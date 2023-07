'มาลาเรีย' ระบาดหนักในรัฐกะเหรี่ยง หลังรัฐประหาร กองทัพพม่าปิดกั้นยา การเดินทาง

โรคมาลาเรียระบาดหนักตามแนวชายแดนไทย - พม่า รัฐประหารพม่าในรัฐกะเหรี่ ยงมีคนเป็นโรคมาลาเรีย 36,691 คนในปี 2565 จาก 8,707 ในปี 2563 (ก่อนรัฐประหาร) กลุ่มสาธารณสุขชาติพันธุ์ ในท้องถิ่นระบุ กองทัพพม่าปิดกั้นยาไม่ให้ไปถึงรัฐกะเหรี่ยงและปิดกั้ นการเดินทางโดยทั่วไปตามถนนเส้ นใหญ่

21 ก.ค. 2566 Ko Phoe Kar (นามสมมุติด้วยเหตุผลเรื่ องความปลอดภัย) เคยเกือบจะตาย 2 ครั้งในป่า หลังจากที่เขาทิ้งงานบาร์ที่ โรงแรมของตัวเองเพื่อไปร่วมจั บปืนร่วมสู้รบกับเผด็ จการทหารในรัฐกะเหรี่ยง ไม่นานหลังเกิดรั ฐประหารปี 2564 สิ่งที่ทำให้เขาเกือบตายไม่ ใช่เพราะกระสุนหรือทุ่นระเบิด แต่เป็นโรคมาลาเรีย

Phoe Kar ผู้นำทีมปฏิบัติการพิเศษย่างกุ้ งของกองกำลังต่อต้านเผด็จการพม่ ากล่าวว่า มีนักรบมากกว่า 30 นายภายใต้การบัญชาการของเขาป่ วยจากโรคมาลาเรียที่มียุงเป็ นพาหะนำโรค ซึ่งเป็นโรคที่เริ่มกลั บมาระบาดอีกครั้งตามเขตชายแดนที่ ติดกับไทย

มีนักรบรายแรกๆ ที่เป็นโรคมาลาเรียพบเมื่อเดือนมิถุนายน 2565 เขามีอาการป่วยเป็นไข้สูงช่วงเริ่มฤดูฝน พวกเขาย้ายไปที่โรงพยาบาลในหมู่ บ้านที่เมืองผาปูนซึ่งมี สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU) เป็นผู้ดูแล KNU เป็นองค์กรติดอาวุธชาติพันธุ์ที่ เก่าแก่ที่สุดในพม่า พวกเขาเข้าร่วมเป็นฝ่ายเดี่ยวกั นอย่างแน่นแฟ้นกับขบวนการลุกฮื อหลังรัฐประหาร

Phoe Kar กล่าวว่า พวกเขาเจ็บป่วยเพราะขาดยาและเสื้ อผ้า พวกเขากำลังประสบปัญหาอย่ างมากในป่า มีฝนตกหนักมาก ทำให้แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเดิ นทาง ถนนหนทางถูกทำลาย ทำให้ยานพาหนะสัญจรผ่านไปมาไม่ ได้ และยากที่จะหายารักษาโรคมาได้

กลุ่มด้านสาธารณสุขชาติพันธุ์ ในท้องถิ่นกล่าวว่า กองทัพทำการปิดกั้นยาและเภสัชภั ณฑ์ไม่ให้ไปถึงรัฐกะเหรี่ยงละรั ฐกะยา ขณะเดียวกันก็ทำการปิดกั้ นการเดินทางโดยทั่วไปตามถนนเส้ นใหญ่

ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์กล่ าวว่า กรณีคนเป็นโรคมาลาเรียกำลังเพิ่ มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดู ฝนระหว่างเดือน มิ.ย.-ต.ค. เพราะมีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่ ละมากๆ ของคนที่หนีจากการสู้รบ และการที่ระบบสาธารณสุขโดยทั่ วไปในพม่ากำลังเสื่อมถอย

Saw Ba Win ประธานของกลุ่มเสริมสร้ างระบบสาธารณสุขชาติพันธุ์ที่ เป็นกลุ่มเครือข่ายชุมชนและกลุ่ มชาติพันธุ์ที่เน้นทำงานเรื่ องสาธารณสุขในภาคตะวันออกของพม่ า กล่าวว่า ก่อนหน้าที่จะมีการรัฐประหาร พม่าสามารถควบคุมโรคมาลาเรียได้ เป็นส่วนใหญ่ แต่หลังจากที่มีการรัฐประหาร อัตราการติดโรคมาลาเรียก็เพิ่ มสูงขึ้นในแถบชายแดนไทย-พม่า

การกลับมาระบาดหนักของ 'โรคมาลาเรีย'

