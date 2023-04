กรณีไทยส่ง 3 PDF ไปเผชิญอันตรายที่พม่า สมช.อ้างไม่ได้รับแจ้งเป็น PDF-ส่งกลับตามข้อหาเข้าเมืองผิด กม.

สืบเนื่องจากกรณีที่พรรคการเมือง และสำนักข่าวต่างประเทศ เผยว่า เมื่อประมาณ 31 มี.ค. 2566 ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดตาก (ตม.จว.ตาก) ของรัฐบาลไทย ได้ทำการจับกุมนักสู้จากกองกำลังพิทักษ์ประชาชน (People's Defence Force - PDF) จำนวน 3 ราย ขณะเข้ามารักษาตัวที่แม่สอด จ.ตาก อย่างไรก็ตาม ทั้ง 3 คนถูกผลักดันกลับไปเผชิญอันตรายที่ประเทศต้นทางในวันต่อมา และมีการคาดการณ์ว่า ทั้ง 3 คนอาจจะเสียชีวิตทั้งหมดแล้ว

สำหรับกองกำลังพิทักษ์ประชาชน หรือ People Defence Force - PDF ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ 5 พ.ค. 2564 หลังการทำรัฐประหารของกองทัพเมียนมา เป็นปีกทางการทหารของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ หรือ NUG มีหน้าที่สำคัญในการรบต่อสู้แบบกองโจรต่อกองทัพพม่าในเขตพื้นที่ต่างๆ และเคยถูกกองทัพพม่ากล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้าย เมื่อ 8 พ.ค. 2564

11 เม.ย. 2566 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานวันนี้ (11 เม.ย.) กองประเมินภัยคุกคาม สมาความมั่นคงแห่งชาติ (กปภ. สมช.) ออกแถลงการณ์ชี้แจงเหตุการณ์กรณีดังกล่าว ดังนี้

วานนี้ (10 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากมูลนิธิศักยภาพชุมชน (People Empowerment Foundation) ออกแถลงการณ์ข้อสังเกตและความเห็นจากเอกสารชี้แจง กปภ. สมช. โดยตอบโต้ด้วยกันหลายประเด็น

แถลงการณ์ระบุตามที่ สนช.ชี้แจงว่าไม่ได้รับการติดต่อองค์กรมนุษยชน หรือหน่วยงานใดๆ ว่าเป็นทหาร หรือหน่วยงานต่อต้านกองทัพเมียนมานั้น ทางมูลนิธิฯ ระบุว่า มีการมาขอพบเจ้าหน้าที่ที่จับกุม และขอหารือ แต่เจ้าหน้าที่กลับแจ้งว่าให้มาใหม่วันรุ่งขึ้น (4 เม.ย.) และพอมาอีกครั้ง พบว่า PDF ทั้ง 3 คน ได้ถูกผลักดันกลับไปแล้ว

นอกจากนี้ ทางมูลนิธิศักยภาพชุมชน ตั้งข้อสังเกต และคำถามต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐไทย หลายประเด็น เบื้องต้น มูลนิธิฯ ชี้ว่าการกระทำของรัฐไทยละเมิดต่อหลักการไม่ผลักดันกลับไปเผชิญอันตราย หรือ Non-Refoulement และไม่เคารพต่อมาตรา 3 ว่าด้วยอนุสัญญาการต่อต้านการซ้อมทรมาน

ทางมูลนิธิฯ ชี้ว่า ฝ่ายความมั่นคงไทยทราบดีอยู่แล้วว่า เขตแดนที่ส่งกลับไปเป็นเขตอิทธิพลของกลุ่มกองกำลังพิทักษ์ชายแดน (BGF - Border Guard Force) ซึ่งไม่ปลอดภัยต่อผู้ลี้ภัยชาวเมียนมา ดังนั้น การส่ง PDF ทั้ง 3 คนคือการส่งไปเพื่อเสียชีวิต หรือไปเผชิญการซ้อมทรมาน

ทางมูลนิธิศักยภาพชุมชน มีข้อสงสัยว่า การผลักดันกลับทำไมถึงรีบเร่ง และเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ มีการติดต่อกับทหารพม่าก่อนส่งตัวกลับหรือไม่ และในแถลงการณ์ไม่ได้ระบุจุดที่ใช้ในการส่งตัวกลับ

ท้ายที่สุด ทางมูลนิธิศักยภาพชุมชน แสดงความเสียใจต่อกลุ่มผู้เสียชีวิต และต่อรัฐไทยที่ไม่เคารพต่อแนวปฏิบัติที่ได้ให้คำมั่นไว้โดยละเมิดทุกข้อ การผลักดันกลับไม่มีความโปร่งใส และทำลายชื่อเสียงของประเทศไทย กับการที่ผู้นำประเทศได้ลงนามไว้ในระดับต่างๆ แต่ไม่มีการนำมาปฏิบัติที่แท้จริง หวังว่าจะไม่มีเรื่องเช่นนี้อีกในอนาคต

ทั้งนี้ จากการสอบถาม ชลิดา ทาเจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศักยภาพชุมชน ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มีรายงานยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตแน่นอนแล้ว 1 ราย เนื่องจากพยายามหลบหนีระหว่างขึ้นเรือข้ามแม่น้ำเมย ส่งตัวกลับไปที่เขต BGF และอีก 2 คนมีรายงานว่าได้รับบาดเจ็บ และถูกส่งตัวไปที่ศูนย์สอบสวน ยังไม่ทราบชะตากรรมที่แน่ชัด

รายละเอียดแถลงการณ์

แถลงการณ์

เรื่องการส่งกลับ PDF ชาวพม่า 3 คนสู่พื้นที่ควบคุมของทหารพม่า ทำให้ทั้งสามคนถึงแก่ชีวิต

ข้อสังเกตและความเห็นจากเอกสารชี้แจงของ กปภ. สมช.

