้ยังเน้นย้ำให้เห็นอีกว่ าเสรีภาพในการแสดงออกเป็นสิ่งที่ ผู้คนให้คุณค่าอย่างมากในพื้นที่ ที่ KIO ปกครองอยู่ จากการที่โครงการที่มี แผนการจะดำเนินการอาจจะถูกคว่ำ ได้ถ้าหากคนในท้องถิ่นไม่ยอมรับ

นอกจากนี้ นักเคลื่อนไหวชาวกะฉิ่นรายอื่นๆ ยังมองว่าการที่ผู้นำ KIO ยกเลิกเหมืองแร่สะท้อนให้เห็นว่ าพวกเขารับฟังเสียงประชาชน มีความเชื่อมั่นในเรื่ องการปกครองตนเอง และทำให้ประชาชนกลับมาเชื่ อใจพวกเขามากขึ้น ทั้งนี้หนึ่งในนักเคลื่อนไหวคือ Sut Seng Htoi ก็ยังคงเรียกร้องให้ ประชาชนชาวกะฉิ่นออกปากวิพากษ์ วิจารณ์ความอยุติธรรมทุกรู ปแบบต่อไป

