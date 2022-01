ตำรวจรัฐกะเรนนีเตรียมฟ้องทหารพม่าต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ

ตำรวจรัฐกะเรนนีฝ่ายเข้าร่วมต่อต้านเผด็จการพม่า รวบรวมหลักฐานหลังทหารพม่าโจมตีทางอากาศสังหารพลเรือนในรัฐกะเรนนี พร้อมยื่นฟ้องต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ ขณะที่เมืองลอยก่อ เมืองหลวงของรัฐกะเรนนียังถูกทหารพม่าปิดล้อม ตัดเส้นทางลำเลียง คาดจะเข้าสู่ภาวะอดอยากในอีกไม่ช้า กลุ่มสิทธิในรัฐกะเรนนีเรียกร้องให้นานาชาติเข้าช่วยเหลือโดยด่วน

แฟ้มภาพตำรวจพม่าที่เมืองลอยก่อ เมืองหลวงรัฐกะเรนนี เดินขบวนต้านรัฐประหาร เมื่อ 10 ก.พ. 64 (ที่มา: Kantarawaddy Times)

สำนักข่าวกันตรวดีไทม์ ของรัฐกะเรนนี รัฐทางตะวันออกของพม่าตรงข้าม จ.แม่ฮ่องสอนของไทย เปิดเผยว่า ตำรวจรัฐกะเรนนีฝ่ายเข้าร่วมต่อต้านเผด็จการพม่า ได้รวบรวมหลักฐานการเสียชีวิตของเด็กผู้หญิง 2 คน ชายวัยกลางคน 1 คน หญิงวัยกลางคน 3 คน และเยาวชนอาสาสมัครอีก 3 คน ประกาศพร้อมยื่นฟ้องต่อศาลอาญาระหว่างประเทศแล้ว หลังทหารพม่าสังหารพลเรือนผ่านการโจมตีทางอากาศไปยังเขตพื้นที่ลี้ภัย ขณะที่ทหารพม่ายังปิดล้อม ตัดเส้นทางลำเลียงเข้าสู่เมืองลอยก่อ เมืองหลวงรัฐกะเรนนี คาดจะเข้าสู่ภาวะอดอยากในอีกไม่ช้า กลุ่มสิทธิในรัฐกะเรนนีเรียกร้องให้นานาชาติเข้าช่วยเหลือโดยด่วน

“เผด็จการทหารจะต้องถูกสั่งฟ้องในข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชากรพลเรือนในประเทศ” โบโบ เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐคะเรนนีกล่าวแถลง โดยจะร่วมมือกับสภาปรึกษาแห่งรัฐคะเรนนี และกรมสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติพม่าในการนำคณะรัฐประหารเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

โบโบอธิบายว่าทางตำรวจได้รวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับอาชญากรรมสงครามของเผด็จการทหารไว้แล้ว และหวังว่าจะได้มีโอกาสไปยื่นหลักฐานต่อศาลอาญาระหว่างประเทศในอนาคต

ในอีกคดีหนึ่งที่แยกกัน เดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้รัฐบาลทหารพม่าจะยื่นคำคัดค้านต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศที่กรุงเฮก หลังรัฐบาลแกมเบียฟ้องรัฐบาลพม่าในข้อหาเกี่ยวกับการกวาดล้างชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ เมื่อ พ.ศ. 2560

แผนที่แสดงที่ตั้งเมืองลอยก่อ รัฐกะเรนนี ตรงข้าม จ.แม่ฮ่องสอน

วันจันทร์ที่ 17 ม.ค. 65 กองทัพพม่าเพิ่งฆาตกรรมเด็กหญิงชาวกะเรนนี หรือกะเหรี่ยงแดง ไปจำนวน 2 ราย โดยมีอายุ 12 และ 15 ปีตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีชายอายุ 52 ปีเสียชีวิต พร้อมกับหญิงอีก 3 คนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการจู่โจมทางอากาศที่พุ่งเป้าไปยังค่ายริคีบู ซึ่งสร้างไว้สำหรับผู้ลี้ภัยพลัดถิ่นภายในประเทศ ตั้งอยู่ที่เมืองพรูโซ

