'รัฐไร้อารมณ์ขัน' เมื่อจีนไม่ตลกกับมุขล้อเลียนรัฐ 'อังเคิล โรเจอร์' - 'หลี่ห้าวฉือ' ถูกแบน ถูกปรับ

“อังเคิล โรเจอร์” ถูกแบนจากเวย์ปั๋วโซเชียลมีเดียจีน หลังเล่นมุขล้อเลียนประธานาธิบดี สีจิ้นผิง และเสียดสีการเซนเซอร์ของรัฐบาลจีน ในเวลาไล่เลี่ยกันก็มี “หลี่ห้าวฉือ” นั กแสดงตลกอีกรายที่ถูกปรับเป็นล้านเพี ยงเพราะเล่นมุขแซวคำขวัญทหารจีน

25 พ.ค. 2566 ไนเจล อึ้ง ยูทูบเบอร์จากมาเลเซียที่ เป็นที่รู้จักในฐานะดาวตลกในนาม "อังเคิล โรเจอร์" ถูกแบนจากโซเชียลมีเดียเวย์ปั๋วซึ่งเทียบได้กับเป็นทวิตเตอร์ ของจีน ไม่กี่วันหลังจากที่อังเคิล โรเจอร์ โพสต์ คลิปเล่นมุขเสียดสีเรื่ องการเซนเซอร์ของรัฐบาลจีน และเรื่องเกี่ยวกับประธานาธิบดี สีจิ้นผิง

"อังเคิล โรเจอร์ ใกล้จะถูกแคนเซิลแล้ว" อังเคิล โรเจอร์ เขียนระบุในทวิตเตอร์พร้ อมกับโพสต์คลิปที่เขาเล่นมุขดั งกล่าว ซึ่งอังเคิล โรเจอร์ เป็นตัวละครที่ไนเจลมั กจะสวมบทบาทในเชิงเสียดสีภาพลั กษณ์ของชายชาวเอเชียสูงวัยในต่ างประเทศในยูทูบมักจะเป็นเนื้อหาวิ จารณ์การทำอาหารของชาวตะวันตกที่ ทำอาหารเอเซียแบบผิดๆ ส่วนคำว่า "แคนเซิล" เป็นคำสแลงในโลกอินเทอร์เน็ตหมายถึงการถูกรุมบอยคอตต์จากกลุ่ มคนเพราะความไม่พอใจบางอย่าง

คลิปที่ว่านี้ อังเคิล โรเจอร์ได้พูดติดตลกเกี่ยวกับรั ฐสอดแนมของจีน และขอร้องให้พรรคคอมมิวนิสต์จี นอย่าได้ "ทำให้เขาหายสาบสูญ"

อังเคิล โรเจอร์ หรือ ไนเจล อึ้ง

จนกระทั่งวันที่ 20 พ.ค. บัญชีผู้ใช้งานเวย์ปั๋วของอังเคิล โรเจอร์ ถูกแบนไม่ให้โพสต์ เนื้อหาใหม่ มีข้อความบนเพจของอังเคิล โรเจอร์ ระบุว่ า เขาถูกบล็อก "เพราะละเมิดกฎเกณฑ์และข้อบังคั บที่เกี่ยวข้อง" แต่ก็ไม่ได้ระบุรายละเอี ยดมากกว่านี้

นอกจากอังเคิล โรเจอร์ จะเป็นยูทูบเบอร์แล้ ว เขายังแสดงเดี่ ยวไมโครโฟนไปทั่วโลกด้วย อังเคิล โรเจอร์ วางแผนที่จะเผยแพร่วิดี โอเดี่ยวไมโครโฟนที่ ทำให้เขาถูกแบนจากจีนในวันที่ 4 มิ.ย. ที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นวันรำลึ กเหตุการณ์ปราบปรามผู้ชุมนุมเรี ยกร้องประชาธิปไตยที่จัตุรัสเที ยนอันเหมิน ในปี 2532 โดยที่ทางการจีนมีความอ่อนไหวกั บเรื่องวันรำลึกเทียนอันเหมิ นมาก และมักจะมีการเซนเซอร์การพู ดถึงวันเวลาและเหตุการณ์ดังกล่ าวนี้

