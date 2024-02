นิทรรศการ - หนังสั้นจากชาวพม่าในเชียงใหม่ที่ “ไม่หยุดคิดถึงบ้าน”

“Newburma” กลุ่มชาวพม่าในเชียงใหม่จัดงาน “We just can’t and won’t stop missing our home” ฉายหนังสั้น - สารคดีจากผู้กำกับพม่า และแสดงนิทรรศการ FOR THE LOVE OF COMING HOME จาก 7 ศิลปินพม่ารุ่นใหม่ผ่านความหมายของคำว่า “บ้าน”

24 ก.พ. 2567 เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ที่ผ่านมา กลุ่ม Newburma ชาวพม่าในเชียงใหม่จัดงาน “We just can’t and won’t stop missing our home” ฉายหนังสั้น - สารคดีจากผู้กำกับชาวพม่า และมีนิทรรศการ FOR THE LOVE OF COMING HOME จาก 7 ศิลปินพม่า

ไกร ศรีดี ศิลปินรุ่นใหม่ในเชียงใหม่และคิวเรเตอร์ในนิทรรศการครั้งนี้อธิบายว่า นิทรรศการนี้ชื่อว่า FOR THE LOVE OF COMING HOME เขาได้คอนเซ็ปต์ให้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องบ้านร่วมกับศิลปินชาวพม่าทั้ง 7 คน ที่รับคัดเลือกมา ทำให้ต้องย้อนกลับไปดูว่าคำว่า “บ้าน” มีความหมายอย่างไร สำหรับศิลปินแต่ละคน จริงๆ แล้วบ้านไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้าง แต่บ้านอาจจะเป็นผู้คน ความรู้สึก หรือความทรงจำก็ได้ เราจึงใช้ม่านโปร่งทั้งหมดเข้ามาช่วย เพื่อให้อารมณ์ของการระลึกถึง และแบ่งห้องทั้งหมด 6 ห้อง ใช้สีที่ช่วยดึงดูงผู้คนเข้ามา และพยายามที่จะ empower คนพม่าต่อไป และศิลปินที่นำผลงานมาจัดแสดงในงานครั้งนี้ไม่มีใครอายุเกิน 25 ปีเลย