จากเอกสารชี้แจงของ กปภ. สมช. (กองประเมินภัยคุกคาม สมาความมั่นคงแห่งชาติ) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ว่าทั้งสามคนถูกควบคุมตัวด้วยข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามา และอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” ถูกจับที่จุดตรวจบ้านห้วยหิน และถูกควบคุมตัวที่ห้องกัก ตม. จว.ตาก เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2566 และถูกผลักดันกลับเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ในเอกสาร สมช. ชี้แจงว่าส่งกลับรวมกับผู้ต้องกักชาวพม่าอื่นๆ ตามภาพถ่ายที่ปรากฏมีเพียงชาวพม่า 3 คน และเจ้าหน้าที่ ไม่มีชาวพม่าคนอื่นๆ ดังนั้น การส่งกลับร่วมกับชาวพม่าอื่นๆ ไม่น่าจะเป็นเรื่องจริง

ในเอกสารชี้แจงของ สมช. ข้อ 5 ว่า ไม่ได้รับการติดต่อไม่ว่าจากช่องทางใดๆ หรือจากองค์กรสิทธิมนุษยชน เพื่อคุ้มครองผู้ถูกจับกุมดังกล่าวข้อมูลจากองค์กรสิทธิในพื้นที่แจ้งว่าได้ขอเข้าพบเจ้าหน้าที่และขอหารือ แต่ได้รับแจ้งว่าให้กลับมาทำใหม่วันรุ่งขึ้น แต่วันรุ่งขึ้นทั้งสามคนถูกส่งข้ามแดนไปยังพื้นที่ควบคุมพม่า (BGF) สองคนถูกยิงโดยทหารพม่าระหว่างพยายามหลบหนี และถูกส่งตัวไปศูนย์สอบสวนของทหารพม่า คาดว่าทั้งสามคนเสียชีวิตแล้ว และอาจถูกซ้อมทรมานก่อนการเสียชีวิตด้วย

ความเห็นต่อกรณีนี้

1. สมช. ชี้แจงแนวการปฏิบัติต่อผู้หนีภัยความไม่สงบเมียนมาว่ายึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและให้ความสำคัญสูงสุดกับหลักมนุษยธรรมสากล ไทยยึดมั่นและเคารพในหลักการการไม่ผลักดันกลับไปสู่อันตราย (Non-Refoulement) การเดินทางกลับมาตุภูมิเป็นโดยความสมัครใจ แต่การส่งกลับทั้งสามคนขัดต่อหลักมนุษยธรรมสากลอย่างมาก ประเทศไทยไม่เคารพในการลงนามอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการซ้อมทรมานมาตรา 3 พูดถึงการไม่ส่งกลับไปเผชิญอันตราย

2. รัฐบาลไทยให้คำมั่นสัญญาในที่ต่างๆ เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คุณดอน ปรมัตถ์ ได้ให้คำมั่นและลงนามในเอกสารความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา (United State - Thailand communique on strategy Alliance and Partnership) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2022 ว่าจะคุ้มครองความมั่นคงของมนุษย์ ยึดมั่นในหลักการมนุษยธรรมและหลักการห้ามผลักดันกลับไปเผชิญอันตราย ท่านนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้าร่วมประชุม ASEAN U.S. - Special Leader’ Summit เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2016 ที่ Sunnylands อเมริกา ยืนยันในหลักการ ‘ที่จะให้โอกาสประชาชนทุกคนโดยสร้างความเข้มแข็งในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลปกครองโดยกฎหมายที่เป็นธรรม ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพื้นฐาน

3. เจ้าหน้าที่ความมั่นคงชายแดนไทยทราบดีว่า BGF เป็นเขตไม่ปลอดภัยต่อผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา การส่งชาวพม่าสามคนไปในพื้นที่ BGF คือการส่งไปเพื่อการเสียชีวิต โดยการถูกซ้อมทรมานอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทำไมเจ้าหน้าที่ความมั่นคงไทยจึงต้องรีบผลักดันกลับ ไทยมีระบบการคัดกรองคนต่างด้าว เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา หน้า 35 เล่ม 140 ตอนพิเศษ 72 ง ประกาศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ได้ใช้ระบบคัดกรองนี้ไหม ตกลงว่าการผลักดันกลับใช้ระบบตามกฎหมายหรือไม่ มีการติดต่อกับรัฐบาลทหารพม่าหรือไม่ และในแถลงการณ์ไม่ได้ระบุจุดที่ใช้ในการส่งตัวกลับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ใช้อำนาจรัฐ จะไม่กระทำให้รัฐไทย เป็นเครื่องมือของความขัดแย้ง

4. ภาคประชาสังคมไทยเสียใจอย่างมากที่เจ้าหน้าที่ของไทยไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ได้ให้คำมั่นไว้โดยละเมิดทุกข้อ การผลักดันกลับไม่มีความโปร่งใส และทำลายชื่อเสียงของประเทศไทย กับการที่ผู้นำประเทศได้ลงนามไว้ในระดับต่างๆ แต่ไม่มีการนำมาปฏิบัติที่แท้จริง หวังว่าจะไม่มีเรื่องเช่นนี้อีกในอนาคต

มูลนิธิศักยภาพชุมชนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ PDF (People’s Defend Force) ทั้งสามคนที่ถูกส่งกลับไปในเขตควบคุมของพม่า BGF (Border Guard Force) และเสียชีวิตในที่สุด

แถลงการณ์ของมูลนิธิ People Empowerment Foundation