รัฐบาลจีนสั่งปรับบริษัทนั กแสดงตลกอ่วม อ้างหมิ่นกองทัพ

กรณีการระงับบัญชีโซเชียลในจี นของอังเคิล โรเจอร์ เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดี ยวกับที่รัฐบาลจีนมี มุมมองทางลบต่ องานแสดงตลก และปราบปรามคนที่ พวกเขามองว่าล้ำเส้นในการวิ พากษ์วิจารณ์หรือเสียดสี ทางการเมือง

อีกกรณีที่เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกัน คือกรณีของ หลี่ห้าวฉือ (李昊石) นักแสดงตลกชาวจีนที่มีชื่ อทางการแสดงว่า "เฮาส์" เขาพูดติดตลกสื่อถึงทหารจี นแบบอ้อมๆ แต่กลับทำให้เกิดการโต้ตอบอย่ างหนักจากทางการจีน ด้วยการสั่งปรับบริษัทบันเทิงที่ เขาทำงานให้เป็นเงินรวมประมาณ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 69 ล้านบาท) และถูกสั่งแบนไม่ให้จัดแสดงให้ เมืองใหญ่ๆ ของจีนด้วย

หลี่ห้าวฉือ

นอกจากนี้ตำรวจจีนยังทำการสื บสวนหลี่ห้าวฉือ ซึ่งเป็นไปได้ที่เขาจะถู กลงโทษจำคุก หลี่จำต้องยกเลิกงานแสดงทั้งหมด รวมถึงถูกห้ามไม่ให้โพสต์ ในโซเชียลมีเดียเวย์ปั๋วด้วย

มุขที่ก่อปัญหาให้กับหลี่ห้าวฉือ คือมุขที่เขานำคำขวัญของ "กองทัพประชาชนจีน" (PLA) ที่ว่า "มีสมรรถภาพที่จะชนะการสู้รบ และมีลีลาดี" มากล่าวถึงสุนัขของเขา ในตอนที่เขาแสดงเดี่ ยวไมโครโฟนตลกที่โรงละครเซนจูรี เทียร์เตอร์ กรุงปักกิ่ง ช่ วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

ในมุขตลกของหลี่ห้าวฉือเป็นเรื่องที่ เขาเล่าว่า พอเขาเห็นสุนัขที่เขารับเลี้ ยงวิ่งไล่กระรอก ซึ่งชวนให้เขานึกถึงคำขวั ญของกองทัพจีน ซึ่งเป็นคำขวัญแบบเดียวกับที่ผู้ นำจีนสีจิ้นผิงเคยพูดไว้เมื่อปี 2556 ตอนนั้นสีจิ้นผิ งควบตำแหน่งผู้นำของกองทัพของจี นเอาไว้ด้วย คำขวัญดังกล่าวนี้มักจะถู กนำมาพูดซ้ำโดยเจ้าหน้าที่รั ฐบาลและโดยสื่อของรัฐบาล

หลังจากที่มุขตลกของหลี่ห้าวฉือไปสร้ างความขุ่นเคืองให้กับทางการจี นเข้า บริษัท เซี่ยงไฮ้ เสี้ยวกัว คัลเจอร์ มีเดีย ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนของหลี่ ก็ออกคำแถลงขอโทษ

สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ ยวของเทศบาลกรุงปักกิ่งประกาศสั่ งปรับบริษัทเป็นเงิน 1.91 ล้านดอลลาร์ และริบทรัพย์ในส่วนรายได้ที่ มาจากการจัดแสดงเดี่ ยวไมโครโฟนของหลี่ 2 ครั้ง รวม 186,000 ดอลลาร์ โดยอ้างว่าเป็น "เงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย"

นอกจากนี้ ตำรวจของกรุงปักกิ่งยังเปิ ดเผยว่าพวกเขาทำการสืบสวนหลี่ อ้างว่าการแสดงของหลี่นั้นเป็น "การหมิ่นประมาทอย่างร้ายแรง" ต่อกองทัพจีน และสร้าง "ผลกระทบไม่ดีต่อสังคม"

