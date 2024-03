นักกิจกรรมพม่า แคมเปญ #BanJetFuel รณรงค์ทั่วโลก แบนส่งออกน้ำมันให้รัฐบาลทหารพม่า

นักกิจกรรมพม่า ‘Blood Money Campaign’ ปล่อยแคมเปญ #BanJetFuel รณรงค์เรียกร้องให้ทั่วโลกแบนส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินให้รัฐบาลทหารพม่า หวังตัดช่องทางการโจมตีทางอากาศ หลังรัฐบาลทหารพม่าใช้การโจมตีทางอากาศปราบปรามประชาชนอย่างต่อเนื่อง มีการรณรงค์ผ่านข้อความภาษาอังกฤษ - พม่า อาทิ “หากเครื่องบินบินไม่ได้ พวกเขาก็ทิ้งระเบิดไม่ได้” , “หยุดการขายเชื้อเพลิงเครื่องบินและประกันการขนส่งให้กับพม่า”, “แบนการส่งออกเชื้อเพลิงเครื่องบินไปยังเผด็จการทหารพม่า”

12 มี.ค. 2567 เฟซบุ๊กเพจ “ETOs Watch Coalition เครือข่ายติดตามการลงทุนไทยและความรับผิดชอบข้ามพรมแดน” รายงานข้อมูลว่า เมื่อวันที่ 8 มี.ค. ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งว่ากลุ่มรณรงค์หยุดเงินเปื้อนเลือด หรือ Blood Money Campaign ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคมและนักกิจกรรมพม่าที่ออกมาต่อต้านการทำรัฐประหารของกองทัพพม่าโดยการติดตามและเปิดโปงภาคธุรกิจต่างชาติที่มีความเกี่ยวข้องกับคณะเผด็จการทหารพม่าปล่อยแผนการณรงค์ #BanJetFuel หรือเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกหยุดการขายและส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินให้กับคณะเผด็จการทหารพม่า หยุดการเข้าถึงเชื้อเพลิงเครื่องบินของคณะเผด็จการทหารที่ใช้สำหรับการโจมตีทางอากาศโดยการตัดอุปทานระหว่างประเทศ ซึ่งนี่เป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องพลเรือน ป้องกันการสูญเสียชีวิต และการรักษาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น บ้านเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานที่ทางศาสนาจากการโจมตีทางอากาศของเผด็จการทหาร ท้ายที่สุดแล้ว เป้าหมายสูงสุดของการรณรงค์ครั้งนี้คือการนำไปสู่การยุติการปกครองแบบเผด็จการในพม่า

การรณรงค์ #BanJetFuel นี้จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม เป็นต้นไป โดยจะมีกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่การสนับสนุนให้ภาคประชาชนในแต่ละพื้นที่ออกมาประท้วงแสดงสัญลักษณ์และเจตจำนงให้รัฐบาลคว่ำบาตรและแบนการขายและส่งออกน้ำมันทั้งบนสื่อสังคมออนไลน์และในระดับพื้นที่จริงไม่ใช่แต่เพียงในพม่า แต่รวมถึงที่สถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก โดยใช้ป้ายและรูปภาพที่มีสัญลักษณ์ต่าง ๆ ทั้งภาษาพม่าและภาษาอังกฤษ เช่น "Let's Ban Jet Fuel" (ร่วมกันแบนน้ำมันเชื้อเพลิงกันเถอะ), "If the jet can't fly, they can't bomb" (หากเครื่องบินบินไม่ได้ พวกมันก็ทิ้งระเบิดไม่ได้), "Stop Jet Fuel Sales and Shipment Insurance to Myanmar" (หยุดการขายเชื้อเพลิงเครื่องบินและประกันการขนส่งให้กับพม่า) และ "Ban Jet Fuel Export to Myanmar Junta" (แบนการส่งออกเชื้อเพลิงเครื่องบินไปยังเผด็จการทหารพม่า) เป็นต้น

เจ้าหน้าฝ่ายรณรงค์ที่ไม่เปิดเผยชื่อของ Blood Money Campaign ระบุว่านับตั้งแต่เกิดการรัฐประหารในปี 2564 มีประชาชนพม่าได้รับบาดเจ็บล้มตายจากปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเผด็จการทหารพม่าเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นการโจมตีโดยตรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ มากไปกว่านั้นการโจมตีทางอากาศต่อประชาชนหรือพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิติของประชาชน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารบ้านเรือน พื้นที่เพาะปลูก ถือเป็นสิ่งต้องห้ามแม้แต่ในการทำสงคราม ดังนั้น การโจมตีทางอากาศของเผด็จการทหารพม่าถือเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ (Crimes Against Humanity) อาชญากรรมสงคราม (War Crimes) และถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรง (Atrocity)

ข้อมูลจากกลุ่มรณรงค์หยุดเงินเปื้อนเลือดระบุว่าคณะเผด็จการทหารทำการโจมตีทางอากาศโดยมุ่งเป้าไปที่พลเรือนมากกว่า 1,650 ครั้ง โดยมีผู้เสียชีวิตเกือบ 1,000 คน รวมทั้งเด็ก และบาดเจ็บประมาณ 900 คน นอกจากนี้ โรงพยาบาล 30 แห่ง และโรงเรียน 75 แห่ง ยังถูกทำลายอีกด้วย โดยในส่วนนี้เป็นข้อมูลที่ถูกรวบรวมตั้งแต่ปี 2564 - ธ.ค. 2566 และในปี 2567 คณะเผด็จการทหารได้โจมตีทางอากาศต่อพลเรือน หมู่บ้าน มากกว่าร้อยครั้ง

"การดำเนินธุรกิจใด ๆ ต้องยึดหลักธุรกิจและสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ทั้งจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร และกลุ่มสหภาพยุโรป จะต้องเคารพสิทธิมนุษยชน และต้องมีกลไกในการเอาผิดบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย" เจ้าหน้าที่ฝ่ายรณรงค์ของ BMC กล่าว

อย่างไรก็ตาม การรณรงค์แบบนการซื้อขายและส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้ในช่วงสัปดาห์สิทธิมนุษยชนตลอดหนึ่งเดือนนับตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงมกราคม ทาง Blood Money Campaign ร่วมกับภาคประชาสังคมพม่ากลุ่มต่าง ๆ ออกแผนการปฏิวัติสีขาว หรือ White Revolution พร้อมทั้งเสนอให้นานาประเทศประกาศคว่ำบาตรบริษัทภายใต้การกำกับการดูแลของตนให้หยุดการค้าและส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับคณะเผด็จการทหารพม่า