วันก่อนหน้านั้น กองทัพพม่าเพิ่งฆ่าอาสาสมัครไปอีก 3 คนประกอบด้วย เมาง์ จอห์น อาห์โก สเตโน อายุ 14 ปี เมาง์รีเช็ก อายุ 16 ปี และ เมาง์ บอสโก อายุ 17 ปี หลังกองทัพพม่าจู่โจมทางอากาศโดยพุ่งเป้าไปที่แม่น้ำสาละวินฝั่งตะวันตกของเมืองดีมอโซ ที่ซึ่งผู้คนจำนวนมากหนีไปหลบภัยจากการต่อสู้

ประชาชนส่วนใหญ่ในค่ายริคีบูหนีจากการต่อสู้ในเขตโมโซ หลังกองทัพฆ่าชาวบ้านไปกว่า 35 คน และเผาร่างคนเหล่านั้นทั้งเป็นขณะที่พวกเขาพยายามหนีจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นใกล้หมู่บ้านในวันคริสมาสต์อีฟ

จากข้อมูลของเครือข่ายประชาสังคมรัฐกะเรนนีพบว่า มีประชาชนกว่า 170,000 คนที่ต้องทิ้งบ้านของตัวเองจากการจู่โจมของกองทัพพม่า และการต่อสู้กับกลุ่มพลเรือนฝ่ายต่อต้านต่างๆ ในรัฐกะเรนนีและพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐฉาน ทั้งนี้คณะรัฐประหารพม่าฆ่าพลเรือนไปแล้วกว่า 182 คน หลังการโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว

ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา กองทัพพม่าได้พยายามสกัดกั้นเส้นทางลำเลียงอาหารและเสบียงที่จำเป็นไปยังเมืองลอยก่อ เมืองหลวงรัฐกะเรนนี ตรงข้าม จ.แม่ฮ่องสอนของประเทศไทย ก่อให้เกิดความกลัวว่าผู้อาศัยที่เหลืออยู่ในเมืองหลวงของรัฐกะเรนนีซึ่งถูกปิดล้อมอยู่ อาจจะเข้าสู่สภาวะอดอยากในเวลาอีกไม่นาน หากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไป

“เราขอเรียกร้องให้เอ็นจีโอระหว่างประเทศและหน่วยงานช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเริ่มความพยายามในการบรรเทาช่วยเหลือสำหรับรัฐกะเรนนีในทันที” อ่องซานมินท์ เลขาธิการคนที่ 2 ของพรรคก้าวหน้าแห่งชาติกะเรนนี KNPP บอกกับสำนักข่าวสำนักข่าวกันทรวดีไทมส์ โดยพรรคก้าวหน้าแห่งชาติกะเรนนีเป็นปีกการเมืองของกองทัพกะเรนนีที่กำลังต่อสู้กับกองทัพพม่า

กลุ่มช่วยเหลือในท้องถิ่นสามารถให้เสบียงได้เพียง 1 ใน 3 จากความต้องการของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งเท่านั้น บันยาร์จากสภาปรึกษาแห่งรัฐกะเรนนีกล่าว “หากเราไม่ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การสหประชาชาติ ประชาชนของเราจะเผชิญกับวิกฤติการณ์ทางด้านมนุษยธรรม” ทั้งนี้ สภาดังกล่าวนั้นถูกก่อตั้งโดยพรรคการเมือง กลุ่มติดอาวุธ และกลุ่มพลเรือนที่ต่อต้านเผด็จการและเป็นพันธมิตรของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติพม่า (NUG)

กลุ่มสิทธิมนุษยชนกะเรนนีระบุว่าคณะรัฐประหารยังคงละเมิดอนุสัญญาเจนีวาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการก่ออาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติระหว่างการสู้รบกับกลุ่มต่อต้านชาวกะเรนนีและการเข่นฆ่าประชาชนในรัฐกะเรนนีและรัฐฉาน ทั้งที่พม่ารับรองสัตยาบันอนุสัญญาดังกล่าวไปตั้งแต่ พ.ศ. 2535

แปลและเรียบเรียงจาก

Karenni Police Want Regime Tried In ICC For Killing Civilians, By Kantarawaddy Times, January 22, 2022