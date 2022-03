รัสเซียประกาศจัด 'ประชุมต้านฟาสซิสต์' พร้อมถล่มอนุสาวรีย์รำลึกเหตุฆ่าชาวยิวในยูเครน

รัสเซียประกาศเป็นเจ้าภาพเตรียมจัดการประชุมต้านฟาสซิสต์นานาชาติครั้งที่ 1 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน ส.ค. นี้ และมีประเทศพันธมิตรของรัสเซียเข้าร่วม โดยในวันที่ 1 มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันที่รัฐบาลรัสเซียแถลงข่าวจัดการประชุมดังกล่าว เป็นเดียวกับที่กองทัพรัสเซียถล่มอนุสาวรีย์รำลึกเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 5 คน ขณะที่ยูเนสโก้ (UNESCO) เผยว่ามรดกโลก 7 แห่งในยูเครนกำลังตกอยู่ในอันตราย

9 มี.ค. 2565 เซอร์เก ชอยกู (Sergei Shoigu) รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของรัสเซีย แถลงเมื่อ 1 มี.ค. ที่ผ่านมา ว่าเป้าหมายของการจัดประชุมดังกล่าว คือ "การรวมความพยายายามของประชาคมระหว่างประเทศเพื่อต่อสู้กับอุดมการณ์นาซี และนีโอนาซีที่แสดงออกมาทุกรูปแบบในโลกสมัยใหม่" โดยการประชุมต้านฟาสซิสต์นานาชาติที่รัสเซียเป็นเจ้าภาพนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเชิงเทคนิคทางการทหารระดับนานาชาติ (International Military-Technical Forum) หรือที่เรียกชื่อย่อว่า ARMY ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-21 ส.ค. นี้ ทั้งนี้ การประชุม ARMY มีเจ้าภาพหลักคือกระทรวงกลาโหมของรัสเซีย และจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 7 โดยจัดครั้งแรกใน พ.ศ.2558

ข่าวการประชุมต้านฟาสซิสต์นานาชาติถูกนำเสนอโดยสื่อพันธมิตรของรัสเซีย เช่น CGTN ของรัฐบาลจีน และสื่อฝ่ายขวาในโลกตะวันตก เช่น The Post Millenial และ Breitbart เป็นต้น นอกจากนี้ รายงานของ The New Arab ยังอ้างว่าประเทศที่ได้รับเชิญ ได้แก่ จีน อินเดีย ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) และเอธิโอเปีย ซึ่งประเทศเหล่านี้เป็นประเทศที่ฟรีดอมเฮาส์ (Freedom House) จัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม "ไม่เสรี" ยกเว้นอินเดียที่เป็นประเทศ "กึ่งเสรี" ขณะที่ Democracy Index ของ EIU ระบุว่าประเทศเหล่านี้ล้วนเป็น "ระบอบอำนาจนิยม" ยกเว้นเพียงอินเดียที่เป็น "ประชาธิปไตยสมบูรณ์"

เซอร์เก ชอยกู (ขวา) และมินอ่องลาย (ซ้าย) ในปี 2562 (ที่มา: วิกีพีเดีย)

ในวันเดียวกับที่แถลงข่าวว่าจะจัดประชุมต้านฟาสซิสต์ รัสเซียกลับถล่มอนุสรณ์สถานการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เบบินยาร์ (Babyn Yar) ในกรุงเคียฟของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 5 คน อนุสรณ์สถานดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สังหารชาวยิวกว่า 33,771 คนโดยน้ำมือของกลุ่มนาซี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่โหดร้ายที่สุดในสงครามโลกครั้งที่ 2 การทำลายอนุสรณ์สถานดังกล่าวคาดว่าเกิดขึ้นจากการโจมตีทางอากาศของรัสเซีย หลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โวโลดีมีร์ เซเลนสกี ประธนาธิบดียูเครน ทวีตถามประชาคมโลกว่า "จะพูดว่า 'ไม่เอาอีกแล้ว' ไปทำไมตั้ง 80 ปี หากโลกยังคงปิดปาก เมื่อมีการทิ้งระเบิดซ้ำที่เดียวกันในเบบิน ยาร์ มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย 5 คนแล้ว ประวัติศาสตร์กำลังซ้ำรอย"

To the world: what is the point of saying «never again» for 80 years, if the world stays silent when a bomb drops on the same site of Babyn Yar? At least 5 killed. History repeating…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022