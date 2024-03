ก้าวไกล นราธิวาส เตรียมฉายหนังรางวัล 'ชีวิตเด็กสาวมุสลิม' กับอคติ

ก้าวไกล นราธิวาส จัดฉายหนังสั้น “I’m Not Your F***ing Stereotype” หนังที่เคยคว้ารางวัลจากเทศกาลภาพยนต์นานาชาติสิงคโปร์ โดย “ฮีซัมร์ เจ๊ะมามะ” คนรุ่นใหม่จากสุไหงโกลก หนังว่าด้วยชีวิตของมารียัมเด็กสาวมุสลิม ที่ต้องย้ายไปอยู่ในโรงเรียนที่มองว่าเธอคือความแตกต่าง แปลกแยก และตกเป็นเหยื่อของการเหยียดเชื้อชาติ ความเชื่อ และ ‘Stereotype’

9 มี.ค. 2567 เฟซบุ๊กเพจ “ก้าวไกล นราธิวาส” จัดฉายภาพยนต์สั้น “I’m Not Your F***ing Stereotype” หนังรางวัลจากเทศกาลภาพยนต์นานาชาติสิงคโปร์ โดยคนรุ่นใหม่จากสุไหงโกลก จ.นราธิวาส ร่วมพูดคุยกับเจ้าของผลงาน “ฮีซัมร์ เจ๊ะมามะ” คนรุ่นใหม่จากสุไหงโกลกที่เคยคว้ารางวัลภาพยนตร์สั้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอดเยี่ยม (Best Southeast Asian Short Film) จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติสิงคโปร์ 2019 (Singapore International Film Festival)

งานมีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 10 มี.ค. 2567 ที่ร้าน ideologi สุไหงโกลก จ.นราธิวาส เวลา 14.00 น.- 18.30 น. ภาพยนต์สั้น “I’m Not Your F***ing Stereotype” เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวละครที่ชื่อ มารียัม เด็กสาวมุสลิมวัยมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ต้องย้ายไปอยู่ในโรงเรียนที่มองว่าเธอคือความแตกต่าง เป็นคนแปลกแยก และตกเป็นเหยื่อของการเหยียดเชื้อชาติ ความเชื่อ และ ‘Stereotype’ เธอด้วยภาพจำที่ถูกบิดเบือน จนทำให้เธอเริ่มรู้สึกไม่พอใจกับ ‘อัตลักษณ์’ ชื่อ ศาสนา แม้กระทั่งวันเกิดของตัวเอง