ปี 2564 จีนได้ออกกฎหมายห้ามไม่ให้มี การหมิ่นประมาทหรือเย้ยหยันเจ้ าหน้าที่ทหาร ในปี 2565 มีกรณีที่อดีตนักข่าวสื บสวนสอบสวนถูกทางการจีนตัดสิ นลงโทษจำคุก 7 ปี หลังจากที่เขาตั้งคำถามต่ อบทบาทของจีนในสงครามเกาหลีว่ าเป็นไปตามที่ นำเสนอในภาพยนตร์ชาตินิยมจีนที่ กวาดร้ายได้มหาศาลหรือไม่

นอกจากนี้ยังมีกรณีที่ตำรวจในต้ าเหลียนทำการจับกุมผู้หญิ งรายหนึ่งที่โพสต์แสดงความคิ ดเห็นว่าทำไมหลี่ห้าวฉือถึงถูกระงั บการแสดง และกล่าวถึงทหารจีนด้วยอิโมจิรู ปสุนัข โพสต์ดังกล่าวในตอนนี้ถู กลบไปแล้วและบัญชีผู้ใช้ งานของผู้หญิงรายนี้ก็ถูกระงั บการใช้งานด้วย ตำรวจแถลงถึงการจับกุมตัวเธอว่า "จะไม่มีการอนุญาตให้มีการหมิ่ นเกิดขึ้น เพื่อเป็นการปกป้องศักดิ์ศรี ของเจ้าหน้าที่กองทัพ"

บริษัท เซี่ยงไฮ้ เสี้ยวกัว คัลเจอร์ มีเดีย เป็นบริษัทจัดงานเดี่ ยวไมโครโฟนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ งในจีน ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่ านมาการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนเริ่ มได้รับความนิยมมากขึ้นในจีน จากการที่มีกระแสนั กแสดงตลกมาประชันบทบาทแข่งขันกั นในหน้าจอทีวี

ถึงแม้ว่าหลี่จะกล่าวขอโทษแล้ วโดยบอกว่าเขาจะ "ทบทวนอย่างลึกซึ้งและปรับทั ศนคติตัวเองใหม่" แต่ทางบริษัทก็สั่งพักงานเขาอย่ างไม่มีกำหนด และมีกลุ่มชาวเน็ตในเวย์ปั๋วแห่ ชื่นชมรัฐบาลที่ทำการแบนทำไมหลี่ห้าวฉือโดยอ้างว่าหลี่ "สมควรโดนแล้ว" และกล่าวหาว่า "เดี่ยวไมโครโฟนเป็นศิลปะชั้นต่ำ ที่ทำเหมือนว่าตัวเองมีวั ฒนธรรม"

‘รัฐไร้อารมณ์ขัน’ หรือทางการจีนจะปราบปรามเรื่ องตลก

เหตุที่เกิดขึ้นนี้ทำให้ผู้คนส่ วนหนึ่งกังวลว่าอาจจะนำไปสู่ การกวาดล้างเรื่องตลกในจีน โดยในช่วงที่ผ่านมาทางการจี นทำการเซนเซอร์แบบคุมเข้มในเรื่ องที่พวกเขามองว่าอ่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่องหน้ าอกของผู้หญิงไปจนถึงการวิพากษ์ วิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์จีน การพยายามควบคุมในเชิงอุดมการณ์ ภายใต้รัฐบาลสีจิ้นผิงได้ส่ งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบันเทิงจี นด้วย

ก่อนหน้านี้ในปี 2564 ก็เคยมีกรณีที่ไนเจลกล่ าวขอโทษแฟนวิดีโอชาวจีนและลบวิ ดีโอที่เขาทำการวิพากษ์วิจารณ์ สูตรทำอาหารร่วมกับ ไมค์ เฉิน ยูทูบเบอร์นักชิมที่ใช้ชื่อช่ องว่า "Strictly Dumpling" เนื่องจากว่าส่วนหนึ่งของวิดี โอดังกล่าวมีการวิพากษ์วิจารณ์ รัฐบาลจีน

