การเคลื่อนไหวเชิงยุทธศาสตร์ : รัฐบาลทหารพม่าลดโทษให้ 'อองซานซูจี' พร้อมยึดอายุสถานการณ์ฉุกเฉิน

นักวิเคราะห์มองการเคลื่ อนไหวของรัฐบาลทหารพม่าในช่วงที่ ผ่านมา มีการขยายสถานการณ์ฉุกเฉิน เลื่อนเลือกตั้งออกไปจากเดิม หลังจากที่เคยเลื่อนมาแล้ว ในขณะเดียวกันก็ให้อภัยโทษบางส่ วนแก่ ‘อองซานซูจี’ รัฐบาลทหารพม่าทำเรื่องเหล่านี้ ไปเพื่อหวังผลอะไร

4 ส.ค. 2566 รัฐบาลกองทัพพม่าประกาศเมื่อวันที่ 31 ก.ค. ที่ผ่านมาว่าจะขยายสถานการณ์ฉุ กเฉินออกไปอีก 6 เดือน รวมถึงเลื่อนการเลือกตั้ งออกไปจากเดิมที่เคยให้สัญญาไว้ หลังรัฐประหาร 2564 กลายเป็นเดือนสิงหาคม 2567

รัฐธรรมนูญพม่าปี 2551 ที่ร่างโดยกองทัพพม่าเองระบุว่า ต้องมีการจัดการเลือกตั้ งภายใน 6 เดือน หลังจากที่การรัฐประหารสิ้นสุ ดลง ก่อนหน้านี้รัฐบาลทหารพม่ าเคยสัญญาว่าจะให้มีการเลื อกตั้งภายในเดือนสิงหาคม 2566 แต่ก็มีการประกาศเลื่อนออกไปอีกหนึ่งปี

มินอ่องหล่ายให้สัมภาษณ์ต่อสื่อยอมรับว่ า กองทัพพม่ายังไม่สามารถควบคุ มพื้นที่ในประเทศพม่าเอาไว้ได้ ทั้งหมด ยังมีการสู้รบเกิดขึ้ นในภูมิภาค สะไกง์, มะกเว, พะโค, ตะนาวศรี รวมถึงในรัฐ กะเหรี่ยง, กะยา และรัฐชีน

"พวกเราต้องการเวลาในการปฏิบัติ หน้าที่ต่อไป เพื่อให้มีการเตรียมการอย่างเป็ นระบบ เราไม่ควรจะรีบเร่งจัดการเลื อกตั้งครั้งถัดไป" มินอ่องหล่าย กล่าวในการประชุม

ไม่ใช่ครั้งแรกที่รัฐบาลทหารพม่าสั่งขยายเวลาสถานการณ์ ฉุกเฉิน ก่อนหน้านี้ พวกเขาเคยประกาศขยายเวลาสถานการ ณ์ฉุกเฉินมาแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ (2566) โดยที่สภากลาโหมและความมั่ นคงแห่งชาติของพม่า (NDSC) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มกองทัพแถลงในวันถัดจากนั้นว่ าสถานการณ์ "ยังไม่กลับมาเป็นปกติ" อีกทั้งมินอ่องหล่ายยังได้ แถลงในตอนนั้นว่าทางกองทัพยั งไม่สามารถควบคุมเมือง 1 ใน 3 ของพม่าเอาไว้ได้อย่างเต็มที่

รัฐบาลทหารพม่ากำลังสูญเสียพื้นที่ และต้องการถ่วงเวลา

อมารา ทิฮา นักวิจัยปริญญาเอก จากสถาบันวิจัยสันติภาพออสโลกล่ าวว่า มีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลทหารพม่ ากำลังพยายามถ่วงเวลารอให้ ผลการเลือกตั้งในปี 2563 หมดวาระเมื่อถึงปี 2568 โดยที่ในการเลือกตั้งครั้งดั งกล่าวอองซานซูจีและพรรคสันนิ บาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยเป็ นฝ่ายชนะ

ทิฮาวิเคราะห์ว่า กองทัพพม่าต้องการหลี กเลี่ยงไม่ให้เกิดการโต้แย้งเรื่ องความชอบธรรมถ้าหากมีการจั ดการเลือกตั้งก่อนหน้าที่ ผลการเลือกตั้งครั้งที่แล้ วจะหมดวาระ จึงเป็นไปได้ว่ารัฐบาลทหารจะหาเรื่ องขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉิ นออกไปเรื่อยๆ จนถึงปี 2567 การขยายสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งล่ าสุดนี้จึงเป็นเรื่องไม่น่ าแปลกใจสำหรับทิฮา

นอกจากนี้ทิฮายังระบุอีกว่ า การเตรียมการเลือกตั้งจากฝ่ ายเผด็จการทหารพม่าเป็นไปอย่ างเชื่องช้า และพื้นที่ส่วนใหญ่ของพม่าก็ กำลังตกอยู่ภายใต้การควบคุ มของกองกำลังฝ่ายต่อต้านกองทัพ ปัจจัยเหล่านี้ทำให้พม่าอาจจะยั งไม่ได้เห็นการเลือกตั้ งภายในเร็วๆ นี้

ทำไมพม่าถึงอภัยโทษส่วนหนึ่งให้ ‘อองซานซูจี’

อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสังเกตซึ่ งเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันคื อการที่รัฐบาลทหารพม่าให้อภั ยโทษบางข้อหาต่ออองซานซูจี จากเดิมที่กองทัพพม่าเคยสั่งให้ มีการลงโทษจำคุกซูจีรวม 33 ปี ในตอนนี้มีการนำตัวซูจี ออกจากเรือนจำกลับไปที่บ้านเพื่ อทำการคุมขังภายในบ้าน

ทิฮากล่าวว่าเรื่องนี้เป็น "การเคลื่อนไหวเชิงยุทธศาสตร์" ของรัฐบาลทหาร เพื่อที่จะลดแรงกดดั นจากนานาชาติ เป็นเรื่องที่กองทัพพม่ าทำอะไรตาม "เงื่อนไข, กำหนดเวลา และแผนการในเกมของตัวเอง"

ผู้สังเกตการณ์พม่าบางส่วนที่ มองว่า พม่าให้อภัยโทษซูจีบางข้ อหาเพื่อเป็นการเบี่ ยงเบนความสนใจจากปัญหาที่เกิดขึ้ นกับพวกเขาเอง เช่น การสูญเสียที่เกิดขึ้นกับกองทั พพม่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ ผ่านมา

มีมี วินน์ เบิร์ด ศาสตราจารย์จากศูนย์เอเชียแปซิ ฟิกเพื่อความมั่นคงศึกษา กล่าวว่า สาเหตุที่กองทัพพม่าไล่ทิ้ งระเบิดใส่บ้านเรือนประชาชนนั้ นเป็นเพราะว่าเป็นหนทางเดี ยวที่พวกเขาจะคุกคามผู้คนได้ กองทัพพม่าในตอนนี้ "กำลังล่มสลายและเน่าเฟะจากเนื้ อใน" นอกจากนี้ยังไม่มีหลักนิติ ธรรมเหลืออยู่อีกแล้ว

เบิร์ดกล่าวอีกว่า รัฐบาลที่ นำโดยทหารบริ หารประเทศผิดพลาดทางเศรษฐกิจ เช่น การเสนอใช้ธนบัตรชนิดใหม่ใบละ 20,000 จ๊าด (ราว 330 บาท) ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อขั้ นรุนแรง และยิ่งทำให้ประเทศที่กำลังมี การสู้รบขาดเสถียรภาพมากขึ้นกว่ าเดิม นอกจากนี้กองทัพพม่ายังดึงดู ดนักลงทุนจากต่างชาติไม่ค่อยได้ ด้วย

"กองทัพพม่าเป็นฝ่ายสร้ างความแตกแยก ทำลายเสถียรภาพ"

ก่อนหน้านี้สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ "อาเซียน" เคยออกฉันทมติ 5 ข้อเพื่อต้องการลดความขัดแย้ งในพม่า แต่ทหารพม่าก็ไม่ทำตามข้ อตกลงเหล่านี้ นอกจากนี้เบิร์ดยังมองว่า การที่รัฐบาลทหารพม่าต่ออายุ สถานการณ์ฉุกเฉินออกไปกลายเป็ นการ "ทำลายความน่าเชื่อถือของอาเซี ยน" ด้วย

เบิร์ดมองว่าแทนที่กองทัพพม่ าจะหยุดใช้ความรุ นแรงในประเทศโดยทันทีตามที่ให้ สัญญาไว้กับอาเซียน แต่พวกเขากลับกลายเป็น "ผู้จุดชนวนให้เกิดความรุนแรง" เสียเอง ทำให้ประชาชนที่ถูกโจมตีโดยทหารพม่ารู้สึกว่าพวกเขามี ความรับผิดชอบในการต้องปกป้องชุ มชนของตัวเอง เนื่ องจากการปราบปรามอย่างโหดเหี้ ยมของกองทัพ

เบิร์ดเรียกร้องให้อาเซียนอย่ าหลงเชื่อโฆษณาชวนเชื่อของกองทัพพม่าที่ว่าพวกเขากำลังทำให้ ประเทศเป็นปึกแผ่น แต่ควรจะปฏิสัมพันธ์กับทุกฝ่ ายที่มีความเกี่ยวข้องกับความขั ดแย้งเพื่อหาทางออกให้กับวิ กฤตนี้

"ในความเป็นจริงแล้วเผด็ จการทหารเป็นฝ่ายที่ทำให้เกิ ดความแตกแยกภายในประเทศขึ้น ก่อนหน้าการรัฐประหาร ไม่มีปัญหาด้านเสถียรภาพใดๆ เกิดขึ้นในประเทศเลย ... ในตอนนี้พวกเราขาดเสถียรภาพ แล้วก็ไม่ใช่แค่การขาดเสถี ยรภาพภายในพม่าเท่านั้น แต่มันยังรั่วไหลไปสู่ ประเทศใกล้เคียงด้วย" เบิร์ด กล่าว

ทิฮากล่าวว่า ถึงแม้พม่าจะยังคงมี ความขัดแย้งดำเนินต่อเนื่อง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันทมติ 5 ข้อของอาเซียนจะไม่ได้ผล อยากให้ประเทศใกล้เคียงกั บพม่าใช้ความพยายามมากขึ้ นในการยกระดับการแก้ไขวิกฤตไม่ ให้ฝังรากลึกไปมากกว่านี้

ทิฮาเสนอว่า ควรจะมีกระบวนการนำทาง โดยมีเป้าหมายหลักเป็นการลดระดั บความขัดแย้งและหาทางออกในแบบที่ ทำได้จริงในทางปฏิบัติเพื่อที่ จะแก้ปัญหาวิกฤตในพม่า

เรียบเรียงจาก