สมาคมการแพทย์พม่า (BMA) ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้บริ การสาธารณสุขในพื้นที่ความขั ดแย้งมานานมากกว่า 20 ปี ระบุว่า มีกรณีโรคมาลาเรียในรัฐกะเหรี่ ยง 8,707 กรณีในปี 2563 เพิ่มขึ้นมาเป็น 15,848 กรณีในปี 2564 และ 36,691 กรณีในปี 2565

Saw Nay Htoo ผู้อำนวยการ BMA กล่าวว่าจากเดิมที่กรณี โรคมาลาเรียในพม่ากำลังลดลงเรื่ อยๆ แต่ในปี 2564 เป็นต้นมาก็กลับมาเพิ่มสูงขึ้ นอย่างรวดเร็ว หลังจากที่มีการสู้รบและกลุ่ มประชากรพลัดถิ่นในรัฐกะเหรี่ยง

ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ก่อนหน้าที่ จะมียุงชุมจากฤดูฝน BMA ได้ทำการตรวจพบผู้ป่วยมาลาเรีย 20,547 กรณี และคาดการณ์ว่าจะตรวจพบรวมแล้ วมากกว่า 50,000 กรณี เมื่อถึงปลายปี

แม้กระทั่งตัวเลขจากฝ่ายเผด็ จการทหารพม่าก็แสดงให้เห็นว่ามี การเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยมาลาเรี ยแบบก้าวกระโดด รายงานของกระทรวงสาธารณสุขพม่ าเมื่อเดือน ก.ค. 2565 ระบุว่า จำนวนของกรณีผู้ติดเชื้อมาลาเรี ยเพิ่มสูงขึ้นทั่วประเทศเป็น 79,001 กรณีในปี 2564 เพิ่มจาก 58,835 กรณีในปี 2563 ไม่มีตัวเลขรายงานจำนวนผู้ป่ วยในปี 2565 และไม่มีความชัดเจนว่าเผด็ จการทหารพม่าทำการเก็บข้อมู ลในฝั่งชนบทของพื้นที่ๆ พวกเขาไม่ได้ปกครองได้อย่างไร

รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) ซึ่งเป็นรัฐบาลเงาฝ่ายประชาธิ ปไตยพม่าที่ตั้งขึ้นมาคู่ขนานต่ อสู้กับเผด็จการทหาร มีหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุ ขของตัวเอง ทั้งนี้ ทางกระทรวงสาธารณสุขของ NUG ยังไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับโรคมาลาเรียอย่างเป็ นทางการแต่อย่างใด

กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิ การของ KNU กล่าวว่า ก่อนหน้านี้มาลาเรียไม่ได้ถูกจั ดเป็นหนึ่งใน 10 โรคที่พบบ่อยในรัฐกะเหรี่ยง แต่พอหลังจากรัฐประหารมันก็ กลายมาเป็นโรคที่พบบ่อยเป็นอั นดับที่ 7 รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขฯ ของ KNU Saw Diamond Khin ระบุว่าจากการตรวจผู้ป่วยด้วยชุ ดตรวจโรคแบบเร่งด่วนพบว่ามีอยู่ 1 ใน 3 เป็นโรคมาลาเรีย

ณ คลินิคแม่ตาว ที่ก่อตั้งขึ้นโดยหมอ ซินเทีย หม่อง ในปี 2532 เพื่อดูแลผู้ลี้ภัยจากพม่า มีผู้เป็นมาลาเรียมารับการรั กษาเพียง 18 คนเท่านั้นในปี 2564 แต่ในปี 2565 กรณีผู้เป็นโรคมาลาเรียที่เข้ ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ ก็มีเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 300 ราย และในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ (2566) โรงพยาบาลแม่ตาวก็รับคนไข้ มาลาเรียเข้ารักษาแล้วประมาณ 150 ราย

ซินเทีย หม่อง กล่าวว่า "คนไข้ส่วนใหญ่ที่มาที่คลินิ กเป็นแรงงานข้ามชาติและคนพลัดถิ่ นจากฝั่งพม่า ในประเทศไทยนั้น ไม่มีการติดเชื้อมาลาเรียเกิดขึ้ นในเขตเมือง มีแค่พื้นที่ชายแดนเท่านั้น อัตราประชากรในแม่สอดที่เป็ นมาลาเรียอยู่ที่ร้อยละ 1 เท่านั้น"

เป็นไปได้ยากที่จะระบุตัวเลขผู้ ติดเชื้อมาลาเรียได้อย่างแม่ นยำในรัฐกะยา คนทำงานสาธารณสุขกับองค์กรเครื อข่ายสุขภาวะพลเมืองและการพั ฒนาที่เป็นเอ็นจีโอในท้องถิ่ นระบุว่ารัฐกะยามีกรณีผู้ติดเชื้ อมาลาเรียเพิ่มมากขึ้น แต่พวกเขาสามารถระบุจำนวนได้แน่ นอนจากจำนวนป่วยที่เข้าถึงบริ การสาธารณสุขได้เท่านั้น