โดยที่ ไมค์ เฉิน เป็นคนที่มักจะวิพากษ์วิจารณ์รั ฐบาลจีนผ่านทางทวิตเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่รัฐบาลจี นปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยชาวอุยกู ร์ วิจารณ์เรื่องการบังคับใช้ กฎหมายความมั่นคงต่อฮ่องกง นอกจากนี้ในอินสตาแกรมของเขายั งพูดถึงเหตุการณ์เทียนอันเหมิ นไว้หลายย่อหน้าโดยแสดงความเห็ นใจต่อผู้ที่ถูกสังหารในเหตุ การณ์เทียนอันเหมินปี 2532

"ผมดีใจที่ตัวเองอาศัยอยู่ในที่ ที่สามารถแสดงความคิดเห็นเหล่ านี้ได้ต่อสาธารณะ เป็นเสรีภาพที่ไม่อาจจะมีได้ ภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์จี นและเผด็จการอื่นๆ และเป็นเสรีภาพแบบเดียวกับที่ ชาวฮ่องกงพยายามจะรักษาเอาไว้" ไมค์ เฉิน เขียนข้อความดังกล่าวไว้ในอิ นสตาแกรม

ในทางตรงกันข้าม อังเคิล โรเจอร์ ในปี 2564 ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า พยายามเอาใจแฟนๆ ที่เป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่ จนยอมสละจุดยืน จากการที่อังเคิล โรเจอร์ ยอมขอโทษแฟนๆ ชาวจีน

เมื่อ 'อังเคิล โรเจอร์' เสียดสีการที่ตัวเองถูกแบน

แต่ในครั้งล่าสุด ดูเหมือนว่าท่าทีของอังเคิล โรเจอร์ จะเปลี่ ยนไป จากการที่เขาพยายามเล่นล้อกั บการเซนเซอร์ของทางการจีน และแม้กระทั่งเล่นล้อกับการที่ ตัวเองตกเป็นข่าวในเรื่องดังกล่ าวนี้ ผ่านทางวิดีโอล่าสุดที่ออกมาเมื่ อวันที่ 23 พ.ค. ที่ผ่านมา ชื่อ UNCLE ROGER CANCELED

"ฮายยา..." ไนเจลในบทอังเคิล โรเจอร์ พูดเปิดคลิปด้วยคำอุทานที่ แสดงความผิดหวัง อันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ งของตัวละครนี้ แล้วตามมาด้วยการเล่าเรื่องที่ ว่า "อังเคิล โรเจอร์ ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงถูกแบนในเวย์ปั๋ว หรือน่าจะเป็นเพราะเรื่องนี้" ตามมาด้วยคลิปวิดีโอเดี่ ยวไมโครโฟนที่เขาทำการเยินยอรั ฐบาลจีนด้วยน้ำเสียงเสียดสี

"นั่นอาจจะเป็นเพราะอังเคิล โรเจอร์ ล้อเลียนเขาไปทั่วนั่นแหละ ไม่ว่าคุณจะเป็นบีบีซี (สื่ออังกฤษที่อังเคิล โรเจอร์ เคยล้อการทำอาหารของช่องนี้ จนทำให้เขาโด่งดัง) ซีซีพี (ตัวย่อของพรรคคอมมิวนิสต์จีน) หรือ เจมี โอลิเวอร์ (เชฟรายการทำอาหารอีกรายหนึ่งที่ อังเคิล โรเจอร์ ชอบนำมาวิจารณ์) ไม่มีใครรอด" ไนเจลในบทอังเคิล โรเจอร์ กล่าวในคลิป ก่อนที่จะนำเรื่องนี้ มาโปรโมทโฆษณาการแสดงเดี่ ยวโมโครโฟนของตัวเอง

"หลานๆ ทั้งหลาย ถ้าพวกเธอเห็นว่าคลิปนี้ตลก พวกเธอจงสนับสนุนเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นที่ใช้ ชื่อว่า 'ฮายยา สเปเชียล'" อังเคิล โรเจอร์ กล่าวในคลิป ซึ่งฮายยา สเปเชียล คือ ชื่อเดี่ยวไมโครโฟนของเขาที่มี กำหนดการนำเสนอในวันที่ 4 มิ.ย. วันรำลึกเทียนอันเหมิน

