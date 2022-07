ทางการพม่าประหารนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย 4 ราย-องค์กรสิทธิฯ จี้นานาชาติตอบโต้อย่างเร่งด่วน 

สื่อพม่ารายงาน ทางการพม่าประหารชีวิตนักกิจกรรมประชาธิปไตย 4 ราย รวม ‘โกจิมมี’ นักกิจกรรมชื่อดังจากยุค 88 และ 'เพียวเซยาต่อ' ส.ส.พรรค NLD ข้อหาก่อการร้าย ด้านองค์สิทธิฯ ร่วมประณามเป็น ‘อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ’ จี้นานาชาติมีมาตรการกดดันกองทัพพม่าอย่างเร่งด่วน

25 ก.ค. 2565 สำนักข่าวพม่า 'อิรวดี' 'เสียงประชาธิปไตยแห่งพม่า' (Democratic Voice of Burma - DVB) และสื่อต่างชาติหลายแห่ง รายงานข่าวสอดคล้องกันวันนี้ (25 ก.ค.) อ้างอิงจากสื่อทางการพม่า “โกลบอล นิว ไลท์ ออฟ เมียนมา” เปิดเผยว่า ที่นครย่างกุ้ง กองทัพพม่าทำการประหารชีวิตนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตย รวม 4 ราย รวม ‘เพียวเซยาต่อ’ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอายุ 41 ปี จากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือ NLD และ ‘โกจิมมี’ นักกิจกรรมจากยุค ค.ศ. 1988 อายุ 53 ปี จากการถูกดำเนินคดีข้อหา ก่อการร้ายอย่างโหดร้ายและไร้มนุษยธรรม

สื่อทางการพม่า ระบุด้วยว่า การประหารชีวิตเกิดขึ้นภายใต้กระบวนการของราชทัณฑ์ โดยไม่มีการระบุว่าถูกประหารอย่างไร และเมื่อไร

(ซ้าย) เพียวเซยาต่อ ส.ส. NLD และ (ขวา) โกจิมมี นักกิจกรรมยุค 88

อย่างไรก็ตาม สำนักข่าว อิรวดี รายงานเพิ่มว่า การประหารน่าจะเริ่มขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ หลังครอบครัวและญาติได้เข้าเยี่ยมนักกิจกรรมทั้ง 4 ค น ผ่านระบบวิดีโอ เมื่ อ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา

สำหรับ เพียวเซยาต่อ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากพรรค NLD ถูกจับกุมเมื่อเดือน พ.ย. 2564 และถูกศาลสั่งตัดสินประหารชีวิต ข้อหา ละเมิดกฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย เมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา

ด้าน โกจิมมี หรือ ‘จ่อมินยู’ นักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยเมียนมา ถูกศาลทหารตัดสินโทษประหารชีวิตจากข้อหาเดียวกับเพียวเซยาต่อ

ผู้ถูกกล่าวหาอีก 2 รายที่ถูกประหารชีวิต ได้แก่ หล่ะเมียวอ่อง และอ่องทุระซอ ถูกตัดสินเมื่อ เม.ย. 2564 โดยถูกกล่าวหาว่าฆ่าเจ้าหน้าที่ข้อมูลของกองทัพ ทั้งนี้ การประหารนักกิจกรรมทั้ง 4 ราย เป็นการกลับมาใช้โทษประหารครั้งแรกในรอบเกือบ 3 ทศวรรษ

ขณะที่ ‘ทอม แอนดริวส์’ ผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติ ต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายในเมียนมา ระบุในแถลงการณ์หลังได้ทราบข่าวดังกล่าวว่า เขาช็อกและรู้สึกสิ้นหวังกับข่าวการประหารชีวิตนักกิจกรรมเพื่อสิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตยเมียนมา เขาขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัว ญาติมิตร และคนรัก และชาวเมียนมาทุกคน ที่ต้องตกเป็นเหยื่อของความโหดร้ายของเผด็จการพม่า

I'm devastated by news that former parliamentarian Zeyar Thaw and longtime activist Ko Jimmy were executed with two others today. UN Member States must honor their lives by making this depraved act a turning point for the world's response to this crisis. My statement attached. pic.twitter.com/zhdBxFDXoo

— UN Special Rapporteur Tom Andrews (@RapporteurUn) July 25, 2022