คนทำงานสาธารณสุขในรัฐกะยาบอกว่ า มีคนเป็นมาลาเรียในแทบจะทุกเมื องของรัฐกะยา และจำนวนของผู้ติดเชื้อจริงๆ อาจจะมากกว่าตัวเลขที่ระบุไว้ อย่างเป็นทางการ

ความยากลำบากในการเข้าถึงบริ การสาธารณสุข

สหประชาชาติเคยประเมินว่ามี ประชาชนในรัฐกะยาเกือบ 100,000 ราย ที่กลายเป็นผู้พลัดถิ่ นเพราะการสู้รบ นับเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมดของรัฐเมื่ อเทียบจากสถิติปี 2557

การรัฐประหารที่เกิดขึ้นในพม่ ายังเป็นตัวการในการเร่งให้เกิ ดวิกฤตสาธารณสุขในพม่าด้วย ทั้งจากการที่มีการสู้รบเกิดขึ้ นในวงกว้าง และจากการที่ข้ าราชการจำนวนมากทำการหยุ ดงานประท้วงครั้งใหญ่ไม่ ยอมทำงานให้กับเผด็จการทหาร

Than Tun (นามสมมุติ) เป็นศัลยแพทย์ที่ ลาออกจากงานในเมืองหลวงลอยก่ อของรัฐกะยา เพื่อเข้าร่วมกั บขบวนการอารยะขัดขืนต่อต้านรั ฐประหาร และในตอนนี้กำลังทำงานให้กั บองค์กรเอ็นจีโอท้องถิ่นด้ านการแพทย์เคลื่อนที่ในรั ฐกาเรนนีที่ชื่อ "ลอยัลตีโมบายทีม" Than กล่าวว่า การรักษาโรคมาลาเรียนั้นทำได้ ยากขึ้นมาก เพราะพวกเขาไม่มียามากพอ ยาต้านมาลาเรียกำลั งขาดแคลนและไม่สามารถส่งไปให้กั บพื้นที่ๆ มีการระบาดเฉพาะภายในพื้นที่ได้

ทีมแพทย์เคลื่อนที่ของ Than Tun ได้ให้บริการสุขภาพแก่ ประชาชนราว 30,000 ราย ผู้อาศัยอยู่ในค่ายผู้พลัดถิ่ นภายในประเทศ 26 แห่ง ที่ตั้งอยู่เมืองดีมอโซ รัฐกะยา และในค่ายอีก 4 แห่งตามแถบชายแดนเมืองพรูโซ และเมืองบอละแค แต่พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงค่ ายผู้พลัดถิ่นในพื้นที่อื่นๆ ได้

Than Tun บอกว่าเป็นเพราะมีการสู้รบอย่ างหนักทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ พลัดถิ่นที่หนีตายจากสงครามไม่ สามารถเดินทางไปที่คลินิกได้

Diamond Khin จากกระทรวงสาธารณสุขของ KNU กล่าวว่า มีเรื่องคล้ายๆ กันเกิดขึ้นในรัฐกะเหรี่ยง เขาประเมินว่าถ้าหากประชาชนพลั ดถิ่นจากการสู้รบเพิ่มมากขึ้นก็ จะยิ่งทำให้กรณีคนเป็ นโรคมาลาเรียเพิ่มมากขึ้นด้วย และถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเขาก็ไม่ มียามากพอ มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือการที่ พวกเขาเดินทางไปในที่ต่างๆ ของรัฐได้ยาก ทำให้การลำเลียงเสบี ยงและยากลายเป็นปัญหาใหญ่

แพทย์ ฟรองชัวส์ นอสเทน กล่าวว่า อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้กรณี มาลาเรียเพิ่มสูงขึ้น เป็นเพราะการเข้าสู่ฤดูมรสุม ซึ่งเป็นฤดูที่จะมียุงเพิ่มขึ้น นอสเทนเป็นศาสตราจารย์ด้ านการแพทย์ในเขตร้อนชื้นและผู้ อำนวยการของหน่วยวิจัยมาลาเรี ยโซโกล (SMRU) ในแม่สอด ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งในปี 2529 เพื่อให้ความช่วยเหลือด้ านการแพทย์แก่ประชากรชายขอบทั้ งสองฟากฝั่งชายแดนไทย-พม่า

นอสเทนกล่าวอีกว่าทาง SMRU มีความยากลำบากในการจัดส่งเสบี ยงที่จำเป็นไปยังหมู่บ้านต่างๆ ในพม่า และมีความยากลำบากในการเข้าถึ งยารักษามาลาเรียที่ชื่อ tafenoquine ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อ P. vivax malaria ต้นตอที่ทำให้เกิดโรคมาลาเรี ยได้

นอสเทนบอกว่าถึงแม้ว่ายา tafenoquine จะจดทะเบียนในสหรัฐฯ, ออสเตรเลีย และแคนาดา แต่มันก็ไม่มีในไทยหรือในพม่า พอไม่มียาตัวนี้แล้ว พวกเขาก็ไม่สามารถควบคุ มการระบาดของเชื้อมาลาเรียได้

เมื่อความก้าวหน้าถูกฉุดให้ ถอยกลับไปที่เดิม

นอสเทนกกล่าวว่า ถึงแม้ว่ากรณีโรคมาลาเรียส่ วนใหญ่จะมาจากเชื้อปรสิต P.vivax แต่เชื้อสายพันธุ์ P.falciparum เป็นตัวที่มีโอกาสจะทำให้เกิ ดการป่วยหนักและการเสียชีวิ ตมากกว่า นอกจากนี้มันยังมีความเสี่ยงที่ P.falciparum จะมีการดื้อยามากขึ้นแล้วทำให้ ทางเลือกในการรักษาไม่มีเหลือ

ในปี 2565 ทาง SMRU ได้ทำการรักษาผู้ป่วยจากเชื้อ P. vivax ไป 32,000 กรณี และผู้ป่วยจากเชื้อ P. falciparum ไป 4,600 กรณี ในรัฐกะเหรี่ยง ในปี 2566 มีการรักษาผู้ติดเชื้อ P. vivax ไป 17,000 กรณี และ P. falciparum ไป 4,000 กรณี

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุ ว่า ในช่วงระหว่างปี 2553-2563 นั้นมีจำนวนผู้ป่วยมาลาเรี ยในพม่าลดลงร้อยละ 90 มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากมาลาเรี ยลดลงร้อยละ 99 และจำนวนเคสคนป่วยที่เป็ นชาวชาติพันธุ์ลดลงร้อยละ 86 ในปี 2563 พม่าแทบจะขจัดการติดเชื้อ P. falciparum ได้สำเร็จ ซึ่งหมายความว่ามีจำนวนกรณีผู้ ป่วยเหลืออยู่น้อยกว่า 1 ใน 1,000 คน

ในวันมาลาเรียโลกประจำปี 2566 ผู้อำนวยส่วนภูมิภาคของ WHO ปูนัม เคตราพัล สิงห์ ระบุว่า ชื่นชมว่าพื้นที่เอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเป็นพื้ นที่เป็นผู้ นำโลกในการลดโรคมาลาเรีย โดยการพยายามบรรลุเป้ าหมายการเกิดมาลาเรียและการเสี ยชีวิตจากมาลาเรียให้ได้ร้อยละ 90 ภายในปี 2573

สิงห์ยังระบุอีกว่า เอเชียตะวันอออกเฉียงใต้เป็นพื้ นที่สมาชิก WHO พื้นที่เดียวที่สามารถบรรลุเป้ าหมายการลดมาลาเรียได้สำเร็จร้ อยละ 40 เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่ง WHO ประเมินว่า ประเทศภูฏาน, เนปาล, ไทย และติมอร์ตะวันออก มีโอกาสจะสามารถขจัดมาลาเรียให้ หมดไปได้ภายในปี 2568

ในรายงานเรื่องมาลาเรียฉบับล่ าสุดในช่วงปลายปี 2565 นั้น WHO ระบุว่าพวกเขามีข้อมูลเกี่ยวกั บพม่าแค่เพียงบางส่วนเท่านั้น

Nay Htoo จากสมาคมแพทย์พม่ากล่าวว่ าระบบการสาธารณสุขในรัฐกะเหรี่ ยงและรัฐกะยาทั้งหมดต้องการเสถี ยรภาพในการแก้ไขปัญหาไม่เพี ยงแต่โรคมาลาเรียเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปัญหาฉุกเฉินด้ านการแพทย์อื่นๆ ด้วย

นอสเทนกล่าวว่ามันเป็นความรับผิ ดชอบของเหล่าผู้นำทางการเมือง ในการที่จะทำให้เกิดสภาพที่ เหมาะสมในการลดจำนวนผู้ติดเชื้ อมาลาเรียตามแถบชายแดนไทย-พม่า ไม่ใช่ภาระของคนที่เผชิ ญผลกระทบในท้องถิ่น

"ไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไร แต่ถ้ าหากปราศจากเจตจำนงทางการเมือง พวกเราก็คาดการณ์ได้ว่ าสถานการณ์จะยิ่งเลวร้ายลงกว่ าเดิมก่อนที่มันจะดีขึ้น" นอสเทน กล่าว

เรียบเรียงจาก

Conflict shoots up malaria cases on the Thai-Myanmar border, Frontier Myanmar. 17-07-2023

https://www.frontiermyanmar. net/en/conflict-shoots-up- malaria-cases-on-the-thai- myanmar-border/